Mauro Szeta, coqueto: qué retoques estéticos se quiere hacer

Mauro Szeta piensa en su look y analiza qué hacerse para mejorar su apariencia

Durante las terapias de grupo que suelen hacer en cada emisión de Cortá por Lozano, que conduce Verónica Lozano, cada integrante se anima a hacer alguna confesión y esta vez le tocó a Mauro Szeta, quien contó que quiere hacerse algunos "retoques estéticos". ¿La razón? "Quiero tratar de ser menos feo en la segunda mitad de mi vida", dijo entre risas.

Lozano, que se sabe es psicóloga, aprovechó la situación e investigó u poco más. ¿Qué quiere hacerse el periodista de policiales? "Empecé a recauchutarme los dientes. Quiero reírme y que mis dientes estén blancos y no, color ocre, de vino Malbec. Ya me hicieron una limpieza profunda y trataré de cambiar la dentadura porque cuando me río la tengo despareja. Así que en estos días me van aponer unos aparatos que son como fundas de dientes. Si me ven hablando raro, es eso". Ante esta explicación, la conductora le retrucó: "Mirá si terminás hablando como (Marcelo) Bonelli. ¡Cuidado!" Y luego imitó la particular forma de hablar del periodista de eltrece, una ocurrencia que sus compañeros festejaron.

Szeta concluyó: "No soy de ir al médico y ahora, en pandemia, estoy yendo a todos. También me estoy haciendo un tratamiento capilar y, tal vez, me depile mis partes íntimas".

¿Será que a Mauro lo motivó su flamante matrimonio? Recordemos que el periodista se casó con Clarisa Antonini, fiscal del Poder Judicial, en 2018, después de ocho de relación.

Mauro Szeta y Clarissa Antonini, en el día de su casamiento en 2018 Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich