Mario Pergolini regresa a la televisión abierta: en qué canal tendrá su programa

Después de más de 16 años de estar alejado de la televisión abierta, Mario Pergolini regresa a la pantalla chica. El histórico conductor de Caiga quien caiga (CQC) y creador de Vorterix vuelve a eltrece con un nuevo proyecto televisivo.

Según pudo confirmar LA NACIÓN, el también productor y empresario retomará su rol frente a las cámaras, aunque todavía no se quieren dar detalles sobre el nuevo ciclo, ni su formato ni su fecha de estreno. El acuerdo con la señal se concretó días atrás, tras una serie de negociaciones entre Pergolini y Adrián Suar, gerente de programación del canal.

Irónicamente, Pergolini, defensor del streaming y crítico de la televisión (“no pienso volver si puedo evitarlo”, dijo en su despedida de 2008), regresará al terreno que tanto cuestionó. Durante los últimos meses, surgieron rumores que lo vinculaban a la conducción de la versión local de American Idol , pero finalmente se descartó esa posibilidad.

El conductor ha sido una figura disruptiva en la televisión argentina, que supo cuestionar a los formatos tradicionales. Aunque se formó inicialmente en la radio, y de forma destacada en la mítica Rock & Pop, no tardó en volcarse a la pantalla. En 1989 debutó en televisión con Rock & Pop TV y acompañó a Jorge Guinzburg en el magazine Penúltimo momento.

Pergolini, junto a Eduardo De la Puente y Juan Di Natale en el programa CQC

Tras su participación en Videolínea, un programa emitido por Cablevisión en 1990 que incorporaba elementos tecnológicos disruptivos, llegó su protagonismo con La TV ataca y, posteriormente, con Hacelo por mí . En 1995, Caiga quien caiga, uno de los programas más aclamados de la historia de la televisión argentina, irrumpió en América con una propuesta innovadora y transgresora con una combinación de humor, periodismo y espectáculo. Allí el comunicador compartía pantalla junto a Juan Di Natale, Eduardo de la Puente y unos jóvenes Andy Kusnetzoff y Daniel Tognetti, entre sus cronistas. Luego, el ciclo se mudó a eltrece, para en 2006 pasar a Telefe. Sin embargo, en 2008, tras discrepancias con el canal, Pergolini decidió despedirse de la televisión.

Durante su exilio televisivo, el conductor no se alejó de los medios. Fundó Vorterix, una plataforma pionera en la creación de contenidos multiplataforma. Desde allí, mantuvo un rol activo como empresario, productor y conductor.

“Dejemos de pelear entre nosotros”

Mario Pergolini sobre los números y la guerra de bots

Por su impronta y experiencia en el streaming, el nombre de Pergolini volvió a sonar ayer, después de que decidiera compartir una reflexión en relación a la polémica generada entre Migue Granados y Nico Occhiato, dos referentes de la nueva camada de streamers, por el rating en el medio.

“Me siento involucrado porque estoy muy desde el comienzo, no porque yo haya inventado la tecnología para hacer streaming sino porque fui parte de un grupo de gente que estuvo en esto desde el comienzo”, señaló Pergolini desde Vorterix antes de referirse a la pelea entre Occhiato y Granados.

“Miren, no importa nuestro número de live, no importa en lo más mínimo. Lo bueno que tenía esto [el streaming], y que lo sigue teniendo, y que debemos mantener, es que no importa el número. Ya nos peleamos en la tele por ese número y listo, ¡no pasó nada! El número es una vanidad momentánea. Si el número de los que te ven en vivo es alto es halagador, pero después lo que importa y lo bueno que tiene el streaming es que los programas quedan para toda la historia y la gente los vuelve a ver", agregó el conductor. “Eso es lo que conforma nuestro verdadero número y nuestro verdadero alcance. Así que dejemos de pelear entre nosotros. Tomen este consejo de este hombre adulto", disparó.

Y continuó: “Estamos generando comunidad, los números no importan: si ponemos bots es para automentirnos, ni siquiera es para mentirle a los otros. Nosotros estamos para construir nuevas comunidades que hagan que esto sobreviva, para que podamos hacer cada vez cosas mejores, más interesantes, más lindas. Si quieren pelearse, peléense, está divertido. Yo me peleé con un montón de gente, pero que no sea por el número porque sino no tiene sentido esto que está pasando”, apuntó.

Y agregó: “Quería decirles esto, nada más, porque veo que se están tirando y van a terminar tirándose con cosas pesadas que van a lamentar en algún momento de su vida ”, agregó.

Las acusaciones cruzadas entre Granados y Occhiato surgieron por el supuesto uso de bots para inflar visualizaciones en cuanto a los números de visualizaciones de Luzu TV y Olga, aunque también hubo menciones hacia Bondi.

“Las métricas en el streaming son absolutamente manipulables. Sé muy bien cómo funcionan, y por eso no me importa qué número te diga una plataforma”, había remarcado Pergolini semanas atrás en una charla con María O’Donnell.

LA NACION