Mariano Martinez y Triana Ybañez ya no ocultan su amor

escuchar

Desde que decidieron blanquear su romance hace unas semanas, Mariano Martínez y Triana Ybáñez ya no se ocultan. La pareja, que hizo su debut público días atrás durante una salida al teatro, ahora se muestra feliz en las redes sociales.

Este domingo, en medio de la intensa ola de calor que azota a la ciudad de Buenos Aires, el actor y la bailarina aprovecharon para disfrutar de una tarde de pileta juntos y se sacaron una fogosa foto dándose un beso, la cual rápidamente subieron a sus redes sociales. Luciendo trajes de baño en color rojo que hacían juego, Mariano y Triana posaron para un misterioso fotógrafo.

El actor no tardó mucho en publicar la imagen en su cuenta de Instagram, la cual acompañó con un simple epígrafe de un emoticón de corazón con fuego y el usuario de su chica.

Triana es bailarina y, según aseguraron en Socios del espectáculo, amiga de una antigua conquista del actor, Lourdes Puppi. La pareja estaría saliendo desde hace ya unos meses, aunque recién ahora eligieron hacerlo público.

Las señales del romance entre ambos comenzaron en el mes de enero, cuando ella publicó una foto disfrutando de una pileta que, justamente, es la que se encuentra en la casa de él y la misma que aparece en la foto de este fin de semana. En febrero, por el día de los enamorados, la bailarina compartió en Instagram una imagen en donde se la veía abrazando a un hombre de espaldas. “Mi lugar en el mundo, tu abrazo. Todos los días. Feliz Día de los Enamorados, mi amor. Te amo”, escribió, sin develar a quien estaba dirigido el mensaje.

Sin embargo, el misterio llegaría a su fin tiempo después. Hace una semana, Martínez publicó en sus redes sociales la primera foto junto a Triana. En la imagen, él está parado delante de ella, quien lo abraza desde atrás.

El miércoles de la semana pasada, el actor se dejó ver por primera vez junto a su chica a la salida del teatro. Ybáñez acudió junto a Olivia, la hija más grande de Martinez, a verlo en la comedia teatral Tom, Dick y Harry, la cual protagoniza junto a Bicho Gómez, Yayo Guridi, Mercedes Oviedo y María Valenzuela. Al finalizar la función, los tres salieron juntos hacia la calle y posaron ante los fotógrafos que los descubrieron.

El actor y su nueva novia ya se dejan ver en público Gerardo Viercovich

Martínez estuvo muchos años en pareja con Juliana Giambroni, con quien tuvo a Olivia y a Milo. Después de separarse, volvió a apostar al amor con Camila Cavallo, con quien tuvo a Alma. Hoy, después de un tiempo solo, Triana apareció para volver a vivir la vida de a dos.

El mal momento de Mariano Martínez

A comienzos de febrero, el actor reveló un difícil momento que atravesó hace casi tres años: “Realmente estuve muy mal”, dijo en aquella oportunidad.

“La pandemia afectó a todo el mundo, nadie salió exento. Yo, de hecho, realmente estuve muy mal. Ahora son momentos que dejé en el pasado, pero la pasé horrible”, advirtió, en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, el ciclo que la periodista conduce en La Once Diez / Radio de la Ciudad. Martínez detalló que se trató de “una crisis personal”. “Me pasó algo mío, más propio. Por un conjunto de cosas. No puedo decir que estuve deprimido, porque es una palabra muy fuerte. Pero, por momentos, me sentí mal, más allá de tener a mis hijos y a la gente que me quiere a mi lado”, argumentó.

Aunque divisó un presente más optimista, dice que siempre está atento a su salud mental. “Siempre lucho por mi bienestar y este presente que hoy tengo. A mí no me cayeron las cosas del cielo, las busqué para que me sucedan. Tenía claro el camino que quería y el que no, pero [la emergencia sanitaria por Covid-19] era una incertidumbre. Tengo responsabilidades, hijos y cosas que sostener, y fue un momento muy complicado”, señaló. Y agregó: “Pero soy una persona muy fuerte y resiliente, que buscar salir para adelante a pesar de estar mal. Hoy, que la gente se ría y nos acompañe con estar arriba del escenario, es un sueño. La luz siempre está ahí y hay que ir para adelante, aunque se vea algo lejano”.

LA NACION

Temas Mariano Martínez