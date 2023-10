escuchar

Hace unas semanas Camila Alves, la esposa de Matthew McConaughey, contó en un podcast que su suegra al conocerla la llamaba por los nombres de las exnovias del actor. La modelo brasileña reveló que no fue fácil ganarse el cariño de la mujer, que al comienzo se mostraba muy antipática con ella. Tras las repercusiones de estas historias, el protagonista de Como perder a un hombre en diez días salió a defender a su mamá.

“ Mi familia, y en eso nos incluimos Camila y yo, apreciamos el valor del sentido del humor y la comedia ”, dijo este lunes el ganador del Oscar durante una charla con el podcast Whine Down with Jana Kramer, mientras admitía que el relato de Alves sobre la forma en que su madre la trataba cuando se conocieron había irritado a algunas personas.

“Algunas personas decían cosas como, ‘Oh, Dios mío’, pero Camila no estaba herida por lo que pasó”, aseguró el actor. “ Lo que a nosotros nos da risa entiendo que puede lastimar a otros ”, añadió.

McConaughey, de 53 años, continuó elogiando a su madre por “cuidar” de él cuando comenzó su relación con la modelo, que ahora tiene 41 años. “Ella me cuidaba”, dijo. “ Puso a prueba mis sentimientos y puso a prueba a la mujer por la que sentía algo. A grandes rasgos, es bastante increíble, la verdad ”. La estrella de Interestelar también felicitó a Alves por haber “superado” la prueba y haberse ganado el respeto de McCabe.

Antes de esta entrevista, el actor había dicho durante una charla con ET Canada que se trataba de un “rito de iniciación” porque los extraños “no entran fácilmente en la familia McConaughey”, dijo entre risas. “Mi familia... Te hacemos llorar y luego te animamos y te preparamos tu bebida favorita”, aseguró.

Matthew McConaughey, Camila Alves, la madre del actor y sus tres hijos The Grosby Group

A finales de agosto, en un episodio de su podcast, Southern Living’s Biscuits & Jam, Alves contó sus primeros encuentros con su suegra. “Hizo muchas cosas cuando entré en escena por primera vez, me estaba poniendo a prueba”, recordó. “Cuando digo ‘ponerme a prueba’, lo digo de verdad”, añadió antes de contar algunas de las situaciones que vivió.

“ Me llamaba por los nombres de todas las exnovias de Matthew, empezaba a hablar español conmigo de una forma muy entrecortada, como menospreciándome un poco. Hacía todo tipo de cosas ”, añadió la modelo. Durante la charla, la mujer reveló que finalmente se ganó a la madre de su marido después de invitarla a un viaje de trabajo a Turquía. “Durante todo el trayecto hasta Estambul, me estuvo contando historias y me metió cosas malas en la cabeza”, contó la modelo.

Matthew McConaughey y Camila Alves Grosby Group

“Un día me di vuelta y saqué mi lado brasileño, latino y picante, y le di duro yo a ella”, recordó sobre el momento que causó un quiebre en la relación. “Volví a ella de esa manera una y otra vez hasta que al final me miró y me dijo: ‘Ok, ya estás adentro’”. Según Alves, lo que McCabe quería era que “contraatacara”.

“Y desde ese día, desde esa noche, tenemos una relación increíble, y la respeto mucho. Ella también me respeta mucho a mí ”, expresó. Si bien reconoció que la relación puede volverse “complicada” a veces, recalcó que ambas siempre lo solucionan con una “buena carcajada y una broma”.

Alves y McConaughey se conocieron en una disco de Los Ángeles. Esa noche, ella terminó durmiendo en la casa del actor, y a pesar de que no pasó nada entre ellos, ya que durmió en una habitación de huéspedes, pronto nació el amor. Después de unos meses de noviazgo, Matthew y Camila decidieron irse a vivir juntos y seis años después del primer encuentro pasaron por el altar y se casaron. Hoy, disfrutan de una tranquila vida familiar junto a sus tres hijos: Levi, de 15 años, Vida, de 13, y Livingston, de 10.

