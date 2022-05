Martín Fierro 2022: la emoción de Susana y Mirtha tras el In Memoriam y el homenaje a Diego Maradona que tuvo un pico de rating

En cada entrega de los Martín Fierro, uno de los segmentos más importantes es el In Memoriam, la instancia en la que con mucho respeto, Aptra recuerda a las figuras de la televisión y otras actividades que murieron en el transcurso del último año. Esta vez, el clip fue más extenso de lo habitual, ya que debido a la pandemia de coronavirus hubo dos años en los que no se llevó a cabo la ceremonia y, por ende, no se pudo rendir tributo a los fallecidos. De ese modo, y durante varios minutos, los presentes en el Martín Fierro le rindieron un sentido homenaje a los artistas, técnicos, conductores y figuras que dejaron huella en la televisión, tanto delante como detrás de cámara.

in memoriam Martin Fierro

Con la voz en off de Cacho Castaña, y su reconocida pieza “Para vivir un gran amor”, comenzó la sucesión de retratos de quienes murieron a partir de 2019. En un segundo tramo del segmento, Soledad Pastorutti subió al escenario y continuó interpretando la misma canción.

A lo largo del video se recordó a figuras muy importantes, como Mauro Viale, Beatriz Salomón, Max Berliner, Elsa Serrano, Agustín Alezzo, Sergio Denis, Carlos Calvo y Enrique Pinti, entre muchísimos otros. Sobre el final, el segmento se despidió con una imagen de Gerardo Rozín, en un momento en el que todos los presentes ya se encontraban de pie, aplaudiendo el recuerdo de todos los retratados.

Claudia Villafañe se emocionó con la canción de Valeria Lynch y el clip que homenajeó a Diego Maradona Captura

El cierre del In Memoriam, dejó una emotiva postal, que encontró reunidas a Mirtha Legrand y Susana Giménez. En el transcurso del segmento, figuró Goldy Legrand, que falleció en mayo de 2020. Ante ese recuerdo, la diva de los almuerzos de mostró muy conmovida, al igual que toda su mesa, constituida por su hija Marcela Tinayre, sus nietos Juana Viale y Nacho Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis. Tras el clip, Susana Giménez se acercó para contener a Mirtha e intercambiar unas palabras con su amiga.

Diego Maradona, homenajeado en los Martín Fierro 2022 Captura

Entre los homenajes de la noche, el más comentado fue el de La noche del 10, el programa que condujo Diego Maradona por la pantalla de eltrece entre agosto y noviembre de 2005. Durante el tributo, se mostraron diversas imágenes del fallecido astro del fútbol por fuera de lo televisivo, mientras Valeria Lynch interpretaba “Me das cada día más”. Los invitados comenzaron a cantar al unísono: “Olé, Olé, Olé, Diego, Diego”, mientras Claudia Villafañe aplaudía y Dieguito Fernando alzaba las manos sostenido por su madre, Verónica Ojeda. En ese tramo de la ceremonia, el rating llegó a los 22 puntos.