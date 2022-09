De Alicia Silverstone a Mark Hamill, estrellas que se cayeron del firmamento de Hollywood ni bien se apagó el primer impacto

En el mundo de la música existe el término one hit wonder en referencia a esas bandas que son conocidas por haber logrado un sólo éxito en sus carreras. Y en el cine puede que haya algunos casos similares, de actores o actrices que prometían tener por delante una auspiciosa carrera, pero que no pudieron superar la fama alcanzada gracias a uno o, en el mejor de los casos, dos largometrajes. A continuación repasamos algunos ejemplos de estrellas que se extinguieron demasiado rápido, en el firmamento de Hollywood.

Linda Blair

Puede que este sea el paradigma del One hit wonder cinematográfico. Una actriz muy joven, al frente de una película que se convirtió en emblema y cuya popularidad en vez de impulsarla terminó por anclarla. En 1973, El Exorcista de William Friedkin llegó a las salas del mundo para revolucionar el terror. Esta terrible historia de posesión aún hoy es un clásico indiscutido y la compleja puesta en escena de su director derribó los usuales prejuicios que había (y hay) contra ese género, demostrando que el horror también es cuna de obras maestras.

Cuando el film se estrenó, los elogios dirigidos hacia la joven eran unánimes y los críticos destacaban la oscuridad que le había impregnado a su actuación, aún siendo muy pequeña. Todo indicaba que el futuro de Linda era próspero, pero eso no sucedió. Su desempeño en esta obra resultó tan inquietante, que los productores consideraban que el público no iba a poder separar a Blair de esa niña poseída por el diablo, y si bien su talento era innegable, ningún estudio le ofreció otros títulos importantes. De ese modo, ella inició una carrera en el mundo del cine clase B, muy lejos de las grandes producciones, y sin nunca despegarse de esa película por la que hoy sigue siendo recordada. El exorcista se encuentra en HBO Max.

American Pie (por cinco): Sean William Scott, Shannon Elizabeth, Jason Biggs, Chris Klein y Mena Suvari

En el año 1999, American Pie se presentó como una comedia estudiantil que contaba con muchas estrellas jóvenes sin demasiado recorrido. La pieza fue un éxito de taquilla y todo indicaba que el film podía ser nido de nuevas caras. Del elenco hubo cinco nombres que aspiraron a posicionarse en lugares de relevancia en Hollywood. Chris Klein (que venía de trabajar en la enorme Election) fue más famoso por su noviazgo con Katie Holmes que por sus siguientes películas (fracasos notables como Aquí en la Tierra o Dime que no es verdad). Shannon Elizabeth también se perfilaba como una actriz de alto vuelo, pero sus films posteriores la encontraron en personajes muy menores. Jason Biggs y Mena Suvari sí lograron algunos roles de una relativa fama, aunque en poco tiempo ambos terminaron confinados a producciones de bajo presupuesto.

Por último, Seann William Scott, el recordado Stifler, quizá fue quien mejor sostuvo una relativa popularidad, gracias a películas que tuvieron un sólido grupo de fans, como Dude, ¿dónde está mi auto?, Southland Tales, Old School y la gran Role Models. Pero en este 2022, del semillero que pudo ser American Pie no queda nada y ninguna de sus jóvenes estrellas supo continuar un camino relevante en la industria. American Pie está disponible en Apple TV.

Alicia Silverstone

A mediados de los noventa, Alicia Silverstone parecía tener a Hollywood en su mano. La blonda actriz, que ganó popularidad por la trilogía de videos que protagonizó para Aerosmith, consiguió ser el centro de todas las miradas y, por ende, de varios proyectos cinematográficos. Y luego de dos películas pequeñas, en 1995 protagonizó Ni idea, una comedia adolescente brillante, aceitada en sus diálogos y en donde Silverstone demostró una versatilidad encantadora. Ni idea era un trampolín inmejorable.

Con el éxito de ese título llegaron suculentas propuestas. A la hora de elegir, Silverstone apostó por componer a Batichica en Batman & Robin. Pero nada salió como se esperaba. El sonado fracaso en el que se convirtió ese largometraje se cobró entre muchas de sus víctimas colaterales a esta joven promesa. Y así como llegó la fama, pronto se fue y en Hollywood ese nombre que era tan convocante, de golpe parecía mala palabra. Silverstone nunca pudo superar a Ni idea y, al día de hoy, si bien continúa trabajando, cuesta cada vez más cruzarla en alguna ficción. Batman & Robin está disponible en HBO Max.

Star Wars (por tres): Mark Hamill, Jake Lloyd y Hayden Christensen

Al momento de elegir a sus actores, George Lucas puede tener gustos... eclécticos. El padre de Star Wars es responsable de algunos descubrimientos memorables (¡Harrison Ford!), como así también de otros pasos en falso. En 1977, el director eligió a Mark Hamill como Luke Skywalker, héroe principal de la saga. La popularidad del largometraje hizo pensar que Hamill tendría por delante una auspiciosa carrera en Hollywood. Y aunque en 1980 protagonizó The Big Red One (una pieza bélica de mirada obligatoria, dirigida por Samuel Fuller), este actor no supo darle cause a sus proyectos en la industria, siendo Skywalker su One hit wonder. Con el paso de los años, Hamill se constituyó en una personalidad de culto, no solo por su rol en Star Wars sino también por su trato siempre amigable con los fans de la saga y por su enorme trabajo en la voz del Joker en Batman: la serie animada. Sin lugar a dudas, Hamill es uno de los nombres más queridos por el público, algo que injustamente no fue de la mano de un gran repertorio de personajes en el cine.

A finales de los noventa, Lucas puso en marcha una trilogía de precuelas de su franquicia. Con la intención de contar el pasado de Darth Vader, comenzó su historia con la infancia del mítico villano, y para interpretarlo eligió a un pequeño actor de nombre Jake Lloyd. El niño de poco menos de diez años protagonizó Episodio I: la amenaza fantasma, un papel que aunque pudo significarle el inicio de una próspera trayectoria terminó por hundirlo en una amarga experiencia.

El título fue recibido muy mal por la crítica, pero peor aún, Lloyd se convirtió en involuntario emblema de todo lo que había fallado en ese proyecto. El desgastante trajín que le significó promocionar esa película y las burlas de sus compañeros de clase como resultado de su interpretación hicieron que Lloyd se retirara de la actuación, apenas dos años después del estreno de Star Wars. El pequeño tuvo una crisis muy fuerte, que lo llevó a tomar distancia de ese mundo y en su adultez fue diagnosticado con esquizofrenia. Por su parte, Hayden Christensen, el Darth Vader adolescente de Episodio II y Episodio III, tampoco supo hacerse un lugar en Hollywood. Atrapado en la sombra de ese villano, Christensen formó parte de algunos proyectos independientes que pasaron absolutamente desapercibidos. Luego de eso, Hayden se fue a vivir al campo y cosechó una imagen de muy bajo perfil. En este 2022, este actor recibió el afecto de los fans de la saga, cuando retomó su papel de Vader en la miniserie Obi-Wan Kenobi. La saga completa de Star Wars se encuentra en Disney+.

Kate Bosworth

En algún momento, Kate Bosworth fue una actriz que amenazó con ponerse de moda. Su destacada presencia en títulos como Olas salvajes o Las reglas de atracción la ubicaron entre las jóvenes promesas de su generación. Solo necesitaba de un gran personaje para llegar a la cima del estrellato. Y en 2005 esa posibilidad parecía concretarse a través de Superman regresa, en la que interpretó ni más ni menos que a Lois Lane. Pero una vez más, nada salió como debía.

Esa película no fue la plataforma que quizá Bosworth esperaba y tanto el film como su carrera paulatinamente perdieron protagonismo en las salas de cine. La llama de Superman regresa no duró demasiado y Kate (junto a su coprotagonista, Brandon Routh) quedó en el aire, a la espera de una fama que nunca llegaría. Al día de hoy, la actriz continúa trabajando, pero los grandes papeles forman parte de una vida pasada. Superman regresa está en HBO Max.