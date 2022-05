Martín Fierro 2022: Luis Ventura, entre las quejas de Beto Casella y el enojo de las hijas de Diego Maradona

Luego de la entrega de los Martín Fierro y con el trabajo cumplido, Luis Ventura salió al aire en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine. Cansado pero conforme con los resultados, el presidente de APTRA contó algunos episodios que no se vieron al aire y aprovechó el momento para reeditar su vieja pelea con el conductor de Bendita Beto Casella.

Con la voz ronca, Ventura le contó a Barbieri y a su equipo todos los pormenores del evento. “Yo estoy como si me hubiera pasado un tornado por el alma, por la vida, por la cabeza, pero también es cierto que después de sacarte la mochila de la responsabilidad, de la expectativa, de las quejas, de la gente que te viene a saludar, o que se viene a quejar o que te viene a reclamar o que te viene a pedir…”, arrancó el presidente de APTRA sin vueltas y con ganas de hablar de los conflictos que enfrentó anoche en el Hilton.

“¿Mucha queja, Luis?”, quiso saber el panelista Pampito Perelló Aciar, y Ventura asintió de inmediato. “Mucha. Es más, mucha gente adentro del salón y mucha gente afuera”, repasó, y explicó que la gente de la radio de APTRA se enojó porque no pudo entrar, y que además de los intereses de la asociación que él preside también estaban los de Telefe, el canal que compró los derechos para transmitir la entrega.

“¿También te reclamaron cosas, Luis?”, insistió Pampito y Ventura, rápido, sacó a relucir su viejo conflicto con Beto Casella y mandó al frente a su equipo. “De alguna manera no quise terminar como hubiera terminado en el barrio o en la cancha. El productor de Bendita me vino a increpar diciendo que yo había robado el premio, que le tendría que haber dado el premio a Bendita, y me hizo toda una historia y una reseña de Bendita. Y yo le dije que en realidad me estaba haciendo una reseña de 17 años de pantalla cuando se estaba premiando el 2021″, repasó.

“Yo al principio pensé que me estaban embromando, pero después, viste, ver un enanito despotricándome… Dije: ‘¿Qué hago acá?’”, recordó entre risas y explicó que no lo ve mal, que es un poco lo que pasa en un partido de fútbol, “cuando pensás que el árbitro no vio todo lo que perjudica y entonces se lo reclamás”.

“ Yo creo que Bendita hizo un gran año, de hecho el conductor del programa, Casella, subió a recibir un premio aunque después no lo agradeció, no estaba feliz ”, disparó contra su histórico enemigo. En ese momento, tanto Carmen como sus panelistas compartieron su opinión: que Bendita se lo merecía porque hace muy buen rating y porque tiene un gran trabajo de edición. “Incluso era candidato al Oro”, acotó Pampito. “Claro, pero yo pregunto, ¿y si hubiera ganado Darío Barassi estaba mal? ¿Y si hubiera ganado Guido Kaczka estaba mal?”, analizó.

Ventura y Casella mantuvieron un fuerte cruce en 2014, en medio de los rumores de que la vedette Fabiana Liuzzi se encontraba esperando un hijo del entonces panelista de Intrusos. Casella, quien había presentado un informe sobre el tema en Bendita, se comunicó con el presidente de APTRA desde su programa de radio en Pop 101.5 para darle lugar a su testimonio. Y si bien el chimentero accedió a la entrevista, todo empezó y terminó mal.

“Cuando quieras lo arreglamos vos y yo, elegí la esquina, Casella”, dijo Ventura, a lo que el conductor contestó: “¿Vos te pensás que todo el mundo se va a rendir a tu extorsión?”. Luego todo se fue de control, y el ida y vuelta se plagó de insultos, reproches y más insultos.

“Responsabilizo a Ventura si me pasa algo por sus amenazas. Si aparezco muerto fue él”, disparó Casella. “Tenes bracitos de pollo. Anda a peinar la peluca”, dijo entre otras cosas el chimentero. El cruce se extendió casi 20 minutos y generó una enorme repercusión en las redes sociales.

El homenaje que generó polémica

Uno de los homenajes de la noche fue el que recordó a Diego Armando Maradona a casi dos años de su partida. Para el recordatorio, Ventura invitó a la fiesta a Verónica Ojeda y al hijo que tuvo con el Diez, Dieguito Fernando. Durante la ceremonia, se emitió un clip con imágenes del futbolista mientras Valeria Lynch interpretaba “Me das cada día más”. Estefi Berardi le consultó al presidente de APTRA por las polémicas alrededor de este segmento.

Homenaje a Maradona

Durante la previa, se comentó que las hijas de Maradona se mostraron molestas por no haber sido invitadas. Incluso, la presencia de Dieguito Fernando y no del resto de la familia enfrentó a Ventura con Damián Rojo. Estefi Berardi aprovechó entonces para preguntarle a Ventura por el posteo de Instagram de Dalma en donde compartió su descontento por no ser parte. “ Tiene razón. No la invité a ella, no la invité a Jana, no lo invité a Diego Junior, de Italia y tampoco a Gianinna porque la fiesta tenía una capacidad para 500 personas y terminamos con 648 ″, indicó.

Barbieri, quien tampoco fue de la partida, le dijo a Ventura que ella vio mesas con lugares vacíos. El periodista le respondió que en ese caso “hay que entender cómo es el juego de los Martín Fierro”, y contó que muchos que se levantan temprano van, reciben su premio y se retiran, que otros tantos llegan más tarde porque vienen de trabajar y que otros que están al aire y llegan sobre el final porque saben que su terna es de las últimas.

Por último, Ventura explicó que no quedó conforme con el lugar que le dieron a Dieguito Fernando y a Verónica Ojeda, al fondo del salón, y que él hubiera hecho otra cosa, pero que la determinación fue del canal, quien compró los derechos y tenía la potestad de decidir qué poner al aire.