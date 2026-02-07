Agustín Rada reveló la exigencia de la China Suárez cuando estuvo en el programa de Mario Pergolini

El 14 de noviembre, tres meses después de haberse instalado en Estambul para comenzar una nueva vida con Mauro Icardi, María Eugenia “la China” Suárez regresó a la televisión argentina para promocionar su serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda (Disney +). Eligió hacerlo en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en eltrece. Había mucha expectativa por saber qué iba a decir después de tanto tiempo —y varios escándalos de por medio— y, lejos de guardar las formas, apuntó contra todo y todos. Durante la entrevista, el delantero del Galatasaray estuvo presente, primero detrás de cámaras y luego sentado junto a ella en el sillón. Pero, lo que hasta el momento se desconocía era que la actriz le hizo a la producción un explícito pedido en lo referido a su pareja y el encargado de revelarlo fue Agustín “Soy Rada” Aristarán.

El 6 de febrero, el actor, que se prepara para interpretar a Willy Wonka en la versión argentina del musical Charlie y la fábrica de chocolates, habló con A la tarde (América TV) de su año en el programa de Pergolini y reflexionó sobre los invitados que recibieron en el estudio. La lista fue variada e incluyó personalidades como Ricardo Darín, Julio Bocca, Marianella Núñez, Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Rosalía y Araceli González.

El 14 de noviembre se emitió la entrevista de Suárez en Otro día perdido gentileza eltrece

A partir de esto, el panelista Alejandro Castelo se refirió a las repercusiones del paso de Suárez por el programa y hasta mencionó que Wanda Nara se habría enojado por la entrevista. Hizo especial énfasis en querer saber cómo fue su experiencia con Mauro Icardi y si tuvieron la oportunidad de conversar. Si bien es una figura pública que no suele guardarse nada en las redes sociales, el deportista no suele tener una presencia tan activa en la televisión.

Aristarán comentó que Icardi fue “re piola” y se acercó a saludar a todos. Como su camarín está frente al de los invitados, tuvieron la oportunidad de cruzar algunas palabras y, según dio a entender, fue una charla amena y relajada. “Re piola, pero no mucho más que eso”, advirtió. No obstante, recordó algo que no le pasó inadvertido en aquel momento, un pedido explícito que hizo Eugenia Suárez para la disposición de la charla.

Rada reveló que durante la entrevista, Suárez necesitó poder ver a Icardi en todo momento

“La China necesitaba siempre tenerlo enfrente a Mauro durante la nota, lo que me llamó mucho la atención”, reveló Rada. “Ella hacía la nota y necesitaba tenerlo en la misma línea de visión”, explicó y comentó que luego, cuando la actriz visitó el programa de Moria Casán, La mañana con Moria (eltrece), sucedió lo mismo.

En cuanto a la actualidad de Eugenia Suárez y Mauro Icardi, continúan juntos y enamorados en Turquía, donde viven con los tres hijos de ella, Rufina, Magnolia y Amancio. Según trascendió, la actriz tendría previsto viajar a la Argentina para celebrar a su hija del medio, quien este siete de febrero cumplió ocho años.

El conflicto familiar de Mauro Icardi por el cumpleanos de la hija de la China Suarez

Según contó Pilar Smith en LAM (América TV), organizarán un festejo en la “casa de los sueños” del futbolista, ubicada en Nordelta. Benjamín Vicuña estaría presente, pero aparentemente habría problemas con la participación de Francesca e Isabella, puesto que las niñas se habrían negado a ir sin su padre. Aunque Icardi no habría tenido previsto viajar debido a sus compromisos deportivos, ahora se especula con que pueda hacerlo.