Paris Hilton: Todas las fotos de su noche más emotiva “pintada de rosa”, rodeada de su familia y amigos famosos

Se estrenó en Los Ángeles “Infinite Icon: A Visual Memoir”, el documental sobre su vida
Con la combinación de glamour y dramatismo que la caracteriza, Paris Hilton vivió uno de los momentos más importantes de su carrera: la première mundial de su esperado documental Infinite Icon: A Visual Memoir, realizada en el AMC The Grove 14 de Los Ángeles. Y la alfombra rosa fue digna de una princesa moderna. La heredera del imperio Hilton hizo su entrada triunfal envuelta en un espectacular vestido con capa y posó con su marido, Carter Reum, y sus hijos Phoenix (3) y London (2), protagonistas adorables de la noche. Los chicos lucieron chaquetas bomber personalizadas, también en rosa y anteojos de sol, para conquistar a todos los presentes. También estuvieron los padres de Paris, Kathy y Richard Hilton, su hermano Barron y amigos como Demi Lovato, Sofía Vergara y Kris Jenner, entre otros tantos.
Infinite Icon: A Visual Memoir es “una carta de amor a mis fans” y una forma de contar su verdad con total autenticidad. La película se adentra en el universo personal de Paris para mostrar, por primera vez, a la mujer que existe más allá del personaje mediático.
