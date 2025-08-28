Mark Ruffalo reveló el plato al que recurrió para subir drásticamente de peso: “Comí mucho”

Antes de empezar a filmar una película o una serie, los actores suelen dedicar un largo tiempo a la preparación de su papel, ya sea intentando entender la mente o psicología de su personaje o cambiando drásticamente su apariencia para lograr mayor veracidad a la hora de interpretarlo. Por ejemplo, Christian Bale tuvo que adelgazar casi 30 kilos para protagonizar El Maquinista o Charlize Theron se transformó por completo (no solo ganando peso sino usando prótesis dentales y cambiando su color de cabello) para interpretar a una prostituta y asesina serial en Monster. En las últimas horas, Mark Ruffalo habló sobre su nueva serie llamada Task y contó cómo se preparó para ponerse en la piel de un agente del FBI.

Creada por Brad Ingelsby, también autor de Mare of Easttown, esta serie de HBO está ambientada en los suburbios de Filadelfia y sigue las andanzas de un policía del FBI que busca poner fin a una serie de robos violentos en la zona. Al hablar de las características de su rol, el actor -y también productor- reveló que tuvo que subir mucho de peso para este papel y confesó cómo lo logró. “Comí muchos sándwiches Philly Cheesesteak”, le confesó a People.

Ruffalo se refería a ese plato regional de Filadelfia que consiste en un sándwich formado por tiras de carne con queso cheddar o provolone fundido. “Subí un montón de peso”, aseguró quien durante las semanas que duró el rodaje disfrutó por demás de la gastronomía del lugar.

En la serie de HBO, Ruffalo no sólo actúa sino que también oficia como productor Jonathan Brady - PA Wire

Sin embargo, no es lo único que la estrella de Marvel hizo a la hora de preparar su papel. Además de los cambios físicos, el actor tuvo varios encuentros con un agente del FBI para conocer de cerca el trabajo de policía o detective. “Pasé mucho tiempo con el agente Scott Duffey. Eso fue prácticamente lo máximo que hice”, relató quien, si bien ya se puso en la piel de un policía en La isla siniestra y Zodiaco, está muy emocionado por este nuevo desafío en su carrera.

Además de Ruffalo, esta historia de siete capítulos que llegará a la pantalla en septiembre, está protagonizada por Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio y Phoebe Fox.

Un actor comprometido

Esta no es la primera vez que Mark Ruffalo decide cambiar su apariencia a la hora de encarnar un proyecto. En 2020, el actor fue parte del cast de I Know This Much Is True, también de HBO, donde interpretó a los gemelos Dominick y Thomas Birdsey. Para ello, se sometió a una rigurosa dieta de 1000 calorías diarias que lo llevaron a perder casi 10 kilos.

Mark Ruffalo interpeta a gemelos en I Know This Much Is True

“Comía una clara de huevo para el desayuno. Luego, no podía comer durante tres horas o si lo hacía, sólo podía consumir una barra de granola que tenía 120 calorías o algo así. Se moría de hambre”, recordó el director de la miniserie, Derek Cianfrance, sobre el sacrificio que Ruffalo llevó a cabo para crear a Dominick, “un tipo simplemente delgado y agresivo.”

Además de la dieta, el intérprete de Hulk sumó una estricta rutina de ejercicios que incluían 500 flexiones al día. El resultado fue un personaje que se convirtió en la representación física de “la masculinidad tóxica”, tal como quería Cianfrance.