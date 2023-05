Melissa Gilbert y un posteo para llamar la atención de sus seguidores: “En tiempos de Laura Ingalls, esto habría significado la muerte o la amputación”

escuchar

Un percance poco habitual dejó a Melissa Gilbert hospitalizada. La semana pasada, la actriz estaba disfrutando de un día de tranquilidad cuando fue picada por un insecto que le provocó una fuerte reacción alérgica y terminó por llevarla al hospital.

El viernes, la estrella de La Familia Ingalls, de 59 años, publicó dos fotos en Instagram de su visita al hospital, enviando un mensaje a sus seguidores sobre cómo estar atentos a su salud y no descartar cualquier picadura de insecto aparentemente inofensiva. “Un anuncio de servicio público: fue una noche divertida en la sala de emergencias. Hace dos días, un insecto volador (ni abeja ni avispa) me picó en el brazo. Anoche mi brazo estaba increíblemente hinchado, rojo y caliente ”, explicó en el posteo. “Llamé a mi doctor que sugirió que fuéramos rápido a urgencias. Iba a esperar, pero Tim Busfield [el marido de Gilbert] dijo: ‘Absolutamente no. ¡Nos vamos!’. Después de muchas pruebas me diagnosticaron un absceso y celulitis”, continuó.

La estrella reveló cómo fue tratada durante su estadía en la clínica. “ Me pusieron una vía intravenosa de clindamicina, benadryl y paracetamol. Empezó a mejorar inmediatamente. Aun así, me mantuve despierta toda la noche. Hoy empiezo a tomar antibióticos, benadryl e ibuprofeno por vía oral ”, explicó.

“La lección: ¡Tomate en serio las picaduras de insectos! Si se te hincha como una ostra (se me hinchó todo el brazo), no esperes a que te traten pensando: ‘Es solo una picadura. ¿Qué tan grave puede ser?’. Andá al médico, a urgencias o a emergencias. ¡Lo digo en serio!”, finalizó Gilbert antes de hacer referencia a su icónico personaje de La Familia Ingalls. “ En los tiempos de Laura Ingalls Wilder, esto habría significado la muerte o la amputación. Hoy hay tratamiento disponible, así que ahora me voy a tomar mis medicinas y a descansar como la buena conejita que soy ”, dijo la actriz.

Un absceso es una bolsa de pus que puede aparecer casi en cualquier parte del cuerpo, mientras que la celulitis, también conocida como infección por estreptococos o estafilococos, es una infección cutánea potencialmente mortal causada cuando las bacterias entran en una herida y penetran profundamente en la piel.

El papel que marcó su vida

Criada por una familia de artistas, el destino de Melissa Gilbert estuvo en un punto escrito de antemano. Fue adoptada un día después de su nacimiento, el 8 de mayo de 1964, por los actores Barbara Cowan y Paul Gilbert. Su abuelo era Harry Crane, un famoso guionista de cine y televisión que trabajó junto a estrellas como Laurel y Hardy, Frank Sinatra y Dean Martin. Por la misma época, la pareja de artistas adoptó a otro niño, Jonathan Gilbert, quien interpretaría en La familia Ingalls a Willie Oleson, el hermano de la archienemiga de Laura, la odiosa Nellie Oleson. Más tarde, la madre de Melissa tendría una hija biológica con su segundo esposo, Sara Gilbert, quien también se dedicó a la actuación.

La familia Ingalls instagram

Cuando tenía 9 años, Melissa se presentó al casting de la serie que preparaba Michael Landon en base a los libros autobiográficos de la novelista Laura Ingalls Wilder, el primero de los cuales se había publicado en 1932. La familia Ingalls retrataba las vicisitudes de una familia de pioneros de Estados Unidos en el siglo XIX, quienes afrontaban desde pestes, sequías y le pro hasta tragedias personales como muertes infantiles y accidentes inhabilitantes. Sin embargo, la serie también incluía grandes momentos de comedia a cargo de personajes como el de Harriet Oleson (Katherine MacGregor), la malvada dueña de la única tienda de ramos generales del pueblo, y personajes bonachones como el del señor Edwards (Victor French) que, cada tanto, le recordaban al espectador que no todo era un valle de lágrimas.

Al parecer, más de 500 nenas se presentaron para personificar a la hija del medio de Charles Ingalls. Pero fue Gilbert, que por ese entonces lucía unas adorables paletas que volvían su sonrisa irresistible, quien se robó el corazón de todos, incluido el de Landon. El actor no solo había creado la serie, sino que también se había reservado el papel del padre de Laura, Charles Ingalls; según recordaría la actriz años después, fue la misma hija de Landon, Leslie, que iba a la escuela con ella, quien le reveló durante un recreo que se había ganado el papel.

