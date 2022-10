¿Por qué Matthew Perry odia a Keanu Reeves? El ex Friends hizo extraños comentarios sobre su colega

escuchar

Friends, Lovers and the Big Terrible Thing es el libro de memorias de Matthew Perry que estará disponible a partir del 1° de noviembre, pero cuyos extractos difundidos a la prensa están ocasionando un indetenible rebote mediático. El último que se dio a conocer involucra a un nombre inesperado: Keanu Reeves.

Los actores nunca trabajaron juntos y, sin embargo, el exFriends apuntó con munición pesada al momento de referirse al protagonista de Matrix, al punto de llegar a preguntarse por qué sigue “caminando entre nosotros”. La frase difundida que captó la atención es poco grata. En su libro, Perry se cuestiona: “¿Por qué es que los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves todavía camina entre nosotros? ”.

Perry trabajó con el hermano de Joaquin en la que fue su primera película, Una noche en la vida de Jimmy Reardon, en 1988. Ambos se hicieron muy amigos en el rodaje del film en Chicago, por lo que la muerte por sobredosis del actor a los 23 años impactó a Perry hasta el día de hoy.

Matthew Perry, a punto de editar sus memorias en las que habla de Friends, sus amantes y “esa gran terrible cosa”

“ River era un hombre hermoso por fuera y por dentro, demasiado hermoso para este mundo. Parece ser que siempre son los hombres talentosos los que caen”. Curiosamente, Reeves también era muy amigo de Phoenix y formaron una inolvidable dupla en el largometraje de Gus Van Sant, Mi mundo privado, estrenado en 1991.

De todos modos, ese no es el único pasaje de sus memorias en el que el actor menciona a Reeves con un enojo subyacente. Al escribir sobre el fallecimiento del comediante Chris Farley, describe su reacción de la siguiente manera: “Le di un golpe a la pared e hice un agujero en el camarín de Jennifer Aniston cuando me enteré. Keanu Reeves camina entre nosotros”, repite, sin contexto alguno. Hasta el momento, el actor de John Wick no se pronunció al respecto y se desconoce si hubo una “guerra silenciosa” entre ambos como para que Perry escriba sobre él con tanto ensañamiento.

Matthew Perry habló sobre su romance con Julia Roberts

Julia Roberts y Mathew Perry en Friends Archivo

En otro capítulo especial dedicado a Julia Roberts, con quien mantuvo una relación en los 90, confesó que rompió ese vínculo por sus inseguridades. Los actores se conocieron poco antes de rodar Friends (donde la ganadora del Oscar hizo una participación especial) y coqueteaban por fax. “Tres o cuatro veces al día me sentaba junto a mi máquina de fax. Estaba tan emocionado que algunas noches me encontraba en alguna fiesta coqueteando con una mujer atractiva y acortaba la conversación para poder correr a casa y ver si había llegado un nuevo fax. Nueve de cada diez veces, uno llegaba”, reveló el actor.

Cuando comenzaron a salir, viajaron a Nuevo México y hubo presentación familiar. “La dejé entrar, tanto figurativa como literalmente, y empezó una relación. Ya éramos pareja cuando empezamos a filmar el episodio del Super Bowl de Friends”, reveló el actor en The Times of London. Aunque todo marchaba sobre ruedas, fue Perry quién decidió romper el noviazgo debido a sus inseguridades y a su adicción al alcohol.

Matthew Perry y un libro en el que deja todo al descubierto Instagram

“Dos meses después, estaba soltero. Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Había estado constantemente seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? No fui suficiente; nunca podría ser suficiente. Estaba roto, doblado, no digno de ser amado”, confesó en referencia a sus adicciones. “Así que en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, rompí con la hermosa y brillante Julia Roberts. Ella podría haberse considerado a sí misma en un barrio pobre con un chico de televisión, y el chico de la televisión ahora estaba rompiendo con ella. No puedo comenzar a describir la expresión de confusión en su rostro”, agregó, dejando entrever que su decisión tomó por sorpresa a la actriz de Mujer bonita.

En cuanto a sus adicciones, en otra instancia promocional de su libro, Perry, de 53 años, reconoció durante una entrevista la enorme cantidad de dinero que tuvo que invertir en tratamientos. “Probablemente gasté 9 millones de dólares o algo así tratando de estar sobrio”, compartió en una charla con el New York Times en donde también reveló que lleva 18 meses sin beber alcohol.

