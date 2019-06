Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Para deslumbrar en la alfombra roja de una entrega de premios hace falta mucho glamour. Cada vez que se acerca un evento importante, los diseñadores comienzan a contactar a modelos y actrices para ofrecerles sus vestidos, sabiendo que sin lugar a dudas ellas son su mejor vidriera.

Pampita Ardohain suele ser una de las más codiciadas y, como siempre, en los Martín Fierro no decepcionó. La modelo llevó un vestido corte sirena con escote en ve profundo de la diseñadora María Gorof. Pero eso no fue todo, la frutilla del postre del look la dieron las joyas en plata y verde que adornaban el outfit de forma perfecta.

"Los aros solamente salían 150 mil dólares. Tuvo que firmar un contrato con la joyería", reveló Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana. El conductor, que compartió mesa con su compañera de ShowMatch, también contó que la modelo sentía gran responsabilidad por las piezas que le prestaron. "Me dijo 'no me muevo de la mesa, no voy al baño, subo a entregar el premio y nada más'. Estaba muy nerviosa, tenía miedo que la choreen".

En Morfi, todos a la mesa, el diseñador Javier Saiach también confirmó esta historia. "Lo peculiar de este look son las joyas. Esa gargantilla art déco sale 580 mil dólares", expresó mientras analizaba el atuendo de Pampita.

El Chino Leunis, encargado de conducir la previa de la ceremonia, relató cómo fue el momento en el que la modelo recibió las joyas. "¿Saben algo? Veinte segundos antes de salir al aire vinieron tres personas vestidas de negro y le pusieron el collar".

"Si no calculo mal, debe haber un millón cien mil dólares. Eso pertenece a la colección privada de la dueña de la joyería", agregó Saiach.