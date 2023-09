escuchar

A Matthew McConaughey hay uno de los homenajes que le han hecho que lo perturba un poco: su figura de cera en el famoso museo dedicado a dicha temática.

En el episodio de este martes de The View, al actor y escritor se le mostró su nueva figura de cera de Madame Tussauds por primera vez, en directo, en el escenario frente a la audiencia del estudio. Después de la gran revelación de la figura -que representaba a McConaughey, de 53 años, con un elegante traje- el ganador del Oscar se acercó a posar junto a ella, recreando la misma mirada ardiente a la cámara para deleite de Whoopi Goldberg, Joy Behary, el resto de los copresentadores y el público presente en el estudio.

“Siento que como si estuviera vivito y coleando”, dijo McConaughey después de dar una vuelta alrededor de la figura, colocando las manos en las caderas e inclinándose hacia atrás para asimilar el asombroso parecido. “No recuerdo cuándo, pero sí llevé este traje, ¡y recuerdo esos zapatos!”, se maravilló, señalando también que su figura llevaba un anillo de boda similar al suyo, grabado con la fecha en que contrajo matrimonio con Camila Alves y todo .

Goldberg, de 67 años, bromeó preguntando “si la figura es tan buena dando masajes en los pies” como McConaughey, quien le dio a Behar, una de las conductoras de 80 años, un masaje en los pies durante el episodio, recreando un momento viral de 2006. En ese momento, McConaughey bromeó, moviendo las manos delante de la estatua mientras estaba de pie detrás de ella. “Es salvaje... Parece que esté vivo”, añadió el actor sobre el aspecto realista de la figura de cera. Luego, ya en la mesa, el actor accedió a masajearle los pies a la anfitriona, que se mostró sumamente satisfecha con el gesto.

La estrella de Hollywood pasó por The View para presentar su primer libro infantil, Just Because, que salió a la venta esta semana. “Se me ocurrió a las 2:30 de la mañana como una cancioncita en un sueño”, le dijo a la revista People a principios de este mes sobre su idea para el libro. “Era una canción en mi mente, y me levanté y la escribí”.

El libro ilustrado provocó “un montón de buenas conversaciones” con sus hijos Levi, de 15 años, Vida, de 13, y Livingston, de 10, además de su esposa Camila Alves McConaughey e incluso su siempre exigente madre Kay, reveló en su momento.

McConaughey estuvo ocho años distanciado de su madre, entre finales de los 90 y el comienzo del nuevo milenio. Cuando el actor alcanzó la fama, se sorprendió y desilusionó al descubrir que su madre exponía su vida privada y llegó a permitir la entrada de cámaras de programas de chimentos en su casa. Luego de que el actor viera en la televisión cómo su mamá mostraba a las cámaras el dormitorio de su infancia y compartía públicamente historias familiares privadas, ambos tuvieron una fuerte discusión.

“No pude hablar con ella como mi madre durante unos ocho años. Hubo momentos en los que no compartía cosas con ella porque también estaba encontrando mi propio equilibrio. Yo pensaba: ‘Mirá, mamá, las bocas sueltas hundirán barcos. Hay mucha gente a la que le gustaría saber estas cosas y no es de su incumbencia’”.

Hoy la mujer vive con él, sus hijos y su mujer, a quien no aceptó desde un comienzo. “Hizo muchas cosas cuando entré en escena por primera vez, me estaba poniendo a prueba”, recordó Alves en el último episodio de su podcast, Southern Living’s Biscuits & Jam. “Cuando digo ponerme a prueba, lo digo de verdad”, añadió antes de contar algunas de las situaciones que vivió. “ Me llamaba por los nombres de todas las exnovias de Matthew, empezaba a hablar español conmigo de una forma muy entrecortada, como menospreciándome un poco. Hacía todo tipo de cosas” , añadió la modelo brasileña.

