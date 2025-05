Marley generó polémica con sus declaraciones sobre el nacimiento de su hija Milenka: “Yo no quiero eso”

Alejandro “Marley” Wiebe generó revuelo luego de contar detalles sobre el parto de su hija Milenka, que nació por vientre subrogado el pasado 28 de diciembre en la ciudad estadounidense de Tulsa, Oklahoma. Según reveló, la vida de Kasandra, la madre subrogante, corrió riesgo por una fuerte hemorragia , pero él estaba determinado a que la bebé naciera “de forma natural” .

Al ver las repercusiones de su relato en las redes sociales, donde se lo acusó de ejercer violencia obstétrica, el conductor dio una nueva versión de los hechos a través de sus historias de Instagram y aseguró que los nervios por ir por primera vez a un estudio de televisión con su hija le jugaron una mala pasada.

Durante una entrevista con Caras TV, Marley contó cómo fueron las instancias previas al nacimiento de Milenka, en un parto que demoró varias horas: “En un momento, viene el médico y me dice que había mucho sangrado , y me habló de un nuevo método que es como una especie de aspiradora para succionar [al bebé] y acelerar el momento. Me preguntó si quería eso y le dije ‘yo no quiero eso, quiero que nazca natural’ ”.

“El médico me dijo que la bebé no estaba encontrando el camino del parto y que él tenía que priorizar que no haya sangrado . ‘Por supuesto’, le dije, y ahí me propuso descansar una hora y media para ver si estaba bien y si seguíamos con el trabajo de parto normal”, continuó Marley en su relato.

Finalmente, la situación de riesgo llevó a que los médicos eligieran el método apropiado para preservar la vida tanto de Kasandra como de Milenka. “Eran dos y media de la mañana cuando vuelve y me dice ‘hay mucho sangrado‘, y de repente empieza con... No es una aspiradora, es un aparato médico. Y bueno, ahí fue que nació, pero nació dormida, no lloraba”, concluyó el conductor.

La aclaración de Marley sobre sus dichos

Este jueves, el conductor acudió a sus historias de Instagram y, con su bebé sentada en brazos, dio una nueva versión de los hechos que previamente había relatado.

Marley recurrió a sus redes para aclarar sus dichos

“Salgo a aclarar porque ayer salió una nota en Caras TV con Héctor Maugeri y se hizo una pequeña polémica en redes. Estaba tan preocupado porque era la primera vez que iba a un estudio con Milenka y estaba todo el tiempo mirando si estaba bien, si lloraba, si tenía hambre, porque ya era la hora de comer, y me parece que expliqué mal las cosas ”, señaló.

A continuación, remarcó que, en realidad, fue una decisión de la madre subrogante: “ Lo que expliqué fue que el médico vino y nos dijo que si no encontraba el canal de parto, iba a tener que hacer cesárea. Kasandra dijo que ella no quería cesárea sino parto natural, entonces priorizamos lo que ella quería ”.

La aclaración de Marley sobre el relato del nacimiento de su hija Milenka

“Ahí también me explican ese método que es como una aspiradora, que hace que nazca más rápido si no encuentran el canal de parto. Me dijo que esa opción la iban a dejar para más adelante, que descanse un rato”, agregó.

“Después de una hora y media o dos horas, a las tres y media de la mañana, ahí fue donde apareció el sangrado y el doctor dijo que había que ir a cesárea. Ella dijo ‘yo no quiero cesárea’, entonces se utilizó la aspiradora, que tiene un pequeño riesgo para la bebé en la cabeza, pero por suerte no pasó nada y estamos todos bien ”, detalló. Al finalizar el video aclaró que la relación con la mujer “es genial”, a tal punto que ella se ofreció en repetir como madre subrogante si él quisiera tener otro hijo.