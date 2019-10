La escandalosa separación de Adriana Aguirre y Ricardo García

Ya separados, Adriana Aguirre y Ricardo García ventilaron sus intimidades en televisión Crédito: Captura de pantalla

La semana pasada Adriana Aguirre confirmó su separación de su marido. Tras acusarlo de infiel, Ricardo García rompió el silencio este mediodía en Intrusos y sorprendió con algunas revelaciones inesperadas.

"Me produjo mucho dolor ver a Adriana hablando mal de mí. Estuvo a mi lado 25 años, fue la mujer más importante de mi vida", señaló el actor desde el living del ciclo de América. Y visiblemente angustiado, agregó: "Yo estoy muy triste y destruido (.) Nosotros veníamos mal de hace rato. Hace casi dos años que no teníamos intimidad (.) Yo la quiero como persona porque ya después de tantos años es más un compañerismo, como si fuéramos hermanos. Mi mujer hoy es Mary", disparó confirmando su nueva relación con la ex de la Tota Santillán.

"Con Mary tenemos una linda relación. Ella me entiende, me acompaña, me escucha con los problemas que tengo con mi hijo (que tiene una enfermedad neuropsiquiátrica) y es un tema muy delicado", detalló el ex de Aguirre sobre su relación actual.

Sin embargo, el panel de Intrusos no dejó pasar el comentario sobre la salud de su hijo y García dio detalles jamás conocidos al respecto: "Dios me lo mando así, le agradezco a la madre que se hace cargo de él. Está en tratamiento en forma ambulatoria, va todas las tardes al hospital de día. Estuvo internado en la clínica Abril durante mucho tiempo". Y haciendo una especie de mea culpa, aseguró: "Como papá soy regular, tendría que estar más presente pero a veces no sé cómo va a reaccionar. Muchas veces me insulta por teléfono", confesó muy quebrado.

Y casi sin poder parar de llorar, aclaró que no fue él quien no quiso tener hijos con Adriana. "No es que nunca quise tener un hijo con ella, es que no podíamos. Estábamos en una edad madura para tener un hijo. Lo intentamos varias veces, hasta fuimos a ver al doctor Neuspiller. Ella tuvo tres parejas anteriores y tampoco quedó embarazada. No es que yo no quise tener hijos, ella no pudo", disparó sin filtro.

Con respecto a los dichos de su ex de que tenían una relación abierta, Ricardo aseguró: "A mí nunca me gustó la pareja abierta. Yo no soy del touch and go". Y casi sin esperarlo, García interrumpió lo que estaba diciendo para hacer una confesión súper intima: "Yo entre los 27 y los 33 tuve una doble sexualidad", comentó.Minutos después se refirió a la traición que Aguirre sintió al haber sido engañada con alguien de su entorno. "Yo nunca la dejé de lado a ella. Hace muchos años que viene diciendo en la tele que estamos separados, que yo no funciono como hombre (.) Estoy muy dolido pero ya no hay vuelta atrás", indicó con lágrimas en los ojos.

La palabra de Adriana Aguirre

Después de escuchar los dichos de su exmarido, la actriz salió al cruce desde el móvil de Intrusos y habló de la humillación pública que siente por el engaño de García . "Estoy como puedo. Soy una mujer muy fuerte pero el engaño y el haber ocultado esta relación clandestina que tuvo con esta señora, me hizo un gran daño", lanzó molesta en referencia a la actual pareja de Ricardo que se dedica a vender entradas de espectáculos teatrales en los hoteles.

"Ella era de mi confianza. Estuvo siempre con nosotros, de hecho me cocinaba en las Termas de Río Hondo. Esta señora sabía que yo era una mujer casada con papeles", agregó. Y muy enojada aclaró que es García quien no quiere darle el divorcio por cuestiones económicas. "¿Cómo puedo entablar una relación seria si sigo casada? A esta señora quizá le gusta salir con hombres casados (...) Que tenga un touch and go bueno, es entendible después de tanto tiempo, pero entablar un noviazgo", chicaneó al respecto.

En referencia a los dichos del actor sobre los motivos por los cuales se separaron, la exvedette aclaró: "Lo que más me molestó es que diga que después de 25 años ya no hay sexo, no hay amor. Eso es mentira, no es cierto. Mis padres se amaron hasta el ultimo día. Hay muchas parejas que llegan a viejitos juntos. El amor se reconvierte, cambia pero cuando es verdadero se mantiene en el tiempo", reflexionó.