Lali reveló cómo se sintió tras su enfrentamiento con el presidente Javier Milei: “Me hago cargo”

La expectativa por la presencia de Lali Espósito al aire de Gelatina, el canal de streaming creado por su novio, Pedro Rosemblat, era total. Apenas seis minutos pasadas las 13, el horario pautado para el inicio de Industria Nacional, el ciclo conducido por Rosemblat, ya había más de 32 mil espectadores conectados a la pantalla de YouTube para ser testigos de la primera entrevista que el conductor le haría a su pareja en un contexto cargado de polémicas, como los dichos de Eial Moldavsky sobre la supuesta cita que tuvo tiempo atrás con la actriz y cantante, de la cual reveló detalles íntimos, y los ataques del presidente Javier Milei, quien se ha expresado en contra de la artista en reiteradas oportunidades.

“Amigos, amigas, hoy viene Lali”, adelantó un nervioso Pedro Rosemblat a las 13.19, cuando el marcador indicaba que estaban por llegar a los 50 mil espectadores, y luego de bromear junto a sus columnistas -Lía Copello, Marcos Aramburu y Matías Mowszet- con un juego de palabras con el apodo de su novia: “La lista de condiciones”, “La Libertadores está por empezar”, “¿La libertad avanza está firme?”.

La historia de Instagram que compartió Lali rumbo a Gelatina

Después de tanta espera, finalmente a las 14.30 llegó Lali al estudio y, mientras ingresaba, bromeó: “Hola, ¿qué tal? Me tienen hace media hora acá”. Luego de saludar a cada uno de los columnistas, acotó: “Nunca saludé a un conductor con un beso en la boca”. “¡A chequear!”, remató Rosemblat, quien volvió a hablar de sus nervios por la entrevista, a la que consideró “la más difícil de mi vida y la más deseada”. “Estás muy linda, Mariana, la verdad que va a ser muy difícil para mí. Me preparé muchísimo”.

El beso que Lali Espósito le dio a su novio Pedro Rosemblat al llegar a Gelatina

La primera temática que el conductor abordó al inicio de la entrevista fue sobre los shows en Vélez que la artista tiene programados el 24 y 25 de mayo y el 6 de septiembre. “Vos ya sabés, me estoy preparando mucho con el equipo. Dos estadios de fútbol, tres en realidad con el que agregamos hace poquito. Es muy raro hablar de un estadio de fútbol. Lo van a ver 150 mil personas”, describió.

“Es un show nuevo, un disco nuevo, es inminente. Estoy entrenando muchísimo, estoy muy nerviosa. Va a ser una bomba”, continuó, y adelantó que lanzará su nuevo álbum por esa misma fecha. “ El disco sale ahí no más de esos Vélez . Va a ser una semana de mucho movimiento. Todavía no es el día de anunciarlo. Está casi terminado, quedan mezclas a las que le faltan un detalle, falta ponerle un moño final”.

“Me invitó a meterme un poquito para adentro”

Luego, Rosemblat le consultó qué la llevó a poner un pie en el freno en su carrera artística en el último tiempo, antes de un 2025 con una cargada agenda.

“Esa [entrada] a boxes sucedió por varios motivos, el principal te diría que fue personal porque no conozco otra cosa que no sea laburar desde que soy muy niña. Este año, por cosas de público conocimiento y por una necesidad artística tomé esa decisión de decir ‘es un año en el que necesito redescubrir mi hogar, cuál es mi hogar’”, reconoció.

Y explicó: “Cuando viajás mucho por laburo, perdés un poco el norte de cuál es tu lugar, dónde te sentís abrazada, tranquila, en pijama. Sentía que hacía muchos años que tenía mi casa abandonada, entre comillas. Y sentí que la exposición respecto a lo público con el Presidente me invitó, no me obligó, a meterme un poquito para adentro, pensar con claridad , hacer un mejor disco que el que tenía pensado hacer”.

Cuando Rosemblat acotó si era por “bronca”, Lali aclaró: “No de bronca, de amor. A veces, cuando te pasan cosas más chotas, lo cierto es que está bueno poder amortizar todo eso y transformarlo en algo copado. Pude transformarlo en algo positivo, que es para mí la idea principal de hacer arte ”.

En ese sentido, se refirió a “Fanático”, el tema y videoclip en el que hace una clara alusión a su enfrentamiento con Javier Milei. “Me hago cargo, yo elegí la narrativa de la canción, hablar de eso. No de una persona, eso está bueno decirlo. Dirigí la canción a un tipo de persona que tiene esos rasgos, ese fanático obsesivo que te odia pero que en el fondo le interesás muchísimo. Soy responsable de haber querido decir eso que digo, del video y de la ironía que maneja”.

