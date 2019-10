Adriana Aguirre tenía una buena relación con Mary Mangado, según afirmó hoy la nueva pareja de Ricardo García Crédito: Captura de pantalla

Hace unos días, Adriana Aguirre confirmó su separación de Ricardo García en Intrusos y lo acusó de haberle sido infiel con Mary Mangado, una mujer que trabajaba en el teatro junto a ellos. Este mediodía, la "tercera en discordia" rompió el silencio en el ciclo de América y se defendió de los dichos de la vedette.

"Quiero aclarar que yo no traicioné a nadie. Nosotras con Adriana teníamos una buena relación y fue ella quien me contó que entre ellos ya no había una relación, incluso me dijo que Ricardo conmigo se complementaba muy bien", comenzó Mary.

Con un tono tranquilo y pausado, siguió: "Siempre fui una persona muy respetuosa. No tengo por qué darle explicaciones a Adriana. No era yo la que tenía que avisarle de nuestra relación. Ni bien llegamos de Termas, fue él quien se lo comunicó. Teníamos que reafirmar nuestra relación y estar bien seguros, antes que se lo diga".

Luego, la nueva novia de García explicó cómo surgió el amor con el ex de Aguirre: "Nosotros vendíamos entradas de teatro juntos. La verdad, nunca lo vi de una manera romántica porque no miro hombres casados. Recién lo empecé a mirar de otra forma cuando él cambió su look. Vi cualidades lindas en él", confesó. Y enseguida contó cómo fue el flechazo: "En marzo, cuando terminó la obra y me fui a trabajar a otro teatro, nos empezamos a extrañar. El 8 de abril él me pidió de encontrarnos en un bar y ahí comenzó nuestra relación. Me dijo que le parecía una mujer encantadora, nos gustaba charlar mucho".

En cuanto al engaño en las Termas de Río Hondo del que habla Adriana, Mangado aseguró: "En mayo nos salió el trabajo en Termas y ahí reafirmamos nuestra relación. Imagino que ella ya lo suponía, nosotros no nos escondíamos allá", disparó la mujer que, además de dedicarse al coaching entre parejas, se dedica al comercio de calzado desde hace 20 años.

Sin embargo, las declaraciones más fuertes ocurrieron cuando Mary afirmó que Adriana Aguirre trataba muy mal a Ricardo García tanto arriba como abajo del escenario. "Le bajaba el autoestima todo el tiempo. Le decía que ya no servía como hombre (.) Después de 25 años se enfrió la relación entre ellos, se acabo el amor", opinó al respecto. Y reafirmando el amor que nació entre ellos, aseguró: "El buscaba la pasión y yo tipo psicóloga lo aconsejaba. Y la encontró en mí. Ella le imponía el touch and go y a él no le gustaba eso. Él es de pareja estable", concluyó.