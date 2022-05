Martín Fierro 2022 desde adentro: los famosos revelan sus cábalas y cuentan cómo viven la ceremonia

Los protagonistas de la televisión argentina volvieron a desfilar por la alfombra roja y a repetir cada una de sus cábalas y costumbres antes, durante y después de la ceremonia de los premios Martín Fierro. Con muchas expectativas y nervios, los famosos hablaron con LA NACION.

Una de las grandes figuras de Telefe, Germán Martitegui, se refirió al orgullo con el que trabajó en MasterChef Celebrity, y expresó: “Yo no soy de la televisión, pero lo que yo veía me sorprendía, la gente y cómo trabajaba. Si fuera por ellos, se merecen ganar todos”. Y entre risas confesó: “Si gano, se van a reír, porque no sé qué decir”.

Alejandra Maglietti se animó a describir su look, que no pasó desapercibido ni en la Alfombra roja ni en internet.

Alejandra Maglietti en los premios Martín Fierro

Dolly Irigoyen, jueza de Bake Off y también jueza ocasional de MasterChef Celebrity, se jugó a comparar ambos ciclos, y comentó: “Yo veo que son dos programas muy fuertes, y cualquiera de los dos puede ganar”.

Dolly Irigoyen en los Martín Fierro

Una de las figuras con más posibilidades de recibir una estatuilla, Juana Viale, le aseguró a LA NACION que no tiene cábalas, y que solo quiere dedicarse a disfrutar de la velada.

Jimena Barón llamó la atención con un vestuario que se alejó de los grandes vestidos, para apostar por algo mucho más sobrio. Y al respecto, la actriz y jurado de Bailando 2021 aseguró: “Mi look es el que ven. No fue difícil elegirlo, sabía que quería venir de traje, y lo fuimos armando”.

Jimena Baron en los Martin Fierro

Visiblemente risueño, Damián Betular aseguró que hay muchas expectativas, y que si no gana, igualmente está “chocho” por la mesa en la que está, y por la diversión que promete.

Toda la simpatía de Damián Betular

Nominada en tres categorías, como Mejor Jurado de TV, Mejor magazine por Pampita Online y en Big Show por ShowMatch, Carolina “Pampita” Ardohain no quiso arriesgar en cuál de los rubros se ve con mejores chances.

Pampita en Martin Fierro

Florencia Peña, de muy buen humor, aseguró que entre las nominaciones que recibió, “algo se va a llevar”, y sobre su cábala reveló: “Nunca saber qué voy a decir si gano. No preparo nada”. Por último, se mostró muy feliz por haber recibido una nominación como Mejor conductora: “Estoy contenta que haya otra cosa más dentro de mi horizonte”.

Entrevista Martin Fierro

Florencia Peña

Yanina Latorre en diálogo con LA NACION

German Paoloski