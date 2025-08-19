La despedida a Jorge Maestro, el coautor de tantos éxitos que pasaron a la historia de la televisión argentina

Ayer se conoció la noticia de la muerte de Jorge Maestro, figura clave de la televisión de autor en un nuestro país. Creador junto a Sergio Vainman de ciclos como Nosotros y los miedos, Clave de sol, La banda del Golden Rocket, Los machos, Zona de riesgo, Amigovios y Montaña rusa, entre muchísimas otros, hoy fue despedido por familiares, amigos y colegas en el Cementerio de Chacarita. Sus restos descansan en el Panteón de Actores.

El actor Mario Pasik estuvo presente en la despedida de quien, además de sus trabajos como autor de varias series emblema de la televisión, escribió una veintena de obras teatrales y guiones para cine Gerardo Viercovich

En medio de la lluvia la actriz y cantante Ángela Torres se acercó al Panteón de Actores de Chacarita Gerardo Viercovich

Sergio Vainman estuvo presente en la despedida de su gran amigo, con quien escribió tantas ficciones Gerardo Viercovich

Familiares y amigo se acercaron para el adiós a un creador que, desde la ficción, escribió la historia de la televisión en la Argentina Gerardo Viercovich - LA NACION

"Despido a un referente cultural, a un hacedor de grandes historias, a un luchador; pero, ante todo, a un gran amigo", escribió en su cuenta el productor Pablo Culell, quien hoy se hizo presente en el cementerio Gerardo Viercovich - LA NACION