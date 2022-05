Juan Alberto Mateyko, tras sufrir dos robos en su domicilio en menos de una semana: “Me siento ultrajado”

Juan Alberto Mateyko está consternado, tanto que se ha quedado sin voz. El pasado lunes 9 entraron en su departamento del piso 16 de un edificio de la ciudad de Córdoba y le robaron dinero.; cuatro días después, el viernes 13, sucedió lo mismo. “Hace siete años que vivo acá y nunca me habían robado y en cinco días entraron a mi casa dos veces”, le dijo el conductor a LA NACION. “No es mucho dinero, pero me siento ultrajado”.

En las dos oportunidades entraron a su departamento, los ladrones no dejaron rastro, ni siquiera revolvieron nada. “Estaba todo impecable. Fueron al lugar donde estaba el dinero, como si supieran”, explicó. “En verdad, la primera vez pensé que había sido un descuido mío, porque no quise ni pensar en un robo. Y cuando sucedió por segunda vez, ya estuve seguro”, sumó el animador.

“En esa segunda oportunidad, una amiga que trabaja en un banco me alcanzó un dinero a mi casa, que guardé. El viernes fui a cenar con Palito (Ortega) y volví de madrugada, miré el lugar en el que había guardado el dinero y ya no estaba. Me asusté, empecé a revisar todo y no me faltaba nada más”, apuntó Mateyko, notablemente conmocionado.

El conductor hizo la denuncia y la policía de Córdoba está haciendo la investigación pertinente: “No se descarta que hayan podido entrar por la puerta principal, aunque no está forzada, o por el balcón. Y no es que se trate de un hombre araña, sino que se fueron los inquilinos del departamento de al lado y lo están arreglando. En realidad es el edificio de al lado, pero que su departamento está pegado al mío y no es difícil pasarse. Se sospecha de la gente que trabajaba ahí o de los que se fueron. No lo sé. Ya vinieron a hacer la verificación y aparentemente encontraron huellas de manos de hombre en la baranda del balcón, lo cual indica que habrían entrado con el apoyo logístico de otra persona, para sostenerlo, porque es un piso 16 ″.

La policía también tomará declaración a la persona que trabaja todos los sábados en la casa del conductor, haciendo la limpieza y demás tareas domésticas. “Como robaron dinero que estaba en un lugar específico y no revolvieron nada, van a hablar con la señora que viene a casa y es de confianza; la quiero mucho. La vi el sábado, le conté lo que había pasado y se preocupó mucho. Confío plenamente, pero la van a llamar. Todo el edificio se puso a disposición y los vecinos son muy amables”, detalló.

Angustiado, Mateyko apenas pudo hablar con LA NACION porque estaba casi sin voz y porque los hechos sucedidos en su casa lo tienen muy ocupado, entre declaraciones y visitas de la policía científica. “ Mi cuerpo necesita descansar y hablar de otra cosa que no sea de esto. No puedo disfrutar que voy a hacer televisión en Telefe Córdoba para luego comercializar eso en Buenos Aires, y además Sebastián Ortega va a llevar ese material a los Estados Unidos. No puedo hablar del libro que voy a hacer... Estoy taponado por este tema. Hace unos días que no puedo dormir. Tengo bronca, me siento vulnerado ”, sintetizó.

El conductor dio a conocer el hecho este lunes, a través de un posteo en su cuenta de Instagram. “Hola, muy buena semana. No me gusta dramatizar, pero en mi ausencia han ingresado y me robaron dinero, no mucho, pero me siento ultrajado. Ahora me tocó a mí... Han ingresado al departamento donde vivo y amo dos veces, el lunes 9 y el viernes 13. Me tocó a mí. Seguiré contando”, escribió.

Semanas atrás, en diálogo con la revista ¡HOLA! Argentina, Mateyko explicó que en 2008 decidió instalarse en Córdoba a partir de la propuesta laboral que había recibido de parte de una emisora local. “No fue una decisión fácil porque yo había hecho toda mi carrera entre Buenos Aires y Mar del Plata y esto era todo nuevo. Me acuerdo que lo hablé con Palito (Ortega) y él me recordó que cuando le había ido tan mal con el show de Sinatra, un día dejó de buscar préstamos para hacerles frente a las deudas y agarró la guitarra y volvió a cantar. Córdoba fue uno de los primeros lugares que le abrió los brazos y él tiene un agradecimiento eterno con esta ciudad. Eso terminó de darme el empuje que necesitaba”, aseguró.