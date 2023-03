Michael Caine festejó su cumpleaños y la presencia de un invitado muy famoso llamó la atención

escuchar

Michael Caine cumplió 90 años y lo celebró con una cena muy especial. La leyenda de la actuación festejó su cambio de década ayer con una íntima velada en el River Café de Londres rodeado de familiares y amigos, entre los cuales se encontraban varios famosos . Sin embargo, hubo uno que llamó la atención ya que muchos no conocían esta amistad. Estamos hablando de Tom Cruise, quien no fue a la entrega de los Oscar, pero sí logró hacerse un lugar en su apretada agenda para disfrutar de esta noche.

La presencia del protagonista de Top Gun -sentado al lado del agasajado- se filtró por unas imágenes que publicaron otros famosos invitados como el jurado de la versión británica de Got Talent, David Walliams, y la estrella de Loose Women, Denise Welch. El comediante posteó en su cuenta de Instagram algunas fotografías desde el interior del restaurante, en donde se lo ve primero posando con el cumpleañero y luego, junto a Cruise, a quien se ve muy sonriente y abrazando a Caine. “Feliz 90 cumpleaños al legendario señor Michael Caine”, escribió, junto a las instantáneas, Walliams que conoce al homenajeado luego de protagonizar juntos Twist en 2021. En el caso de Cruise, la relación viene desde hace muchos años, incluso compartieron tiempo en el set del film Austin Powers en Goldmember, en 2002, en donde el protagonista de Cocktail hizo un cameo.

Tom Cruise, tentado de risa

Sin embargo, eso no fue todo. La conductora de Loose Women, Denise Welch, también dejó entrever parte de lo que fue la velada. Primero, a través de una selfie con Caine y luego, a través de un divertido video que grabó su marido. En él, se la ve a Welch contando un chiste muy grosero a expensas del gran agasajado de la noche y su mujer, Shakira. “Hace unos días, dijo que escuchó un grito desde abajo, era Michael gritando: ‘Shakira mira, hay un paquete. Llegaron mis condones olímpicos’”, relató, entre las carcajadas de los asistentes.

“Él dijo: ‘Voy a usar los dorados esta noche’ y ella dijo: ‘¿Por qué no usar el plateado y el segundo para variar?’”, agregó como remate del chiste mientras los invitados estallaban de risa, en especial Tom Cruise que estaba sentado al lado del protagonista de la noche y se secaba las lágrimas de la risa con una servilleta.

Esta imagen fue capturada por la actriz e inmediatamente decidió subirla a las redes con la siguiente declaración: “Es un honor que Shakira me pida que diga unas palabras en el cumpleaños 90 de Michael Caine. Le encantan las bromas sucias y parece que a Tom Cruise también. Gran noche y compañía increíble” . Denise y Michael se conocen desde hace años cuando fueron presentados por el esposo de ella, Lincoln Townley, después de que este artista plástico pintara un retrato del actor en 2016.

“Michael es una leyenda completa. Estaba muy nerviosa cuando lo conocí, es un gran admirador del trabajo de mi esposo. Me hice muy amiga de Shakira, su esposa. Los vemos con la mayor regularidad posible y lo adoro”, confesó en una entrevista con MailOnline tiempo atrás.

Por su parte, Cruise -quien conoce a Caine desde los años 80- no se movió de al lado del cumpleañero y disfrutó de esta celebración donde no faltaron las risas cómplices, los reiterados brindis y los efusivos aplausos cuando el agasajado sopló las velitas sobre una torta de chocolate con la leyenda “Feliz cumpleaños”.

Tom fue uno de los últimos en irse del lugar. De hecho, se lo pudo ver acompañando a Caine hasta el auto. Mientras que el galán de Hollywood se mostró muy relajado con una camisa negra y jeans, el cumpleañero lució un elegante traje azul marino y se retiró junto a su mejor amigo por estos tiempos: un andador.

¿Por qué Tom Cruise no fue a los Oscar?

Tom Cruise estuvo presente en el almuerzo de nominados de los Oscar, pero faltó a la ceremonia A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group

Durante estos días, la ausencia de Tom Cruise durante la 95a. entrega de los premios Oscar ha dado que hablar. Una de las versiones que explicaba qué había pasado con el actor y productor señalaba que había decidido no asistir a la ceremonia para no cruzarse con su ex Nicole Kidman (quien presentó uno de los premios).

“Tom no estaba allí porque ella estaba allí, y él no quería un encuentro”, le dijo una fuente a DailyMail, dando cuenta de que las cosas entre ellos no quedaron del todo bien a pesar de haberse separado hace más de 20 años. Lo cierto es que Kidman no pasó desapercibida ni en la alfombra roja, donde posó junto a su actual pareja, el músico Keith Urban, ni arriba del escenario cuando -enfundada en un brilloso y elegante diseño- entregó uno de los galardones de la noche.

Tras la fuerza que adquirieron estos rumores, los representantes del actor salieron a aclarar que su faltazo se debió a que estaba en Europa filmando Misión Imposible: Dead Reackoning 2, motivo por la cual no había podido unirse a la ceremonia.

De todas maneras, su ausencia llamó tanto la atención que hasta el presentador de este año de los premios Jimmy Kimmel hizo unas bromas al respecto, ya que el film de Cruise, Top Gun: Maverick, no solo competía en varias categorías sino que fue una producción clave para la recuperación de la industria cinematográfica.

Tom y Nicole se separaron en 2001 debido a que ella se habría negado a unirse a la iglesia de la Cienciología, de la cual Cruise es predicador. Durante su matrimonio, adoptaron a dos niños, Isabella y Connor. Sin embargo, tras divorciarse, la relación se volvió imposible. De hecho, a lo largo de los años ambos han evitado cruzarse en premiaciones y eventos de la industria.

LA NACION