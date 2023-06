Matías Camisani, entre los besos con Carla Peterson, su cambio de vida, su nueva novia y sus primeros pasos como actor

escuchar

Sorprende ver a Matías Camisani en Blondi, la película que dirige y protagoniza Dolores Fonzi. Aparece en apenas dos escenas: en una se lo ve tocando la guitarra, y en la otra despidiéndose y besando apasionadamente al personaje que encarna Carla Peterson, quien había escapado de una vida acomodada y aburrida para reencontrarse con un viejo amor, en una comunidad asentada en las sierras. Interpreta a un gurú que guía a ese grupo de personas que elige vivir en paz, lejos del mundanal ruido. ¿Es acaso un reflejo de la elección de vida del exmodelo que una vez fue el centro de todas las miradas y hoy prefiere una vida relajada, lejos de las luces del espectáculo?

Blondi es el primer contacto de Camisani con la pantalla grande, aunque en el 1999 tuvo un pequeño papel en la comedia Gasoleros. Invitado a la avant premiere por la directora, Camisani contó entusiasmado: “Apenas es una participación en una escena muy breve, pero fue muy lindo ser parte, así que estoy muy agradecido”.

Se hizo famoso en los 90, como parte del staff de modelos de Pacho Dotto. Entonces estaba en todas las fiestas y eventos, además de ser uno de los modelos más codiciados de las pasarelas. En ese contexto, en medio de un viaje por trabajo a México, conoció a la modelo Dolores Barreriro, que también la rompía en ese momento. Estuvieron juntos durante 21 años y tuvieron cinco hijos: Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra.

Fueron uno de los matrimonios más estables de la farándula hasta que en el 2019 se separaron. Y aunque dijeron que había sido en buenos términos, con el correr del tiempo se supo que nada entre ellos estaba bien. “Somos padres de nuestros hijos y nada más. Es rarísimo, pero es necesario que sea así. Yo estoy en pareja y también por protegerla prefiero tener una relación distante con Dolores. Los chicos viven en la casa de su madre y vienen los fines de semana... Los más chicos, siempre; los más grandes como son adolescentes tienen otros planes, pero nos vemos”, contó hace unos años en PH Podemos hablar. Desde el 2021 Camisani está en pareja con una mujer llamada Maga, que se dedica a la educación alternativa.

Matías Camisani, de la mano de su nueva novia, Maga, en la avant premiere del film Blondi Gerardo Viercovich

Cambio de vida y separación

En el mejor momento de su carrera Camisani se despidió del modelaje y con el tiempo se fue alejando del medio para dedicarse a su verdadera pasión: la música. Hoy tiene varias bandas de música hindú y de rock, es fotógrafo y organiza viajes a la India.

Alguna vez contó que el primer clic que lo impulsó a un cambio de vida fue su primer viaje a la India en 1998 y acompañado en ese momento por Barreiro. Eso se profundizó cuando nació su primer hijo, Valentino, en 2000. Entonces empezó a interesarse por la filosofía budista y a cambiar poco a poco su alimentación: ya desde hace muchos años es vegetariano.

Matías Camisani, en una escena de Blondi

Justamente estos cambios son los que habrían provocado la ruptura de la pareja . Por un lado, Barreiro quería seguir creciendo como empresaria, con su marca de ropa y se decía que consideraba a Camisani como “vago y caprichoso”. En tanto él se sentía cada vez más lejos de ese mundo y pretendía vivir de la música, profundizando su vida espiritual. Y es lo que hizo: los viajes a la India comenzaron a ser más continuos, tanto que en veinte años suman más de 30. ¿Qué le atrae de la India? “A veces me lo pregunto estando allá, inmerso en ese caos de sudor y de gente que te escupe la cara cuando te habla, que son millones y millones y los sentís alrededor todo el tiempo, pero no tengo una razón que me lo explique certeramente”, dijo Camisani en una entrevista a LA NACION.

Y sumó: “Me gusta comer esa comida, vibrar de esa manera, el respeto que tienen por la vida y los animales, comulgo con un montón de ideas, más allá de la música y la comunidad. Me fue atrapando y me empezó a interesar todo. Leí libros, vi novelas y películas, entiendo un poco el idioma. La primera vez que fui fue en 1998. Estábamos con la mamá de mis hijos dando una vuelta por Maldivas y en un momento dijimos: ‘Crucemos a India a ver qué onda’. Pero estábamos bastante reticentes, no teníamos mucho apego a la idea, no sabíamos nada y teníamos ese prejuicio de que es un país re pobre. Sin embargo, descubrimos otra cosa”. Y ese viaje finalmente se transformó en un antes y un después en su vida: “Me cambió la cabeza y me hizo sentir la necesidad de viajar allá cada vez que puedo. Yo creo que las personas tenemos algo predestinado, no sé si viene de vidas pasadas o futuras, pero a mi India me pasó por encima”. Luego expresó: “Recuerdo que para los músicos yo era cheto porque venía del mundo de la moda y para el mundo de la moda yo era el hippie porque venía de tocar la guitarra. Pero yo soy todo eso”.

Camisani suele hablar poco de su vida privada, pero esta semana al cruzarse con la prensa desmintió muchos rumores que algunos daban por cierto. “Es verdad que fue una separación dolorosa, sobre todo porque hay cinco hijos de por medio, pero es un proceso que empieza y termina y ahora está todo bien”, aseguró en Intrusos. Además aseguró que nunca hubo problemas con la división de bienes: “La casa es de Dolores y de mis hijos. Nunca hice una demanda, es todo mentira y la gente que me conoce sabe que no soy un vividor ni un vago”.

Temas Matías Camisani