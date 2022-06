Mary Mara, la actriz de ER, murió ahogada en un río de Nueva York

Mary Mara, actriz norteamericana reconocida por sus papeles en ER, La Ley y el Orden y Criminal Minds, murió este fin de semana ahogada en un río de Nueva York. El cuerpo de la mujer, de 61 años, fue hallado sin vida por la policía local el domingo.

“ La investigación preliminar sugiere que la víctima se ahogó mientras nadaba ”, señalaron las autoridades. “ El cuerpo de la víctima no mostraba signos de violencia y fue transportado a la Oficina del Médico Forense del Condado de Jefferson a la espera de una autopsia para determinar la causa oficial de la muerte”, agregaron.

Según las declaraciones de su cuñado, Mara estaba pasando unos días en la casa de verano de su hermana, cerca del Río Saint Lawrence, en la ciudad de Cape Vincent, estado de Nueva York, cuando ocurrió el trágico accidente.

“Todavía recuerdo haberla visto en el escenario en 1992, en la obra del off Broadway llamada Mad Fores”, dijo su manager, Caig Dorfman, en un comunicado que envió a la revista People en donde confirmaba la triste noticia. “Era eléctrica, divertida y una persona muy auténtica. Todo el mundo la quería. La vamos a extrañar”.

Mara había nacido el 21 de septiembre de 1960 en Siracusa, Nueva York. Su pasión por la actuación nació en su juventud y al terminar el colegio decidió estudiar para perfeccionarse en el mundo del arte. La actriz asistió primero a la Universidad Estatal de San Francisco y luego a la Escuela de Arte Dramático de Yale, en donde fundó un grupo de teatro. Su debut oficial fue en 1989, cuando protagonizó la película The Preppie Murder.

Durante los más de 30 años que trabajó tanto en cine como en teatro y televisión, Mara participó en más de 20 películas y 40 programas de televisión, entre los que se encuentran Criminal Minds, Nash Bridges, NYPD Blue, Law & Order, Ray Donovan, The Practice, Gideon’s Crossing, Star Trek: Enterprise, Lost, Dexter y Shameless. También realizó apariciones en Ally McBeal, Judging Amy, The West Wing, 7th Heaven, Monk, Nip/Tuck y Bones . Mara también protagonizó películas como Love Potion No. 9, Just Looking, K-PAX, Gridiron Gang y Prom Night (2008).

“Se especializó en retratos complejos de personajes a menudo problemáticos, quizás el más conocido fue su papel recurrente en la década de 1990 de Loretta Sweet, una simpática prostituta sin recursos y madre soltera en la serie de NBC ER’”, dice su obituario.

Su última aparición en pantalla fue en la película Break Eve, de 2020, la cual realizó antes de retirarse de la actuación para volver a su Siracusa natal tras años viviendo entre Nueva York y California.