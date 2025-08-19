LA NACION

La despedida a Jorge Maestro, el coautor de tantos éxitos que pasaron a la historia de la televisión argentina

Al Cementerio de la Chacarita se acercaron Mario Pasik, Ángela Torres, Pablo Culell y Sergio Vainman, entre otras figuras del espectáculo, además de familiares y amigos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Despedida de Jorge Maestro, uno de los creadores claves de la ficción en la pantalla chica, en el Cementerio de Chacarita
Despedida de Jorge Maestro, uno de los creadores claves de la ficción en la pantalla chica, en el Cementerio de ChacaritaGerardo Viercovich

Ayer se conoció la noticia de la muerte de Jorge Maestro, figura clave de la televisión de autor en un nuestro país. Creador junto a Sergio Vainman de ciclos como Nosotros y los miedos, Clave de sol, La banda del Golden Rocket, Los machos, Zona de riesgo, Amigovios y Montaña rusa, entre muchísimas otros, hoy fue despedido por familiares, amigos y colegas en el Cementerio de Chacarita. Sus restos descansan en el Panteón de Actores.

El actor Mario Pasik estuvo presente en la despedida de quien, además de sus trabajos como autor de varias series emblema de la televisión, escribió una veintena de obras teatrales y guiones para cine
El actor Mario Pasik estuvo presente en la despedida de quien, además de sus trabajos como autor de varias series emblema de la televisión, escribió una veintena de obras teatrales y guiones para cineGerardo Viercovich
En medio de la lluvia la actriz y cantante Ángela Torres se acercó al Panteón de Actores de Chacarita
En medio de la lluvia la actriz y cantante Ángela Torres se acercó al Panteón de Actores de ChacaritaGerardo Viercovich
Sergio Vainman estuvo presente en la despedida de su gran amigo, con quien escribió tantas ficciones
Sergio Vainman estuvo presente en la despedida de su gran amigo, con quien escribió tantas ficcionesGerardo Viercovich
Familiares y amigo se acercaron para el adiós a un creador que, desde la ficción, escribió la historia de la televisión en la Argentina
Familiares y amigo se acercaron para el adiós a un creador que, desde la ficción, escribió la historia de la televisión en la ArgentinaGerardo Viercovich - LA NACION
"Despido a un referente cultural, a un hacedor de grandes historias, a un luchador; pero, ante todo, a un gran amigo", escribió en su cuenta el productor Pablo Culell, quien hoy se hizo presente en el cementerio
"Despido a un referente cultural, a un hacedor de grandes historias, a un luchador; pero, ante todo, a un gran amigo", escribió en su cuenta el productor Pablo Culell, quien hoy se hizo presente en el cementerioGerardo Viercovich - LA NACION
El último adiós a quien hizo dupla creativa con Sergio Vainman. Los guionistas se habían conocido en la secundaria y comenzaron a trabajar juntos en los años 70, con la autoría de espectáculos infantiles que protagonizaban Rita Terranova, Raúl Rizzo, Daniel Marcove, Andrea Tenuta y Juan Leyrado, entre otros
El último adiós a quien hizo dupla creativa con Sergio Vainman. Los guionistas se habían conocido en la secundaria y comenzaron a trabajar juntos en los años 70, con la autoría de espectáculos infantiles que protagonizaban Rita Terranova, Raúl Rizzo, Daniel Marcove, Andrea Tenuta y Juan Leyrado, entre otrosGerardo Viercovich - LA NACION

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. La “reina de la ketamina” se declara culpable de la muerte de Matthew Perry
    1

    La “reina de la ketamina” se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

  2. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy
    2

    Virginia Gallardo candidata. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy

  3. Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum
    3

    Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum: “No es un artista”

  4. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    4

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

Cargando banners ...