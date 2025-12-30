Pampita no para: deslumbra en Punta del Este y no duda en hablar de casamiento con Martín Pepa

La temporada alta en Punta del Este arranca a fines de diciembre y entre las figuras argentinas que se convierten en las protagonistas del verano Carolina Pampita Ardohain es una de las más buscadas. Este año la modelo volvió a desembarcar en la costa esteña, donde además de pasar las fiestas en familia, participó de los más exclusivos eventos, disfrutó de la playa y hasta se animó a hablar de su futuro junto a Martín Pepa.

Con el famoso Enjoy Punta del Este de fondo, Pampita y Zaira Nara posaron antes de la charla que compartieron y en donde hablaron del amor, de la familia y de las ganas de la exconductora de Los ocho escalones de volver a pasar por el altar RS FOTOS

De negro y muy cancheras, las modelos pasearon sus looks por las calles esteñas, en el recorrido que separa el hotel del parador. Pampita eligió un vestido negro corto superescotado con botas bucaneras, mientras que Zaira Nara combinó una falda de gasa a lunares con un top strapless y borcegos RS FOTOS

Pampita llegó a Punta del Este antes de Navidad junto a sus hijos a bordo de un avión privado. En Uruguay pasó la Nochebuena y disfrutó de la compañía de su familia y el empresario y polista Martín Pepa, su pareja desde hace un año y dos meses. Luego, la pequeña Ana García Moritán Ardohain viajó de regreso a Buenos Aires para estar con su papá.

Desde que copó Punta del Este, se convirtió en la protagonista de cada uno de los eventos en los que participó, donde además sorprendió con sus looks: desde un vestido rojo bordado con el que posó en medio del atardecer hasta un diseño lencero en color manteca con el que deslumbró en un almuerzo estival. También se dejó ver muy enamorada de su pareja, con quien no dudó en posar para los fotógrafos.

Además de robarse todas las miradas, las modelos argentinas dejaron en evidencia su buena onda tanto entre ellas como con los fans: saludaron y sonrieron para los celulares de quienes se animaron a sacarles una foto RS FOTOS

Una estrella enamorada

La también conductora y empresaria tuvo, además, tiempo para charlar de su vida privada. De visita en DGO Stream, reveló en un cálido ida y vuelta con Zaira Nara y el Pollo Álvarez sus ganas de pasar de nuevo por el altar.

“Sí, estoy re enamorada. Muero de amor”, confesó Pampita sobre su relación con el empresario y polista Martín Pepa. La modelo reveló, además, que si bien ella en un principio no quiso saber nada porque él vive en los Estados Unidos, la terminó conquistando RS FOTOS

“Sí, estoy re enamorada. Muero de amor”, aseguró sin vueltas y si bien admitió que le gustaría casarse con Pepa, aclaró que su actual relación es nueva para ella porque su pareja vive en los Estados Unidos. “A mí me gusta dormir abrazada todos los días, sufro y lloro a veces”, confesó sobre su relación a distancia. También contó que el polista apenas viaja “tres veces al año” a la Argentina.

Pampita, quien ya pasó por el altar primero con el polista Martín Barrantes y luego con el exfuncionario Roberto García Moritán, no descartó hacerlo una tercera vez. También habló de la gran relación que Martín Pepa logró construir con sus hijos gentileza Direct TV

Luego de la entrevista, Pampita posó con Joaquín "Pollo" Álvarez y con Zaira Nara, los conductores del programa de stream que DirecTV y SKY Brasil montaron en la playa de Enjoy Punta del Este gentileza Direct TV

Lejos de evitar el tema, la modelo dio detalles de cómo comenzó el romance. “Yo lo invité a tomar el té. Vino y charlamos como tres horas. Cuando se fue, le mandé un mensaje diciendo ‘qué pena que no vivís acá, no me interesa’”, rememoró. “No se rindió con eso y siguió insistiendo muchos días. Siguió insistiendo y viniendo, y mandó flores y siguió. Tenía mucha fe él”, agregó.

Por último, Pampita habló del vínculo que construyó el empresario con sus hijos, algo central para ella. “Ellos lo aman con locura, él tiene mucha paciencia y muy buen humor siempre. Para mis hijos es como una alegría cuando llega”, dijo.

Pampita fue una de las invitadas a un almuerzo muy top del que participaron varias figuras. La modelo eligió un vestido lencero y posó con Daniela Urzi, Juana Viale, Nicole Neumann y Sofía Zámolo RS FOTOS

Además de mostrar con sus looks las tendencias de la temporada y engalanar el evento, las cinco celebridades aprovecharon el rato para ponerse al día RS FOTOS

Durante uno de los tantos eventos en los que participó, Pampita deslumbró con un vestido bordado en rojo de FARM Rio, en el atardecer en Marėa Bang Comunicación