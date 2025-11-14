Modo fan: el motivo por el que Matt Smith se encuentra en Buenos Aires, paseando como un turista más

Luego de que Emilia Clarke paseara por la ciudad, Dua Lipa gritara los goles de Boca Juniors en la Bombonera durante el superclásico y Johnny Depp revolucionara la ciudad de La Plata, llegó el turno de otra “visita ilustre”. En las últimas 48 horas, las redes se llenaron de imágenes que mostraban a una de las máximas estrellas cinematográficas británicas paseando tranquilamente por las calles de Buenos Aires. Se trata de Matt Smith, el actor de The Crown y Doctor Who, que llegó al país sin previo aviso y por un motivo que nada tiene que ver con lo laboral.

Una de las primeras imágenes que aparecieron en X y en Instagram, lo mostraba cruzando la calle, en la intersección de Serrano y Niceto Vega, en el barrio porteño de Palermo. Un clip de ese mismo momento muestra el momento en el que una chica lo reconoce y le pide que se tome una foto junto a ella.

A lo largo de la tarde, se sumaron otros registros de sus paseos por distintos lugares de la ciudad. En la mayoría de los casos, se muestra al protagonista de La Casa del Dragón sonriente, junto a algún fan. Se lo vio vistiendo una remera blanca y jeans azules y, también, íntegramente de negro.

Algunos de los registros, muestran al actor paseando por el Cementerio de la Recoleta. La usuaria de X Paula Gómez compartió una postal del encuentro con Smith en ese lugar, y escribió: “Gran momento para ser turista en Buenos Aires, me encontré a Matt Smith en el Cementerio de Recoleta. Mi Doctor Who favorito”.

Gran momento para ser turista en Buenos Aires, me encontré a Matt Smith en el Cementerio de Recoleta. Mi Doctor Who favorito 💙 pic.twitter.com/p4Y5bex3Nw — Paula Gómez 𓅰 (@oyepauli) November 12, 2025

Otro usuario de la misma red social, Mario Suárez, compartió otra imagen que lo muestra junto al actor, con el paredón del cementerio de fondo. “Cuando pensás que la suerte no está de tu lado y te encontraste al mismísimo Matt Smith en la Argentina, conocido por haber actuado en House of the Dragon, Last Night in Soho, Terminator: Genisys, y aunque haya sido criticada, pero me ha gustado, Morbius. Un capo”, escribió junto a la imagen.

Con el correr de las horas, las especulaciones sobre los motivos que trajeron al actor al país comenzaron a ganar espacio en las redes. ¿Vino a filmar? ¿Solo quiso visitar la ciudad por turismo? Nada de eso. Alentado por la propaganda que Liam y Noel Gallagher le vienen haciendo desde hace décadas al público argentino, Smith, fan y amigo del dúo británico, no quiso perderse los shows que los hermanos brindarán este fin de semana en el estadio de River Plate.

La tumultuosa amistad entre el actor y Noel Gallagher llegó, incluso, a las principales portadas de los medios británicos cuando el músico reveló detalles de las “fiestas locas” que comparten en sus respectivas casas.

En 2022, Noel Gallagher estrenó dos videoclips protagonizados por Smith, “We’re On Our Way Now” y “Flying on the Ground”. La propuesta surgió, justamente, en una de las tantas noches de juerga que compartieron. “Estábamos en mi casa, eran las cuatro de la mañana y él se estaba yendo. Y le dijo, ¿no te gustaría salir en un video?”, recordó Noel, en una entrevista.

En rigor, el músico confesó que aprovechó que su amigo estaba “borracho” para hacerle la propuesta. “Es que él suele liberarse en sus fiestas y ser un verdadero animal fiestero”, aseguró.

En otra entrevista, concedida a Radio X, Gallagher también abordó el tema de Smith y las fiestas, y recordó una ocasión en la que el actor se quedó el amanecer pateando sus muebles y tirando sillas.

“Un par de veces he tenido que conversar con él. Le dije, ‘amigo, patea una vez más esa silla y vamos a tener que arreglar las cosas’”, comentó Noel sobre el momento que casi perdió la paciencia. Sin embargo, asegura que todo está bien entre ellos y es una presencia indispensable en sus noches de juerga.

Smith fue uno de los famosos que presenció el regreso de Oasis a los escenarios, en los shows que brindaron en el estadio Wembley de Londres, en septiembre de este año. Y ahora parece estar listo para ser testigo del furor que la banda de britpop genera en el público argentino.