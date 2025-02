Fue el cantante más querido pero un repentino diagnóstico de cáncer cerebral lo alejó de los escenarios: así está hoy Michael Bolton

Michael Bolton, una de las voces más icónicas de los años 90, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. El cantante de éxitos musicales como How Am I Supposed to Live Without You y To Love Somebody contó hace pocas semanas que fue diagnosticado con cáncer cerebral. Si bien recién ahora hizo referencia pública a su cuadro de salud, reveló que había tenido que someterse a una cirugía de urgencia a finales de 2023. A raíz de esto, debió pausar su carrera y cancelar sus presentaciones, que incluía su esperado concierto en el estadio O2 de Londres.

A pesar de la compleja situación, el cantante celebró su cumpleaños número 72 rodeado de su familia y compartió una imagen en sus redes sociales donde se lo ve sonriente junto a una decena de globos, una torta de cumpleaños y una enorme pancarta de celebración. “Pasé mi cumpleaños lleno de amor y gratitud. ¡Les deseo a todos lo mismo, hoy y siempre!”, escribió el artista en su cuenta de Facebook y logró así que su publicación se volviera viral en cuestión de segundos.

Además de obtener millones de likes, su posteo recibió gran cantidad de mensajes de cariño en medio de su recuperación. “Feliz cumpleaños Michael, y mucho amor para vos y tu familia”, escribió un usuario. A lo que otro agregó: “Te deseo un muy feliz cumpleaños con mucho amor y diversión con tu familia. Más años saludables están por venir. Disfruta de tu día especial al máximo“.

Michael Bolton celebró su cumpleaños junto a sus hijas y nietas (Foto: Facebook @michaelbolton)

Una pesadilla que enfrentó con altura: “Me descubrieron un tumor cerebral”

El diagnóstico del tumor cerebral llegó de manera inesperada para el cantante, quien a través de un comunicado explicó el proceso que vivió. “Justo antes de las fiestas, me descubrieron un tumor cerebral que requería una cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico, la operación fue un éxito y ahora me encuentro en casa, recuperándome con el amor y apoyo de mi familia”, escribió el músico y llevó tranquilidad a todos sus fans, que sospechaban de su grave estado de salud debido a rumores filtrados.

Debido a su estado de salud, Bolton tomó la decisión de suspender su gira y priorizar su recuperación. En este mismo escrito informó que se tomaría un tiempo para hablarles a sus fanáticos y disculparse por tener que cancelar por primera vez en su carrera una gira. “Siempre es lo más difícil para mí decepcionarlos o posponer un show, pero quiero que sepan que estoy trabajando duro para recuperarme lo antes posible y volver a los escenarios” remarcó, con ilusión de poder volver a disfrutar lo más pronto posible de su máxima pasión.

Michael Bolton agradeció a sus fans por el apoyo en esta etapa de su vida Foto: Instagram @MichaelBolton

“Estoy muy agradecido de tener a los fans más solidarios del mundo. Su cariño y energía positiva significan mucho para mí en este momento”, cerró su comunicado, que rápidamente dio la vuelta al mundo. A lo largo de su carrera, el artista vendió 70 millones de álbumes, de los cuales ocho fueron considerados álbumes Top Ten y dos de sus sencillos son catalogados como número uno en las listas de Billboard. Además, durante tres años consecutivos (1990, 1991 y 1992) fue ganador del premio Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina entregado por los Grammys.

LA NACION