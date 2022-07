Mateyko, en PH: el recuerdo de su infancia, la premonición de su padre con Luis Sandrini y el día que durante un asalto los ladrones le pidieron perdón

Por primera vez, Juan Alberto Mateyko participó del programa de Telefe PH, podemos hablar. Con momentos de emoción, revelaciones sobre sus amigos cantantes y la admiración de sus compañeros de entrevista colectiva, el histórico conductor de radio y televisión habló de su humilde infancia, se emocionó al escuchar a sus entrevistados tratarlo como un amigo, se quebró al mencionar a su padre y repasó el día en el que los ladrones que lo estaban asaltando le pidieron perdón.

Cuando la consigna fue que pasen al frente los que fueron “adolescentes rebeldes”, Mateyko avanzó. Luego de confesar que dudó en dar el paso, habló de su infancia y compartió un sentimiento al que calificó de “tonto”. “Yo vivía en la calle Rojas 747 en Caballito. Era una casa muy precaria. Había sido un colegio venido a menos y se había transformado en diferentes lugares como para instalar locales. Mamá era la encargada y papá el encargado. Los porteros. Al lado había un departamento medianamente bien instalado. Yo era hijo único, y cuando me llevaban a ese lugar me decían ´¿dónde vivís?´ Y yo respondía Rojas 479, al lado”, repasó, y confesó que le daba vergüenza la humildad de su vivienda.

“Con el tiempo me di cuenta que toda esa falta de sinceridad era no reconocer los orígenes, que mamá y papá se privaban para que yo fuera al mejor club”, reconoció, y contó que su papá era camionero y su mamá, la menor de once hermanos, era entrerriana, de Victoria. “Estoy orgulloso de contar ahora lo que no me atreví a contar en esa época, y lo que me daba vergüenza”, aseguró en relación a su origen. Luego, explicó que sus padres alcanzaron a verlo triunfar y se quebró al repasar una situación particular que involucró también a Luis Sandrini.

Durante el verano de 1975, Mateyko tuvo su debut radial en Mar del Plata. Todos los días iba a buscar a sus padres y un día pasaron por la puerta del teatro Odeón, donde un enorme cartel lucía el nombre de Sandrini y de Malvina Pastorino. “Yo me paro porque papá tenía una profunda admiración por Sandrini. Me dijo ‘qué lindo sería verte hacerle una entrevista a Sandrini’. Eso pasó en marzo del 75. En septiembre del 75 papá parte”, rememoró. Luego, con la voz cortada, completó la historia: “El 18 de septiembre me convoca Enrique Carreras para integrarme al elenco encabezado por Luis Sandrini. Ese deseo que tuvo papá era una premonición”, completó.

Un millón de amigos

Con un Mateyko todavía emocionado, Andy Kusnetsoff destacó la figura del histórico conductor y presentó un emotivo “repaso de amigos de Mateyko en las entrevistas”. En ese momento y en un pasaje muy poco frecuente en el programa, la producción puso al aire un video con fragmentos de varias charlas del periodista con distintas figuras nacionales e internacionales. En todas, los cantantes entrevistados se refirieron al creador de la frase “digo, de pronto, me parece” como un amigo. Palito Ortega, el Puma Rodríguez, Chayanne, Shakira, Enrique Iglesias, Julio Iglesias, Sergio Dennis y Luis Miguel pasaron por la pantalla gigante del estudio mientras el conductor contenía la emoción. “Qué lindo”, alcanzó a decir, y agradeció.

Mateyko con el Puma Rodríguez y Palito Ortega

A raíz del clip, Mateyko reveló que recopiló el material que arrancó a trabajar con Telefé Córdoba en base a 15 especiales que le había pedido Venevisión -entre ellos Julio Iglesias en su casa de Punta Cana, su historia con Luis Miguel, con Alejandro Saenz y con Jennifer Lopez- y que muy pronto se podrán ver. A continuación, reveló algunas intimidades de sus amigos cantantes: contó que Julio Iglesias se divierte mucho con los memes que los tienen como protagonista; confesó que jamás habló con Luis Miguel sobre la madre, que es una persona muy enigmática y que el entorno del mexicano le pidió puntualmente hace muchos años que no mencione ese tema en sus entrevistas y repasó el día en el que le ofreció fuego a Frank Sinatra para encender su cigarrillo.

“Perdón, Mateyko”

Cerca del final de la sección “punto de encuentro”, Mateyko recordó el día en el que lo asaltaron y luego los mismos ladrones le pidieron perdón cuando se dieron cuenta a quien le estaban robando. Volvía de Miami, a donde había volado para grabar una serie de especiales, y cuando se estaba bajando del auto que usó para ir a una comida dos personas lo abordaron con dos pistolas y lo volvieron a subir al vehículo. “Lo que es el espíritu de conservación que hice todo lo que me ordenaron Me dijeron ´esto es un asalto y esto es una 45″, recordó. “No rías, no pidas, no llames, no gesticules”, le pidieron los ladrones, que según dijo también eran policías. Pero a las siete cuadras, en un semáforo, se dieron cuenta que “quien estaba con ellos en el auto era Mateyko”. “Y me pidieron perdón”, completó.