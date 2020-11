MasterChef Celebrity: Iliana Calabró reveló qué siente por Germán Martitegui

La participante de MasterChef Celebrity reveló qué siente cuando escucha las devoluciones de Germán Martitegui

Pocas horas antes de ser la nueva eliminada de MasterChef Celebrity, Iliana Calabró habló de las devoluciones de Germán Martitegui, considerado como el jurado "más temido" del reality. En diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, la exparticipante reveló que considera que el chef es un "malo querible".

La actriz se embarcó en un nuevo desafío cuando aceptó cocinar frente a tres expertos del mundo culinario y competir con otros colegas famosos. Aunque se lució con muchas de sus especialidades italianas, sus últimos platos la llevaron a la gala de eliminación del domingo.

Calabró hizo un repaso por los tres jurados del reality y puntualizó en uno de los "malos" del momento: "Nosotros le decimos 'Tegui' cariñosamente a Germán, y él es así como todos lo ven, ¡terrible! Me causa mucha gracia, lo disfruté en sus devoluciones, incluso cuando se enoja".

Iliana Calabró no teme decir qué piensa sobre los jurados de MasterChef Celebrity - Fuente: Telefe 02:18

Video

"En el fondo es un tierno, es un malo querible. Cuando se le escapan risas espontáneas me encanta", reconoció. Además aseguró que tiene muy buena relación con los tres integrantes del jurado, pero que cada uno le despertó sentimientos diferentes.

"Al que más cercana me siento es a Donato De Santis por la historia, pero a Damián Betular lo admiro, porque me encanta lo que hace; la pastelería me fascina", agregó. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos durante la prueba de presión del fin de semana, la actriz no pudo presentar una buena torre de profiteroles rellenos, y quedó fuera del certamen.

"Vuelvo a mi cocina, a agasajar a mis familiares, a darle a todo su tiempo, porque la presión sin dudas no es lo mío", expresó anoche antes de dejar su delantal negro sobre la mesada. "Me llevo muchos aprendizajes y sabores nuevos que voy a poner en práctica", cerró positiva.