Mica Viciconte, de cumpleaños: del romántico mensaje de Fabián Cubero a los saludos de las hijas de Nicole Neumann

Micaela Viciconte cumplió 37 años el 3 de mayo y lo celebró en Villa La Angostura junto a Fabián Cubero, Luca, el hijo que tienen en común y un grupo de familiares y amigos. En medio de la experiencia en la Patagonia argentina, la influencer replicó la decena de saludos que recibió mediante las redes sociales. Entre ellos, se destacaron el de las hijas del exfutbolista.

Para celebrar la ocasión, Viciconte subió un reel en el que apareció con una torta de cumpleaños y, en modo dinámico, puede verse que le acercan una vincha, una vela encendida y luego ella la sopla. A continuación agregó un texto en el que reflexionó sobre esta nueva etapa y mencionó las atenciones que recibió en la ciudad de montaña.

El posteo que hizo Mica Viciconte por su cumpleaños 37 (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

“Feliz cumple para mí. 37 años de momentos hermosos, aprendizajes y muchísimo amor. Hoy me toca celebrarlo de una manera distinta, rodeada con amigos, de naturaleza y paz en Villa La Angostura. Un cumple diferente… pero lleno de todo lo que realmente importa. Y gracias a quienes hicieron de estas minivacaciones algo inolvidable”, escribió la influencer con emoticones de alegría y corazones.

Los saludos que recibió Mica Viciconte en Instagram (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

Rápidamente ese posteo recibió decenas de saludos en la sección de comentarios. Entre ellos, algunas personalidades del mundo del espectáculo y el deporte le desearon buenos augurios, como Paula Pareto, que plasmó: “¡Feliz cumple querida Mica, te quiero!”, Gastón Dalmau, que dijo: “¡Feliz cumple Mica!” y Ariel Rodríguez Palacios, con quien trabaja en Ariel en su salsa (Telefe): “Feliz cumple Mica, que tengas un gran día”.

Mica Viciconte celebró su cumpleaños en Villa La Angostura junto a Fabián Cubero y su hijo Luca (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

Sin embargo, los mensajes que no pasaron desapercibidos fueron los de Allegra Cubero, segunda hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann. Con motivo del festejo, la adolescente replicó en las historias temporales de Instagram una foto de su reciente ceremonia de 15 años y se explayó: “Cumple Mica Viciconte. Te quiero”.

El saludo de Allegra Cubero a Mica Viciconte (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

Luego fue el turno de Sienna, la más pequeña de las tres hermanas: “Feliz cumple Mica, espero que la pases muy lindo, te quiero mucho”. Quien eligió hacer caso omiso al saludo público fue Indiana, la mayor del trío y su madre, Nicole Neumann.

El saludo de Sienna Cubero a Mica Viciconte (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

El tierno mensaje de felicidades que Fabián Cubero le dedicó a Mica Viciconte

En medio de la estadía en Villa La Angostura y de los paseos y excursiones a los que se atrevieron, el exfutbolista decidió hacerle una dedicatoria en Instagram a la madre de su hijo Luca.

El tierno saludo de Fabián Cubero a Mica Viciconte (Fuente: Instagram/@fabiancuberooficial)

Para ello, subió un reel que resume el tiempo que ambos compartieron desde que iniciaron la pareja. Está compuesto por fotos y una música que lo ambienta. Además agregó un texto en referencia: “Amor, hoy miro todo lo que vivimos en estos 9 años y solo puedo agradecer. Gracias por cada abrazo, cada charla, cada apoyo y cada momento compartido. Sos la persona con la que quiero seguir soñando y creciendo. Te amo muchísimo Mica y volvería a elegirte una y mil veces más”.

El video que Fabián Cubero le dedicó a Mica Viciconte por su cumpleaños

En tanto, la respuesta de Viciconte fue aún más tierna: “Siempre digo que el amor se demuestra con hechos… y vos lo hacés todos los días. Gracias por tanto amor en estos casi 9 años, en mi cumple y siempre, te elijo mil veces más. Te amo”.