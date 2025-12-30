Pampita no para: deslumbra en Punta del Este y no duda en hablar de casamiento con Martín Pepa
Como cada año, la modelo se convirtió en una de las figuras estelares de la temporada esteña
- 3 minutos de lectura'
La temporada alta en Punta del Este arranca a fines de diciembre y entre las figuras argentinas que se convierten en las protagonistas del verano Carolina Pampita Ardohain es una de las más buscadas. Este año la modelo volvió a desembarcar en la costa esteña, donde además de pasar las fiestas en familia, participó de los más exclusivos eventos, disfrutó de la playa y hasta se animó a hablar de su futuro junto a Martín Pepa.
Pampita llegó a Punta del Este antes de Navidad junto a sus hijos a bordo de un avión privado. En Uruguay pasó la Nochebuena y disfrutó de la compañía de su familia y el empresario y polista Martín Pepa, su pareja desde hace un año y dos meses. Luego, la pequeña Ana García Moritán Ardohain viajó de regreso a Buenos Aires para estar con su papá.
Desde que copó Punta del Este, se convirtió en la protagonista de cada uno de los eventos en los que participó, donde además sorprendió con sus looks: desde un vestido rojo bordado con el que posó en medio del atardecer hasta un diseño lencero en color manteca con el que deslumbró en un almuerzo estival. También se dejó ver muy enamorada de su pareja, con quien no dudó en posar para los fotógrafos.
Una estrella enamorada
La también conductora y empresaria tuvo, además, tiempo para charlar de su vida privada. De visita en DGO Stream, reveló en un cálido ida y vuelta con Zaira Nara y el Pollo Álvarez sus ganas de pasar de nuevo por el altar.
“Sí, estoy re enamorada. Muero de amor”, aseguró sin vueltas y si bien admitió que le gustaría casarse con Pepa, aclaró que su actual relación es nueva para ella porque su pareja vive en los Estados Unidos. “A mí me gusta dormir abrazada todos los días, sufro y lloro a veces”, confesó sobre su relación a distancia. También contó que el polista apenas viaja “tres veces al año” a la Argentina.
Lejos de evitar el tema, la modelo dio detalles de cómo comenzó el romance. “Yo lo invité a tomar el té. Vino y charlamos como tres horas. Cuando se fue, le mandé un mensaje diciendo ‘qué pena que no vivís acá, no me interesa’”, rememoró. “No se rindió con eso y siguió insistiendo muchos días. Siguió insistiendo y viniendo, y mandó flores y siguió. Tenía mucha fe él”, agregó.
Por último, Pampita habló del vínculo que construyó el empresario con sus hijos, algo central para ella. “Ellos lo aman con locura, él tiene mucha paciencia y muy buen humor siempre. Para mis hijos es como una alegría cuando llega”, dijo.
