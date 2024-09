Martín Fierro 2024: una noche agridulce con muchas estrellas, pero también con varias ausencias y un futuro incierto

Escuchar

Faltan un día para que Telefe transmita la ceremonia de los premios Martín Fierro 2024 . El principal galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA) reunirá a las figuras más destacadas de la pantalla chica local. Como suele suceder toda la industria se encontrará en el hotel Hilton esperando ganar la ansiada estatuilla. Fueron cursadas más de 600 invitaciones.

Para ese día, Telefe pondrá toda su programación al servicio del premio. Por la mañana, desde los ciclos A la Barbarossa y Ariel en su salsa, y los noticieros, adelantarán detalles de lo que ocurrirá en la ceremonia. Y a partir de las 17 , comenzará una gran cobertura de la previa con Pía Shaw y Noe Antonelli, con los preparativos de la gran fiesta de la televisión. A las 19.30, Iván de Pineda y la China Ansa, junto con Robertito Funes Ugarte, Sol Pérez y Priscila Crivo, ubicados en tres posiciones clave del hotel Hilton, serán los encargados de descubrir cada uno de los looks y entrevistar a los invitados que desfilarán por una alfombra azul. Finalmente, a las 21, comenzará la gala con la conducción de Santiago del Moro , que se realizará en el salón Pacífico del hotel.

Pero la noche más esperada del año, que consagrará a las mejores producciones y talentos de 2023, llega en un contexto de crisis de la televisión abierta. Se supone que las ternas de los premios Martín Fierro reflejan a quienes se destacaron en el último año, pero basta repasar algunas de las categorías para darse cuenta de que la pantalla chica atraviesa uno de sus peores momentos, en medio de recortes de presupuestos, despidos y retiros voluntarios.

Luis Machín, Tomás Kirzner y Gabriela Toscano, los actores de la última ficción de Polka que se pudo ver en pantalla

Probablemente, lo más notorio de todo este panorama sea la falta de ficción . Hace años, las ternas más jugosas tenían que ver con los protagonistas de novelas o unitarios y varios de ellos eran candidatos a llevarse el Martín Fierro de Oro. Tal era la expectativa que Aptra dividió y hasta multiplicó las nominaciones, discriminando en unitario y tira diaria, telenovela y hasta hubo un rubro de actores y actrices invitados. Hoy la realidad es otra, sin ficciones nacionales a la vista, deberían estar ternadas las novelas turcas, únicas sobrevivientes del género, que siguen siendo elegidas masivamente por el público. De 2023 quedaron las dos últimas tiras de Polka, Buenos chicos y Argentina, tierra de amor y venganza 2, que no tuvieron buenos números de rating a pesar del trabajo de sus elencos. Acompañadas por productos que se hicieron para otras plataformas y se transmitieron luego en televisión abierta. Así y todo, las nominaciones a la mejor actriz protagónica despertaron el enojo de Gloria Carrá, quien no fue ternada y realizó, probablemente, uno de los mejores trabajos del año, como Sara en ATAV 2. Un rubro que tantas veces albergó hasta cinco nombres, por la necesidad de tener figuras en la transmisión, pero esta vez llegó a tres en el caso de actor protagónico. Hace pocos días, la Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado por la falta de ficciones locales y la proliferación de las latas, incluso ahora en la pantalla de la TV Pública. A pesar de este panorama crítico, todas las partes no se pueden sentar en una misma mesa para ver de qué manera resolver la vuelta de este formato a la pantalla chica.

Entre llamativas ausencias y presencias de último minuto

Probablemente, a Marley se lo vea por la ceremonia de los Martín Fierro Gerardo Viercovich

Como suele suceder la actualidad estará presente dentro de la entrega de premios. La terna de mejor programa periodístico la refleja, pero tendrá un gran ausente: Jorge Lanata por motivos de salud. Otras dos grandes que no estarán serán Marcelo Tinelli y Guido Kaczka, que tenían programados viajes con anterioridad. Y en la misma situación está Facundo Arana, que ya avisó que no podrá asistir. En el caso del programa Los 8 escalones..., irán en representación del conductor: Pampita Ardohain, Nicole Neumann y Evangelina Anderson .

Respecto de Marley , una de las figuras que se decía que no iba a asistir a la ceremonia a raíz del torbellino mediático y denuncias cruzadas que lo tuvieron como protagonista en el último tiempo, parece que en las últimas horas cambió de opinión y dirá presente el lunes en el Hilton. Asimismo, será de la partida Beto Casella, que también se pensó en algún momento que no iba a ir a raíz del escándalo que rodeó a Bendita por los videos de Tamara Pettinato junto al expresidente Alberto Fernández. Además, Laurita Fernández también desfilará por la alfombra roja, pese al error inicial de Aptra, que la nominó primero por un programa que se estrenó este año, cuando en realidad se destacan todas las producciones del año pasado. De todas maneras, su ciclo Bienvenidos a bordo, que realizó por la pantalla de eltrece, compite por una estatuilla como mejor programa de entretenimientos.

Otra de las polémicas tiene que ver con el rubro mejor panelista : en la televisión de hoy, hay más de 120 personas que ocupan ese lugar y Aptra nominó solo a tres mujeres. Llama la atención que otras ternas diferencian entre labor masculina y femenina, y en esta no. La pantalla chica está plagada de panelistas, pero en la ceremonia ocupan un pequeño espacio. Otra de las incógnitas es cuánto medirá la transmisión del evento, en un año donde el encendido baja mes a mes. En 2023, la entrega de premios, que también emitió Telefe, promedió 23,6 puntos y el pico más alto de la noche fue de 27,2.

Cris Morena, que actualmente está en plena etapa de promoción de su última producción, Margarita, será una de las homenajeadas durante la ceremonia de los Martín Fierro Gerardo Viercovich - LA NACION

La ceremonia, conducida por Santiago del Moro, tendrá varios momentos emotivos por los homenajes a Adrián Suar y los 30 años de Polka; a Cris Morena por su trayectoria, a Nuevediario por su 40° aniversario, al histórico productor Carlos Montero y a Pasión de sábado por sus 35 años en el aire. Además, Abel Pinto s será el encargado de cantar durante el segmento dedicado a los artistas que fallecieron en el último año.

Una noche de fiesta de una industria que vive la peor crisis de su historia, en la que la competencia entre los canales quedará de lado para demostrar que la televisión abierta sigue viva, con un pasado que ya no es, un presente complejo y la perspectiva de un futuro incierto.