MasterChef Celebrity: entre complicaciones y suspenso comenzó la final del ciclo

Noche de vértigo y emociones. MasterChef Celebrity, un programa que nació en pandemia y recuperó un caudal de audiencia que hacía rato no se veía en la televisión, inició el camino hacia el final de su segunda temporada. Aunque no llegó.

Por cuestiones de estrategia, grilla o vaya uno a saber qué, en esta edición la final se desdobló en dos días. Este miércoles pudo verse todo el proceso de preparación del menú completo que enfrentó a Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau, mientras que la edición del jueves quedó para el veredicto del jurado y el consiguiente anuncio del campeón de esta edición.

La visita de Analía Franchín y Claudia Villafañe (subcampeona y campeona de la primera entrega) fue apenas el inicio de una sucesión de invitados especiales que llegaron para arengar al dúo finalista. A los amigos y familiares se sumaron todos sus excompañeros, a excepción de Flavia Palmiero, Daniel Aráoz, Mariano Dalla Libera y, como era de esperarse, Alexander Caniggia.

A pesar que desde el primer minuto quedó claro que era una competencia, y tanto Barbarossa como Dalmau estaban dispuestos a todo para quedarse con el trofeo, el enfrentamiento fue a puro fair play, ya desde las palabras iniciales que se dedicaron uno a otro mirándose a los ojos. “Te amo, sos más que una tía. Me cuidaste, me acompañaste, te tengo acá enfrente. Para mí ya ganamos los dos, honestamente no me importa el resultado”, le dijo lagrimeando Gastón a su compañera quien, con risa nerviosa y a punto de quebrarse replicó: “Nos reímos y lloramos desde que llegamos hoy a la mañana. Te amo, sos un sol vos creciste un montón, sos genial. Un rival muy difícil”.

Pero la emoción terminó cuando Germán Martitegui anunció que comenzaba la hora y media en la que tenían que entregar un menú de tres pasos. Mercado abierto, corridas y la tribuna agitando y aconsejando a más no poder.

La actriz fue por un salmonejo blanco de uvas y almendras, de principal Solomillo de tierra y mar, y postre familiar: Natilla de mamá reversionada con azafrán. El ex Casi ángeles se complicó la vida con un carpaccio de langostinos con emulsión de tomate, tarta de palta y pickles de sandía; de plato principal un abadejo con croute de pistacchios, salsa de cítricos y crema de hinojos, y de postre, una pavlova con curd de limón y frutos rojos.

La chicharra sonó y comenzó el tiempo de descuento. Mientras Gastón no lograba montar las claras para llegar a la consistencia necesaria para el merengue de la pavlova, Georgina de tan concentrada no le prestó atención ni siquiera a los jurados cuando pasaron a ayudar.

“Noté un poco de tensión en los chicos”, anticipó Donato de Santis. “Una tensión de restaurant”, puntualizó Damián Betular. A tiempo llegaron, y mientras eran ovacionados por sus compañeros rodaron por el piso felices. Ahora, si el objetivo fue cumplido o no recién se sabrá este jueves, cuando se sepa quién de los dos levanta el trofeo de campeón y se lleva el más de un millón de pesos de premio.

LA NACION