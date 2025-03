Mel Gibson busca “aprovechar” su amistad con Donald Trump para poder volver a portar armas de fuego

“No puedo creer esto pero Mel Gibson va a ser el responsable de mi caída”. Así le describió a sus colegas su inminente despido Elizabeth G. Oyer, una abogada del departamento de justicia de los Estados Unidos. Hasta que fue echada la semana pasada, Oyer trabajaba en la comisión que se encargada de evaluar el otorgamiento de perdones y levantamiento de restricciones a personas acusadas de diferentes tipos de crímenes que ya hayan cumplido con su condena.

Según le contó Oyer a The New York Times, su tarea en este caso involucró al actor y director de Hollywood y su pedido de que le fuera permitida la posesión legal de armas de fuego, un derecho que se le había suspendido en 2011, cuando fue condenado por un caso de violencia doméstica. Un estado de situación que Gibson intentó revertir en enero cuando su abogado envió una carta al departamento de justicia con el pedido, en el que argumentó que el actor y director había participado de muchas películas exitosas y que el presidente Trump lo había nombrado recientemente a través de sus redes junto a Sylvester Stallone y Jon Voight como su “embajador especial en el grandioso pero problemático lugar que es Hollywood, California”.

“Recibí el tuit al mismo tiempo que todos ustedes y estaba igual de sorprendido”, aseguró Gibson en aquel momento al portal Entertainment Weekly cuando le preguntaron cómo se enteró de su flamante “puesto” en el próximo gobierno de los Estados Unidos. Pese a la sorpresa, la estrella de Hollywood aseguró que está listo para cumplir con sus deberes, sean los que sean. “Mi deber como ciudadano es brindar toda la ayuda y la información que pueda. ¿Existe alguna posibilidad de que el puesto venga con la residencia de un embajador?”, bromeó el actor que días antes había perdido su casa en Malibú por el feroz incendio que arrasó con la zona. El vínculo de Gibson con el actual gobierno es conocido como confirmó el pasado fin de semana la foto que lo mostró en un evento de la U.F.C. (asociación de artes marciales mixtas) sentado junto a Kash Patel, el nuevo director del FBI.

La misiva del abogado del actor y director de Corazón valiente explicaba que en los últimos años el intérprete había intentado comprar armas en varias ocasiones pero que no había podido hacerlo por su condena ocurrida en 2011 cuando Gibson fue juzgado por el tribunal superior de Los Ángeles por haber golpeado a su novia de entonces. Para que el ganador del Oscar evitara la cárcel por entonces sus representantes legales negociaron que fuera sentenciado a realizar servicio comunitario, a asistir a terapia y a que pagara multas.

Las leyes federales de los Estados Unidos prohíben la posesión o compra de armas a quienes hayan sido condenados por la justicia por crímenes como la violencia doméstica. Aunque el departamento de justicia tiene la autoridad para restaurar ese derecho a individuos específicos en general es una tarea que no suelen emprender porque puede entorpecer ciertas decisiones que debe tomar el congreso. Sin embargo, según relata la abogada despedida, hace dos semanas sus jefes la incluyeron en un grupo de trabajo que debía generar una lista de candidatos a los que se les pudiera permitir la posesión de armas. Esa instrucción resultó en 95 personas que ella y su equipo consideraban merecedoras de ese privilegio, individuos cuyas condenas se remontaban a varias décadas atrás que habían solicitado el cambio, habían sido debidamente monitoreados y por ende tenían pocas probabilidades de reincidencia.

En esa lista no figuraba Gibson. “Devolverle las armas a abusadores domésticos es un tema muy serio. Desde mi punto de vista no es algo que pueda recomendar livianamente porque hay consecuencias graves ya probadas cuando se le otorga el acceso a las armas a personas con ese historial de violencia”, explicó Oyer en la entrevista con The New York Times. Allí también contó que días después de enviar el listado a sus superiores recibió una contestación y una solicitud inesperada: solo nueve de los casi cien candidatos presentados por su oficina fueron aprobados pero había un nuevo nombre que le pidieron incluir. “Queremos que consideres sumar a Mel Gibson a tu lista”, decía el mensaje que recibió la abogada al que respondió por mail a sus superiores del departamento de justicia diciendo que no era una recomendación que pudiera hacer. A continuación recibió una llamada de uno de sus superiores que quería saber si su decisión era firme. Ante su respuesta afirmativa desde el departamento de justicia le explicaron que la relación personal del presidente Trump con Gibson debía ser razón suficiente para que ella diera esa recomendación y que darle redundaría en su propio beneficio.

“Esa noche no pegué un ojo. Para mí estaba claro que estaba en una posición en la que o comprometía mi punto de vista y mi ética o iba a ser excluida de ese tipo de conversaciones en el futuro”, recordó la abogada cuyos colegas, a condición de mantener el anonimato, confirmaron lo sucedido. Finalmente, Oyer decidió escribir un memo dirigido a sus jefes en el que explicaba que ella no conocía los detalles del caso de Gibson con la suficiente profundidad como para recomendar que le devolvieran el derecho a comprar y poseer armas y que en todo caso debía ser el responsable del departamento de justicia el que lo autorizara, repitiendo que su posición era que no debía hacerse. Horas después de enviar el escrito fue despedida de su trabajo y aunque oficialmente no le confirmaron que fuera por su intervención en el caso de Gibson sí le dijeron que el departamento de justicia estaba ansioso por dar a conocer públicamente los nombres de quiénes recuperarán el derecho de comprar armas a pesar de haber sido condenados por la justicia en el pasado.

