Mario Pasik, a 3 años de la muerte de su hermano Salo: "Siento su presencia"

El actor contó la conexión que siente con su hermano Salo, a tres años de su muerte

Mario Pasik recordó a su hermano Salo, quien murió en enero de 2017, y contó que aún siente una fuerte conexión con él. " Desde hace tres años siento la presencia de mi hermano a través de pequeños detalles: se me aparece en conversaciones, en algunos momentos", explicó.

Pasik asegura que se siente "acompañado" por su hermano: "Es una sensación que se puede definir como 'abrazos de despedida'. Siento que en momento claves es como si él me hablara a través de otras personas". A raíz de su relato, el conductor Juan Etchegoyen, de la web de Radio Mitre, le consultó si cree en experiencias paranormales, y él se mostró abierto a la idea de que existe "algo más" después de la muerte.

"Lo que me pasa a mí puede sonar muy loco para el que no cree en estas cosas, o para el que no perdió un familiar cercano. En cambio, para el que cree, es algo totalmente natural. Yo pienso que hay energías que se quedan por un tiempo en uno", explicó. También contó que una vez tuvo un sueño donde veía que Salo lo aplaudía desde la platea de un teatro, y que lo interpretó como una "caricia para el alma".

Además, Pasik recordó el "papelón" ocurrido durante los Premios Carlos del 2018, cuando pusieron por error en la pantalla una foto suya, en vez de la de su hermano Salo, en la sección de homenaje a los actores fallecidos: "La verdad que no me molestó. Me dio mucha risa. Entendí enseguida que había sido una equivocación. Siempre es lindo recordarlo".

Actualmente el actor forma parte del elenco de la obra teatral Qué hacemos con Walter, escrita por Juan José Campanella. En este sentido, Pasik concluyó: "Es una experiencia maravillosa trabajar con Campanella. Somos actores de raza, nos encanta la comedia, [lo acompañan Diego Pérez, Karina K, Araceli Dvoskin, Federico Ottone, Fabio Aste y Maru Zapata] y hay posibilidad de hacer una gira".