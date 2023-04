escuchar

Matías Camisani y Dolores Barreiro se conocieron en 1996 gracias a un viaje de trabajo y, apenas un año más tarde, intercambiaban votos en una iglesia en el barrio de Villa Devoto. El amor y el proyecto de vida compartido se extendió a lo largo de 21 años hasta que, a mediados del 2021, anunciaron con tristeza que habían decidido separarse.

Dolores Barreiro y Matías Camisani: revelan el verdadero motivo que generó tensiones tras la separación

Aunque en un principio se creyó que el divorcio había transcurrido en buenos términos, poco a poco comenzaron a trascender los conflictos que cada vez distanciaban más a quienes supieron ser marido y mujer. En este contexto, en las últimas horas, desde A la tarde (América) revelaron los verdaderos motivos que provocaron la tensión.

A tres años de que confirmaron el final de su matrimonio y meses después de que Camisani asegurara que no es amigo de Dolores a pesar de haber transitado junto a ella dos décadas de su vida, en el ciclo conducido por Karina Mazzocco manifestaron que, no solo están distanciados, sino que todo estalló debido a la división de bienes.

La empresaria de la moda y el músico se separaron tras 21 años de relación ¡Hola! Argentina / Tadeo Jones - Archivo

“Dolores fue la que siempre empujó el carro, la que tenía la cara visible, la que tenía empuje. Hoy, el conflicto, y esto es un dato que nunca se había mencionado, es por una casa”, disparó el periodista Diego Esteves. Y agregó: “Básicamente, lo que ella piensa -y lo voy a decir porque es lo que ella dice en su entorno- es que Matías es un vago y un caprichoso. Y lo voy fundar con un dato que nunca se contó y que tiene que ver con la división de bienes, en un acuerdo que fue extra judicial”.

Dicho eso, explicó: “Tiene que ver con una casa de Maschwitz que era la casa familiar. La gran mayoría, los hombres dicen ‘se terminó la pareja, yo me hago el bolsito y mi mujer y mis hijos quedan viviendo en esta casa’. ¿Qué hizo él? Dijo ‘bueno, yo me voy de esta casa, pero me vas a tener que construir una casa en otro lugar con los mismos cánones de la casa en la que vivimos’”.

A modo de conclusión, el periodista relató cuál habría sido la reacción de la modelo: “Dolores a eso lo considero como una decisión caprichosa, entre tantas otras que ha tenido durante la relación y después en la época más ríspida del divorcio”.

Dolores Barreiro y Matías Camisani tuvieron cinco hijos juntos Gentileza Conrad

Un día antes, en el mismo ciclo dedicado a la farándula dieron el verdadero motivo que habría llevado a los artistas a separarse. Según aportaron los panelistas, el músico quería alejarse de las luces y cultivar una vida muy espiritual mientras la empresaria deseaba alimentar su carrera profesional.

“Ella es empresaria y quiso tener distintos emprendimientos, pero él no la acompañaba, le gustaba la música, conectarse con su yo interior. De hecho, muchas de las discusiones no tuvieron que ver por el dinero, sino por la poca ambición de progresar. Eso fue erosionando la relación, a punto que hoy no tienen conversación”, señalaron.

Sobre la misma línea, revelaron: “Él venía con una idea de cambiar de vida, de dejar todas las luces. La separación era inminente, se terminó y hoy están en muy malas condiciones, ni siquiera pasan los cumpleaños de sus hijos juntos. Dos de los hijos que tienen son mayores, uno tiene 22 y el otro 18″. Barreiro y Camisani son padres de Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra.

LA NACION