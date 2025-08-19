La despedida a Jorge Maestro, el coautor de tantos éxitos que pasaron a la historia de la televisión argentina
Al Cementerio de la Chacarita se acercaron Mario Pasik, Ángela Torres, Pablo Culell y Sergio Vainman, entre otras figuras del espectáculo, además de familiares y amigos
Ayer se conoció la noticia de la muerte de Jorge Maestro, figura clave de la televisión de autor en un nuestro país. Creador junto a Sergio Vainman de ciclos como Nosotros y los miedos, Clave de sol, La banda del Golden Rocket, Los machos, Zona de riesgo, Amigovios y Montaña rusa, entre muchísimas otros, hoy fue despedido por familiares, amigos y colegas en el Cementerio de Chacarita. Sus restos descansan en el Panteón de Actores.
