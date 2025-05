Mario Pergolini habló de su regreso a la TV: “Están necesitando nuevos muertos”

Después de años de estar alejado de la televisión, Mario Pergolini confirmó su regreso a la pantalla chica con un nuevo programa en eltrece. El conductor contó por qué aceptó ponerse al frente del nuevo ciclo, dio detalles en relación con el formato y compartió su mirada crítica sobre la TV actual.

El conductor y empresario contó que, aunque muchas veces le propusieron volver, esta vez aceptó bajo sus propios términos. “Siempre me piden volver... pero esta vez fui un tarado, hice algo que yo, que estoy acostumbrado a negociar toda la vida, hice mal”, confesó con ironía ante un notero del programa Intrusos (América TV).

A continuación, relató que le planteó a Diego Guebel, quien estará a cargo de la producción del programa, tres condiciones muy concretas para regresar: “Le dije: ‘solo vuelvo si es esto, esto y esto’. Y el gil vuelve a los cinco días y me dice: ‘te dieron las tres cosas que pedís’”. En cuanto a cuáles fueron los requisitos, el conductor reconoció sin vueltas: “Plata, plata y plata. No quiero que me condenen por esto un mes... pero, para qué vamos a mentir ”, afirmó.

La nueva apuesta será un programa de análisis de la jornada . “Tendría que ver con actualidad y las noticias del día. No un late night, pero podría tener una banda e invitados . Si logro juntar las voluntades que estamos buscando, ya estaríamos muy avanzados”, expresó el conductor.

Según pudo saber LA NACION, el programa va a ir de lunes a viernes, en el horario de prime time de eltrece, aunque aun están viendo cómo se van a acomodar los horarios. Agustín “Rada” Aristaran tendrá una participación en el ciclo. La idea es que este nuevo envío se estrene a fines de junio -si llegan con la producción- o a principios de julio.

“La TV no está pasando un gran momento”

El regreso de Pergolini, a sus 60 años, no es una vuelta nostálgica. El conductor es consciente del nuevo ecosistema mediático, donde la televisión abierta perdió terreno frente al streaming, las redes sociales y el consumo on demand. “Creo que la televisión no está pasando un gran momento, ha cambiado y sigo pensando lo mismo. Pienso que es un público muy grande...”, señaló el conductor en su conversación con Intrusos.

Hace años que el conductor y empresario se alejó del medio y volcó su energía en proyectos vinculados a los medios digitales, como Vorterix. Sin embargo, aceptó volver al ruedo, aunque con reservas. “La tele está muerta, están necesitando nuevos muertos”, dijo con su característico estilo provocador.

Pergolini lleva 16 años alejado de la televisión abierta , pero su huella en el medio sigue presente como una figura disruptiva que supo cuestionar los formatos tradicionales y marcar un antes y un después en la historia de la pantalla chica argentina. Aunque sus inicios fueron en la radio, especialmente en la emblemática Rock & Pop, no tardó en dar el salto a la televisión.

Pergolini, años atrás, frente a CQC, su emblemático ciclo ALEJANDRO PAGNI

Su debut llegó en 1989 con Rock & Pop TV, y ese mismo año acompañó a Jorge Guinzburg en el magazine Penúltimo momento. Luego participó en Videolínea, un ciclo emitido por Cablevisión en 1990 que incorporaba tecnologías inéditas para la época. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con La TV ataca y, más tarde, con Hacelo por mí, programas que le permitieron afianzarse con estilo propio.

En 1995, el presentador encabezó uno de los ciclos más influyentes de la televisión argentina: Caiga quien caiga. El programa debutó en América y revolucionó la pantalla con una propuesta audaz que combinaba humor, periodismo y espectáculo. Compartía conducción con Juan Di Natale y Eduardo de la Puente, mientras que entre los cronistas se destacaban figuras que luego tendrían su propio recorrido, como Andy Kusnetzoff y Daniel Tognetti. Más tarde, el ciclo pasó a eltrece y, en 2006, a Telefe. Sin embargo, tras desacuerdos con el canal, Pergolini decidió despedirse definitivamente de la televisión en 2008.

A pesar de su alejamiento de la pantalla, nunca se desvinculó del mundo de los medios. Fundó Vorterix, una plataforma pionera en contenidos digitales y transmisiones multiplataforma, desde la cual se mantuvo activo como empresario, productor y conductor.