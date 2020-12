Mario Baudry, el abogado y novio de Verónica Ojeda, contó las novedades sobre la herencia de Diego Maradona Crédito: Instagram

16 de diciembre de 2020 • 14:11

A diferencia de lo que todos imaginaban, la sucesión de Diego Maradona avanza a pasos agigantados y uno de los impulsores es Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, mamá de Dieguito Fernando, hijo menor del ídolo. "Fue una semana de muchas reuniones de todos los abogados de los herederos y nos pusimos rápidamente de acuerdo. Queda la designación del administrador y se sabrá hoy mismo. Lo propuso una de las partes y consentimos. No es familiar, pero es conocido de una de las partes. El tema es trabajar en conjunto porque esta causa tiene urgencias en cuanto a vencimientos y causas judiciales. Diego tenía 60 juicios, a favor y en contra", detalló Baudry en Los ángeles a la mañana, en eltrece.

"Ojeda está pasando por una etapa de tristeza no por ella sino por su hijo que en el último tiempo estaba cerca de su papá. El otro día Dieguito se levantó temprano diciendo que quería ir a la casa de su papá y Vero le explicó que la casa de Brandsen estaba cerrada y que Diego ya no estaba ahí, y que ahora está en el cielo. Y Dieguito le dijo: 'Vamos a la casa del cielo'", contó.

Baudry explicó que tenía una buena relación con Maradona aunque no eran amigos: "Me mandaba audios y me hacía pedidos. El último fue tres días antes de internarlo en La Plata y fui a verlo. Vio una foto de mi hija jugando en el campo con Dieguito y vio que estaba con una camiseta de Boca. Entonces pidió una camiseta, se la dedicó y se la regaló y me mandó un video cargándome porque soy de River y saludos a mi hija. Tengo nueve audios de Diego pidiéndome cosas. Siempre me encargaba cosas y yo trataba de hacerlas. Por ejemplo, quería comprar una cosa y pedía que le averigüe cuánto salía, chequeaba".

Y señaló: "Si le robaron mucho se va a comprobar en la rendición de cuentas que se va a presentar la semana que viene. En cuanto al famoso container que vino de Dubai puedo confirmar que no contiene lo que me dijo que había, así que hay que ver dónde lo abrieron antes".

Luego volvió a remarcar la buena onda que tenían: "Nunca tuve problemas con Diego, decían que era celoso de sus ex pero no viví eso. Conocí a un tipo normal que quería vivir, que disfrutaba a su hijo, que me pedía que le hiciera un asado en el campo que él iba. Tuvimos charlas muy humanas".

Voy a hacer lo que me pidió Verónica y es saber la verdad de lo que le pasó a Diego

Por otro lado, remarcó: "La última noticia que tuve de Diego fue el lunes anterior a su muerte, cuando Verónica fue a verlo (...) Diego estaba bien. Voy a hacer lo que me pidió Verónica y es saber la verdad de lo que le pasó a Diego y estoy cerca de esa respuesta. En otra parte del mundo ya estarían todos presos".

Sobre la causa penal que inició para saber cuál fue el motivo de la muerte del exjugador expresó: "A Maradona lo dejaron morir y eso está en investigación. Hay penas graves con privación de libertad, pero no puedo decir nada todavía. Lo dejaron morir y eso está acreditado en la causa. ¿Qué significa? Que lo mataron. Nosotros vamos por algo más grave que homicidio culposo. Si tenés un problema cardíaco y te dejo de tratar durante tres años y te doy pastillas para aumentar la frecuencia cardíaca, automáticamente vas a tener un problema. Es más que negligencia. Diego tuvo una agonía de varias horas: el edema de pulmón tarda entre 17 a 25 horas en firmarse. Rápidamente se va a saber todo y va a ser muy dura la realidad".

Sobre dónde descansará finalmente el cuerpo de Maradona, Baudry contó que hay un principio de acuerdo entre todas las partes para llevarlo al predio que la AFA tiene en Ezeiza. "Sólo un heredero no está de acuerdo y quería hacer otra cosa. La idea es hacerle un monumento y un mausoleo. Es muy costoso, pero tenemos una propuesta seria y concreta y con los gastos cubiertos por la AFA y otra gente más. Maradona es un ídolo que puede tener su mausoleo en Ezeiza, que es la entrada al país. La gente va a tener un lugar donde dejarle una flor a su ídolo. Si las hermanas deciden que sus padres estén con Diego, se trasladarán los tres cuerpos a ese mausoleo".

Finalmente, habló sobre el juicio de Rocío Oliva a Maradona: "La causa continua y hay que determinar las rendiciones de cuenta y se va a saber cuánto recibía ella".

