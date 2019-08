Mario Pergolini: "Nuestro mejor futuro como país parece ser mediocre"

Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2019 • 17:55

Mario Pergolini estuvo en el programa Diálogo con Longobardi, que el periodista Marcelo Longobardi tiene en´el canal de noticias CNN, y habló de su presente profesional al frente de Filo News -el medio que creó para atraer audiencias nuevas-, la situación del periodismo y sobre todo, en un año electoral, del país. En sus declaraciones, no se mostró muy optimista. Más bien, todo lo contrario, y dio que hablar en las redes sociales.

"Tengo que admitir que no soy una persona que ha pasado momentos de hambre", reconoció. "Es un país muy impredecible, muy inentendible. He tenido ya varias empresas y pensé que mi mamá y papá les pasaba el Rodrigazo, la inflación. Y sigo teniendo el mismo problema que le pasa a mi mamá y mi papá. Es un poco triste, he intentado siempre tener mis empresas. Hoy en día la suma de todas las empresas me da casi 170 empleados. 4Cabezas llegó a tener 480 empleados en todo el mundo, teníamos oficinas en España. Siempre he intentado. Con 4Cabezas me agarró el 2001, empecé con la hiperinflación", repasó, y vaticinó un futuro "mediocre": "La verdad que lo sufro y cada vez que me dicen y cada vez me convenzo más que nuestro mejor futuro parece ser mediocre. Y lo digo con mucha pena: trabajo acá, me desarrollo acá, pero la verdad que es muy difícil."

No obstante, el ex Caiga Quien Caiga aseguró que seguirá apostando a la Argentina e incluso coqueteará con la política de la mano del club de sus amores, Boca Juniors, aunque aclaró que no será presidente, sino dirigente: "No voy a ser presidente, no tengo esas condiciones. Voy a acompañar a Jorge Ameal. ¿Sabés por qué? Boca, lo que representa Boca, no la institución, es un lugar que comparto con mis hijos, un lugar al cual siento que pertenezco desde que soy muy chico. Me ha dado mis rabietas más grandes, mis alegrías. Debo decir momentos que fuiste felicz sacando los normales (hijos, casa) y la verdad que siempre lo veo a Boca. Creo que tengo cosas para aportar para que a Boca le vaya bien, para hacer cosas, que no creo que tenga que ver directamente con el fútbol. Pero creo que hoy en día entretenimientos, estadios, gente: creo que Boca tiene y por lo que es Boca creo que le puedo aportar algo y creo que Ameal como dirigentes si puede hacer mucho con la institución y llevarla no digo a la gloria pero creo que hay que reencausar institucionalmente Boca. A mí no me conforma que digan . La verdad que Boca no es una empresa, no necesita tener dinero. Sí para pagar los sueldos y eso es lo que tiene que hacer. Pero ese dinero lo tiene que llevar a otros lados."

El periodismo, hoy. "El vivo como noción de las audiencias ha desaparecido. [...] Yo creo que las breaking news están pasando en redes sociales, ya no las está dando un medio. Yo creo que mucha gente ve primero a través de una red social, por el momento Twitter y creo que va a ser más WhatsApp más adelante, y va a confirmar a un medio si lo que le llegó es. Creo que el concepto de último momento está pasando ahora a la gente, le llega antes que por un medio, el medio además tiene que confirmarlo. [...] Hoy nadie en Twitter dudaría: murió, después vemos."