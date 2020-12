Matthew McConaughey recibió un consejo de su hija Vida en plena entrevista: "Confiá más"

Prueba de que los más chicos siempre tienen algo para enseñar a los adultos es el consejo que una de las hijas del actor Matthew McConaughey dio a su padre en plena entrevista, dentro del back de un nuevo episodios del podcast Why Not Now?, dirigido por la escritora Amy Jo Martin.

Vida tiene diez años y es la hija del medio del famoso intérprete. Durante la conversación, el actor invitó a la joven a unirse a cámara brevemente y ambos terminaron protagonizando un entrañable intercambio sobre algunos aspectos en los que, según la pequeña, su papá debe mejorar.

"¿Qué lección te encontrás aprendiendo una y otra vez?", preguntó Martin a su invitado, que primero respondió: "Aprendemos lecciones, pero hacer que instintivamente se conviertan en un hábito es algo diferente", reflexionó el autor del libro Greenlights.

Acto seguido, Matthew llamó a Vida fuera de cámara para que lo ayudara a responder: "¿Qué lección tengo que seguir aprendiendo?", pregunta McConaughey y hace una seña a su hija, que entra en escena y se sienta en el regazo de su padre mientras la presenta a la anfitriona.

Y la respuesta de Vida no se hizo esperar. "Confiar cuando nos corregís, supongo", comentó la joven refiriéndose a ciertos aspectos de la educación que tanto ella como sus hermanos, Levi, de 12, y Livingston, de 8, reciben de su padre. "Muchas veces nos corregís y luego volvés atrás y explicás por qué nos corregiste. Por lo general, ya.", continuó.

Y fue el actor quien terminó la frase entre risas: "Por lo general, ya lo entendemos a la primera", dijo, y Vida estuvo de acuerdo. "Sí, debés confiar más en que lo entendimos a la primera".

