Paris Hilton: Todas las fotos de su noche más emotiva “pintada de rosa”, rodeada de su familia y amigos famosos

Con la combinación de glamour y dramatismo que la caracteriza, Paris Hilton vivió uno de los momentos más importantes de su carrera: la première mundial de su esperado documental Infinite Icon: A Visual Memoir, realizada en el AMC The Grove 14 de Los Ángeles. Y la alfombra rosa fue digna de una princesa moderna. La heredera del imperio Hilton hizo su entrada triunfal envuelta en un espectacular vestido con capa y posó con su marido, Carter Reum, y sus hijos Phoenix (3) y London (2), protagonistas adorables de la noche. Los chicos lucieron chaquetas bomber personalizadas, también en rosa y anteojos de sol, para conquistar a todos los presentes. También estuvieron los padres de Paris, Kathy y Richard Hilton, su hermano Barron y amigos como Demi Lovato, Sofía Vergara y Kris Jenner, entre otros tantos.

La heredera del imperio Hilton deslumbró con un vestido de Tony Ward íntegramente bordado con cristales, de escote profundo adornado con pedrería, una capa vaporosa off shoulder y abertura lateral. Completó el look con guantes rosa a juego y una maxigargantilla GettyImages

Paris posa con su marido Carter Reum y sus hijos Phoenix y London GettyImages

Con su cuñada Tessa, su madre Kathy, su marido Carter, su padre Richard y su hermano Barron GettyImages

Sobre el escenario, la socialité, modelo y empresaria habló a los presentes el día de la première de su película

"He vivido muchas vidas frente a la cámara, pero en mi nueva película digo la verdad del detrás de todas ellas"

Kris Jenner, en un traje color plata, fue una de las celebridades que dijeron presente

Paris posa espléndida junto a su amiga Demi Lovato

Sofía Vergara deslumbró con un sensual strapless de cuero y sandalias al tono GettyImages

Heidi Klum apostó por las transparencias

Sofía y Heidi, divertidas antes de la función

Infinite Icon: A Visual Memoir es “una carta de amor a mis fans” y una forma de contar su verdad con total autenticidad. La película se adentra en el universo personal de Paris para mostrar, por primera vez, a la mujer que existe más allá del personaje mediático.