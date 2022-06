Marina Charpentier, sobre la salud de Chano: “Mi hijo estuvo 6 meses feliz, limpio y bien, pero algo lo hizo recaer”

Santiago “Chano” Moreno Charpentier está atravesando otro duro momento luego de sufrir una recaída en la lucha contra sus adicciones. Tras haberse presentado como oradora en la segunda jornada de reflexión y debate de esta reglamentación que se realizó en el Senado de la Nación, la madre del exlínder de Tan Biónica, Marina Charpentier, explicó este viernes que la Ley de Salud Mental terminó convirtiéndose en un impedimento para las personas que, como su hijo, necesitan un tratamiento y brindó detalles del estado de salud del cantante.

En diálogo con Gastón Pauls, en su ciclo televisivo Seres Libres, Charpentier señaló: “Mi hijo estuvo 6 meses feliz, limpio y bien, pero algo lo hizo recaer”. Y aseguró: ”Yo aprendí que tengo que disfrutar de los momentos en los que mi hijo está bien, porque no sé cuánto va a durar”.

“Muchas otras madres se me acercan, me envían mensajes a través de las redes sociales. He escuchado más de 10 mil testimonios de personas que padecen, de familias, de padres, de enfermos, pero sobre todo de madres que me piden ayuda, como si yo pudiera hacer algo... Yo trato de escucharlos, de hacerles algunas recomendaciones, de transmitirles mi experiencia, pero es tal la cantidad de personas que padecen la enfermedad de la adicción, o la anorexia, y otros trastornos mentales como la bipolaridad o el autismo, que me sorprende y me da mucha impotencia”, explicó.

Y señaló: “Me debato entre quedarme en mi casa llorando o salir a hacer algo, a acompañarlas... Creo que con esto que empezamos a hacer, que es visibilizar la problemática diciendo: ‘tengo un familiar enfermo’, sin que dé vergüenza, ya es muchísimo. Me pregunta ‘¿Qué hago?’, ‘¿A dónde voy?’, y yo no tengo esas respuestas. Solo algunas; puedo contarles mi experiencia, pero qué le puedo decir a una mamá de Jujuy, de Salta o de Mendoza que no tienen ni idea porque nunca nadie les habló sobre esto”.

“Yo no discuto si la ley es buena o mala o si tiene que tener tal forma o tal otra... Lo que digo es que la ley fue escrita en un escritorio hace 12 años, y hoy no se puede llevar a cabo; no nos sirve. Y hay que hacer algo con esto. No sé si el problema es la implementación, la partida de dinero o los artículos de la ley, y no tengo por qué saberlo. Después de hablar en el Senado quedé rota. Estoy rota. Mi hijo está internado”, agregó.

“ Mucha gente me pregunta cómo está él. Mi hijo está internado, y eso para mí es lo mejor que le puede pasar a una persona que estaba como él. Yo no digo que la única salida sea la internación; obvio que hay otra gente que puede hacer tratamientos ambulatorios, pero, en su caso, tenía que estar internado porque él solo no podía parar de consumir y no podía con su vida ”, señaló, sobre la situación actual del cantante.

“Yo me guardé un poco, porque tengo una situación complicada en casa: mi marido está internado y además estoy muy triste. Por eso, cuando hablo quiero dar un mensaje positivo, porque sé que se puede y no tengo dudas de que mi hijo va a poder, que va a salir del infierno, que va a recuperar su vida”, expresó Charpentier. Y aclaró: “T ampoco voy a negar que vengo de pasar meses dificilísimos, que tengo un hijo internado y que lo extraño porque hace 20 días que no lo veo, pero confío en que está en un buen lugar. Se lo entrego a un ser superior, ruego que lo ilumine y que este sea su fondo . Pero honestamente, estoy dolida, rota, a pesar de que soy más fuerte de lo que yo pensaba”.

“La adicción es una enfermedad crónica. Él de verdad estuvo 6 meses limpio, feliz y bien; pero algo lo hizo recaer, un dolor, una situación, lo que fuera. Aprendí que tengo que disfrutar de los momentos en los que mi hijo está bien, y compartir con él y compartir cosas en familia porque no sé cuánto va a durar. Ojalá que él se pueda recuperar, pero yo hace 14 años que voy a NanAnon, que para mí es un sostén. Mi hijo tiene 40 años y está en mano de profesionales, por eso tengo que pensar qué hago yo con mi dolor y qué es lo que tengo que ver yo con la situación. Después de tantos años, yo sé que tuve que ver y la verdad es que me perdoné. Me casé muy joven y habré hecho muchas cosas mal; no hay manuales para ser padre. Habré cometido errores, pero, también, mi hijo nació con esa predisposición. Tengo una familia muy grande y de los demás, ninguno es adicto. NarAnon me ayuda a recordar de dónde venimos”, explicó en otro tramo de la charla.

“ Hay personas de la Justicia que van a ver a visitar a mi hijo y le preguntan cómo está, si le gusta el lugar, está conforme o si se quiere ir. ¡La Justicia contra la medicina, contra su psiquiatra, contra los especialistas que dicen que él tiene que estar ahí adentro. Si a un pibe que lográs internarlo y le preguntás a los 60 días si se quiere ir, te va a decir que sí, que su libertad y que sus derechos... ¡No puede decidir, porque no está en su sano juicio! Su cabeza todavía está impregnada de lo que le hizo el consumo. ¿Quién de la Justicia puede opinar por sobre la medicina, por sobre los psiquiatras? Si esos pibes se van, consumen de nuevo” , reflexionó.