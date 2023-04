Traición y estafa millonaria: Naanim Timoyko le reclama 70 millones de pesos a la prima de su exesposo, Juan Alberto Mateyko

escuchar

Naanim Timoyko, la exbailarina, conductora y actriz, recordó un duro episodio que vivió hace poco menos de 20 años: Betty, la prima política de su exmarido, Juan Alberto Mateyko, la estafó por la suma de 70 millones de pesos . Este viernes, en diálogo con A la tarde, dio detalles del episodio y aseguró que todavía cree que puede recuperar lo que le quitaron. “Si yo lo hago público es porque antes estaba tan lastimada por todo que me era imposible hablar”, aseguró.

Según contó Diego Esteves, uno de los panelistas del programa que conduce Karina Mazzocco por la señal América TV, Betty era también una de las mejores amigas de Naanim, además de la madrina de uno de sus hijos. La mujer le pidió el dinero prestado y, sin consultarlo con el conductor y empresario -quien luego se mostró en desacuerdo- le dio cien mil dólares para destinar a un frigorífico familiar que estaba a punto de quebrar y ser rematado. Además, reveló que el dinero eran sus ahorros de toda la vida, y que Betty no solo la estafó a ella sino a también a una de sus mejores amigas.

“Esto fue exactamente hace 20 años, es un peregrinar. Hace 20 años que esta mujer está detrás de Betty. Fueron a una mediación, segunda mediación, tercera... La mujer le dijo: ‘Vamos a ir a un concurso de acreedores’”, contó Esteves y explicó que en ese momento Naanim le dijo que la iba a demandar porque necesitaba recuperar el dinero. Tiempo después, Betty desapareció: vendió su casa y pasó todos los bienes que tenía a nombre de una sociedad. Solo quedaron los papeles que firmaron por el “préstamo”.

Luego de poner sobre la mesa la historia, A la tarde se comunicó con Timoyko, quien fue contundente al responder la primera pregunta de Mazzocco: “¿Mateyko te ayudó? ¿Te tendió una mano?”. “ Él siempre estuvo al lado mío. Lo que pasó es porque yo con ella había entablado una relación de amistad. Me acompañaba a todos los viajes y de hecho es la madrina de mi hijo ”, reveló.

Luego de revelar que Betty sabía que ella contaba con ese dinero, recordó que se lo pidió y le dijo que se lo iba a devolver al mes. También recordó que la plata era para un frigorífico y que le había pedido que firmaran unos papeles. “Yo confiaba ciegamente en Betty. Teníamos muchas confidencias las dos”, aclaró, al tiempo que contó que sabían mucho cada una de la historia de la otra, que pasaron muchas fiestas juntos y que eran cercanos.

Naanim y Juan Alberto Mateyko durante sus primeros años juntos

“Cuando ella me lo pidió, yo le hice la trasferencia. Y cuando yo le comento a Juan Alberto ahí es donde él me dice ´si te pide plata, no le des” Yo le digo ´por qué' y me dice ´porque viene muy complicado el frigorífico’́”, repasó sobre el momento en que le dio el dinero. En todo momento, Naanim despegó a su exesposo del conflicto. “Sabíamos que tenían un problema, que estaban tratando de salvar el frigorífico”, señaló luego, y aclaró que nunca pensó que todo iba a terminar en una estafa.

“Yo creo que la situación se le fue de las manos. Ella no estaba sola. En los papeles del frigorífico firman cinco personas; eran parientes y socios, porque ese frigorífico era un bien de familia”, recordó, y contó que lo que le molestó no fue que no le devuelva el dinero: “Me mortificó que se borrara”. “Durante 20 años me prometieron que me iban a pagar”, se lamentó. “Yo tengo la esperanza de recuperar ese dinero. Pasaron muchos años pero pienso que de alguna manera, por amor a sus hijos y por respeto a la familia, en algún momento voy a recobrar ese dinero” .

En un momento de la charla, Timoyko se sinceró y dijo que no sabía si Betty estaba viva o muerta. Los panelistas del envío de América TV se encargaron de saldar esa duda de tantos años: le contaron en vivo a Naanim que la mujer había muerto. Tal como lo señaló Mazzocco durante la nota, algo cambió en la bailarina y actriz en ese momento, al enterarse de la noticia. Afectada por la información, Naanim contó que va a intentar dar con la plata porque el dinero es de ella. “Lo tenemos que recuperar”, pidió.

