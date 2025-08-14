Marty, juego supremo: Timothée Chalamet y un juego de seducción junto a Gwyneth Paltrow, en el primer avance del film

Uno de los actores más convocantes de la actualidad, es sin lugar a dudas Timothée Chalamet. El joven de 29 años lleva a cuestas una carrera sólida, en la que combina proyectos independientes y tanques a gran escala. De esa forma paseó por enormes títulos como Dune, o notables dramas como Un completo desconocido (cuyo rol como Bob Dylan le valió una nominación al Oscar). Y luego de varios meses de espera, finalmente se dio a conocer el primer avance de Marty: Juego supremo, el nuevo proyecto que lo llevará a compartir pantalla con Gwyneth Paltrow.

Dirigida por Josh Safdie (responsable de Diamantes en bruto), esta biopic gira alrededor de Marty Reisman (aquí rebautizado Marty Mauser), un talentoso jugador de ping pong que a finales de los cincuenta se consagró como campeón nacional, dando comienzo a una leyenda en la que abundaron mitos de todo tipo. El film se focaliza en los años cincuenta, cuando Marty aspiraba a granjearse un nombre en el mundo del ping pong. Su personalidad inclasificable, su atípico carisma y un talento deportivo impresionante, eran las cartas que hicieron de él una figura única en su estilo.

Una de las escenas de la película que Paltrow protagoniza junto a Chalamet imdb.com

En el primer avance, Chalamet se esconde en la piel de este protagonista que hizo de sí mismo un mito, y juega sus cartas en la relación con Carol Dunne, interpretada por Gwyneth Paltrow. Entre ambos surge un juego de seducción, y una relación romántica atravesada por varias décadas de diferencia. Pero Marty no lo duda e intenta seducir a Carol, una situación que da pie a varias escenas de mucho alto voltaje entre ambos.

El elenco de Marty: juego supremo lo completan Odessa A´zion, Fran Drescher y el rapero Tyler, the Creator.

Paltrow, Chalamet y “el chat de mamis”

Gwyneth Paltrow AFP

Hace un tiempo, Gwyneth Paltrow fue invitada a The Tonight Show, y le contó a Jimmy Fallon que fue Jake, de 49 años, quien la convenció de aceptar trabajar en Marty: Juego supremo porque admira al director Josh Safdie, conocido por codirigir junto con su hermano Good Time: viviendo al límite, de 2017 y Diamantes en bruto, de 2019.

“En realidad fue mi hermano, porque no he hecho muchas películas últimamente. Estuve enfocada en mi negocio, pero surgió esta película. Mi hermano, que es cineasta, me dijo: ‘Este es un gran director y deberías reunirte con él’. Le hice caso, me reuní con él y fue muy amable. Y cuando mi hija Apple se enteró de que Timothée Chalamet formaba parte del elenco, eso selló el trato”, reveló.

El beso que encendió el chat de mamis de Gwyneth Paltrow imdb.com

Pero no solo la hija de la actriz y el cantante de Coldplay, Chris Martin, se entusiasmó con la presencia del protagonista de Llámame por tu nombre y Dune. Durante el programa, Fallon le mostró a la actriz una serie de fotos que causaron conmoción en las redes: en ellas se ve a la actriz de Shakespeare apasionado y a Chamelet besándose con entusiasmo en las calles de Nueva York. “Sí, eso no estuvo bien”, señaló la actriz, de 52 años, mientras el conductor daba a conocer las imágenes. “Estábamos intentando hacer esta escena y pensábamos que era un momento íntimo, pero luego aparecieron los paparazzi”, explicó Paltrow. Y, refiriéndose a la repercusión que alcanzó aquella secuencia tanto en los medios de los Estados Unidos como en las redes sociales, reveló: “Todos los mensajes de texto de mi grupo de madres decían: ‘¡Dios mío!’ Estaban en llamas”.

En otra oportunidad, la actriz se refirió a la experiencia de trabajar junto a su joven y codiciado colega: ”Es un chico maravilloso”, lo definió en aquel momento. Y agregó: “Es muy educado y muy talentoso. Realmente, es un placer trabajar con él. La estoy pasando muy bien”.