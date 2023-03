El motivo por el que Tom Cruise no habría asistido a los Oscar que involucra a Nicole Kidman

escuchar

La 95a. edición de los Premios Oscar se desarrolló el pasado domingo con un gran despliegue, aunque contó con algunas llamativas ausencias. Entre ellas, la de Tom Cruise, cuyo último gran estreno, Top Gun: Maverick, compitió en la categoría a Mejor película y cosechó otras cinco nominaciones.

Si bien no logró alzarse con el máximo galardón, la película ganó el Oscar en el rubro de Mejor sonido, aunque su protagonista no estuvo allí para celebrarlo. Representantes del actor afirmaron que la estrella de Hollywood se encontraba en Europa rodando Misión Imposible: Dead Reackoning 2, causa por la cual no habría podido unirse a la ceremonia. Sin embargo, las especulaciones respecto a los verdaderos motivos de su ausencia en la gala no se hicieron esperar. La destacada presencia de Nicole Kidman en la gran noche del cine no pasó inadvertida y fue señalada como un posible condicionante para que el actor rehusara participar de la velada de premios.

Una fuente le dijo a DailyMail: ”Tom no estaba allí porque ella estaba allí, y él no quería un encuentro”, según señaló el medio británico, lo que no hizo más que disparar los rumores en esa dirección.

Nicole Kidman, estrella indiscutible de la velada

Finalizada la gala, la actriz embarcó en un jet privado junto a la estrella del country Keith Urban, su segundo esposo y quien la acompañó en la noche de los Oscar. La pareja regresó a su hogar desde Los Ángeles, un día después del gran encuentro.

Keith Urban y Nicole Kidman acapararon todas las miradas en la alfombra color champagne de los Premios Oscar 2023

En la alfombra roja se pudo ver a la actriz compartiendo un prolongado beso con su pareja, mientras posaba para los fotógrafos. Su asistencia se vio teñida por la llamativa ausencia de Cruise, de quien se divorció hace 20 años.

Una deslumbrante Nicole Kidman posó para los flashes

La película batió un importante récord en las salas de Estados Unidos, situándose en el podio de los largometrajes más taquilleros de todos los tiempos. El título de acción no es solamente un tanque en términos de taquilla, sino también en lo referido a su valor cinematográfico.

En la gran mayoría de los casos, Top Gun: Maverick recibió críticas positivas por parte de los especialistas, y entre ellos fue Quentin Tarantino quien le dedicó algunos de los elogios más entusiastas. El realizador de Tiempos violentos sorprendió cuando celebró la relevancia de este film en el mercado cinematográfico actual, y destacó: “Normalmente no hablo mucho de las nuevas películas que salen, porque si lo hago me veo obligado a decir cosas buenas, sino parece que estoy criticando a alguien y no quiero hacer eso. Pero en este caso puedo decir que me encanta Top Gun: Maverick, me pareció fantástica”.

Tom Cruise en el papel del capitán Pete Mitchell, en Top Gun: Maverick

Más adelante, y sin dejar de referirse a las bondades de Top Gun: Maverick, Tarantino sumó: “Me gusta tanto el cine de Tony Scott, y quiero tanto a Tony, que esto es lo más cerca que vamos a estar de ver una película más de él. Koskinski hizo un gran trabajo”. Así, el director elogió a su colega y manifestó que pudo ver guiños a Scott, que murió en 2012 a los 68 años, “casi en cada decisión”. Al respecto, detalló: “Scott estaba realmente ahí y de una manera realmente genial, muy respetuosa. Creo que estuvo en cada decisión que tomó Tom en la película”.

Secuela del clásico de 1986, en este revival Maverick regresa a su lugar treinta años después de haberse convertido en uno de los mejores pilotos de la Marina de Estados Unidos. El destino lo coloca nuevamente en la unidad en la que se formó, pero esta vez como instructor de un grupo de jóvenes pilotos, reflejos de lo que él fue alguna vez. Estando del otro lado del mostrador, al menos durante el primer tercio de la película, Maverick tiene que ganarse el respeto de una nueva generación con apodos de superhéroes que no saben quién es, mientras los entrena para infiltrarse en terreno enemigo.

