Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Mientras cumple prisión domiciliaria en el marco de una condena de 16 años por abuso sexual agravado, el exgobernador de Tucumán José Alperovich contraerá matrimonio con la exparticipante de Gran Hermano Marianela Mirra, con quien está en pareja desde abril de este año. Algunos asesores del exmandatario realizaron gestiones para que pudiera casarse en el marco de la ley, mientras está preso.

Según informó el medio La Gaceta de Tucumán, Alperovich y Mirra se casarán el 27 de noviembre en una ceremonia muy íntima, que contará con entre 20 y 30 invitados, en su domicilio ubicado en Puerto Madero, donde está cumpliendo su condena. El exgobernador se divorció recientemente de su exesposa, Beatriz Rojkes, y está en condiciones de cumplir con el enlace civil.

La pareja se formó a finales de marzo de este año, cuando circularon versiones de que Alperovich y Mirra estaban saliendo. Fue la ganadora de Gran Hermano en 2007 la que confirmó el vínculo a través de un posteo en sus redes sociales. “Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis“, expresó y agregó: ”No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte“.

El casamiento será el 27 de noviembre

En la publicación también apuntó contra el periodista Jorge Rial -quien dio la primicia y habló sobre las versiones que circulaban de que ella iba al Penal de Ezeiza a visitarlo [donde Alperovich todavía estaba preso]-. “Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste de más. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”.

En qué situación se encuentra la condena de Alperovich

El exgobernador fue condenado a 16 años de prisión por nueve hechos: seis de abuso sexual agravado con acceso carnal y tres de abuso sexual simple — dos de ellos en grado de tentativa — cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. Está privado de su libertad desde el 18 de junio de 2024, luego de que el juez Juan Ramos Padilla lo declarara culpable.

Meses más tarde, el magistrado le otorgó al exsenador nacional el beneficio de arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica tras cumplir 70 años en abril, y luego de que su defensa alegara problemas de salud. Al ingresar en Ezeiza, los letrados afirmaron que la salud de Alperovich se había visto agravada por afecciones como hipertensión y problemas de movilidad, por lo requirió controles médicos regulares -recibió atención en el Hospital Penitenciario y en el Hospital Italiano-.

Un mes y medio atrás, la defensa de Alperovich solicitó su excarcelación, sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario por inadmisible y dejaron firme la resolución de la Corte Suprema de Justicia.