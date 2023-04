Matthew Perry se arrepiente de haber hablado mal de Keanu Reeves

escuchar

En noviembre de 2022, Matthew Perry publicó Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, un libro en el que repasó su vida, desde los momentos más gloriosos hasta los más oscuros, así como divertidas anécdotas. Pero en el que también escribió una desafortunada frase que involucra a Keanu Reeves , de la cual hoy se arrepiente.

Si bien los actores nunca trabajaron juntos, Perry fue muy duro en el momento de referirse al protagonista de Matrix hasta el punto de llegar a preguntarse por qué sigue “caminando entre nosotros”. “¿Por qué es que pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves todavía camina entre nosotros?” , se puede leer en su libro.

Tras recibir muchas críticas por esta desafortunada frase, Perry salió a pedir disculpas públicas y se comprometió a eliminar el nombre de su colega de las futuras ediciones del libro. En los últimos días, durante el Festival del Libro de Los Angeles Times, el actor remarcó este compromiso y reveló que ya estaba todo en marcha para omitir el nombre de Reeves en las próximas impresiones.

“Dije una estupidez. Fue algo muy malvado”, señaló el actor en el festival. “Saqué su nombre porque vivimos en la misma calle y ya le he pedido disculpas públicamente. Cualquier versión futura del libro no llevará su nombre”, agregó.

Perry también reveló que, aunque aún no se disculpó personalmente con Reeves, tiene pensado hacerlo: “ Si me encuentro con él, le pediré disculpas. Fue una estupidez ”.

La tapa del libro de Matthew Perry

Los pasajes de la polémica

Aunque los pasajes de Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing que hacen referencia a Reeves fueron escritos como un intento de homenajear a actores como Phoenix y Chris Farley, sus palabras fueron recibidas con ferviente crítica. “La lista de genios que se adelantaron a su tiempo es demasiado larga para detallarla aquí; basta decir que mi compañero de reparto en A Night in the Life of Jimmy Reardon, River Phoenix, debería encabezarla”, escribió Perry.

El actor de Friends trabajó con el hermano de Joaquin en la que fue su primera película, A Night in the Life of Jimmy Reardon, en 1988. Ambos se hicieron muy amigos en el rodaje del film en Chicago, por lo que la muerte por sobredosis del actor a los 23 años lo impactó mucho. “River era un hombre hermoso, por dentro y por fuera. Resultó demasiado hermoso para este mundo. Parece que siempre son los tipos con talento los que caen. ¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros? River era mejor actor que yo; yo era más gracioso. Pero lo cierto es que me mantuve firme en nuestras escenas, lo que no es poco cuando miro atrás”, continuaba el polémico fragmento.

De todos modos, ese no es el único pasaje de sus memorias en el que el actor menciona a Reeves con un enojo subyacente. Al escribir sobre el fallecimiento del comediante Chris Farley, describe su reacción de la siguiente manera: “ Le di un golpe a la pared e hice un agujero en el camarín de Jennifer Aniston cuando me enteré. Keanu Reeves camina entre nosotros ”, repite, sin contexto alguno.

Poco después de que esta frase saliera a la luz, Perry se apresuró a pedir disculpas, incluso antes de que el libro llegara a las librerías del mundo. “ En realidad soy un gran fan de Keanu. Elegí un nombre al azar, me equivoqué. Pido disculpas. Debería haber usado mi propio nombre ”, expresó en su momento.

La lucha de Perry contra las adicciones

Matthew Perry estuvo al borde de la muerte a los 49 años MICHELLE GROSKOPF - NYTNS

En su libro, Perry habla abiertamente sobre su lucha contra las adicciones. Uno de los párrafos más fuertes de su testimonio es cuando revela que casi muere a los 49 años a causa de una perforación gastrointestinal. Según explicó, luchó durante varias semanas por su vida luego de que su colon estallara por el uso excesivo de opioides. Dos semanas en coma, cinco meses en el hospital y una bolsa de colostomía que tuvo que utilizar durante nueve meses fueron el resultado de todo.

Respecto de cómo y cuándo comenzó su infierno con las adicciones, la estrella de Friends reveló que fue a sus 24 años cuando fue elegido para ser parte de la serie y que todo comenzó con el alcohol. “Podía manejarlo, más o menos. Pero cuando tenía 34 años estaba realmente atrapado en muchos problemas”, indicó dando cuenta de las consecuencias que este tipo de enfermedades trae tanto a nivel físico como psicológico.

Perry también reconoció durante una entrevista la enorme cantidad de dinero que tuvo que invertir en tratamientos para lograr estar sobrio. “Probablemente he gastado 9 millones de dólares o algo así tratando de estar sobrio”, dijo en una charla con el New York Times, en donde también reveló que lleva 18 meses sin beber alcohol.

LA NACION