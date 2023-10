escuchar

Saltó a la fama haciendo lo que más amaba, en una de las ficciones más exitosas del último tramo del siglo XX: Baywatch, guardianes de la bahía. Allí, Michael Newman le daba vida a “Newmie”, una especie de alter ego que compartía aventuras en las playas de California junto a un grupo de guardavidas, su profesión en la vida real. En el programa, compartió elenco con David Hasselhoff, Pamela Anderson, Carmen Electra, Yasmine Bleeth, Michael Bergin, Alexandra Paul, David Charvet, David Cockachi, Erika Eleniak, Nicole Eggert y Jason Momoa, entre otros. Como ocurrió con muchos de sus compañeros, tras el exitoso y extenso programa, poco se supo sobre él. Hasta este sábado.

El actor decidió romper el silencio y contar cuál fue el motivo por el que se vio obligado a abandonar los sets y, también, a cambiar su vida para siempre.

Michael Newman y Donna D'Errico en una escena de Baywatch Captura de video

En 2006, su esposa, Sarah, notó un ligero temblor en sus movimientos y que había comenzado a caminar de manera extraña. Su andar se había vuelto lento y tampoco alcanzaba a nadar con la velocidad habitual, una situación bastante llamativa, tratándose de un atleta de toda la vida. En ese momento, el actor tenía 50 años, y le quitó peso al asunto: seguramente si cuerpo estaba sufriendo el desgaste típico de la edad. Sin embargo, sus familiares y allegados le insistieron para que realizara una consulta médica.

Aceptó, y cuando le contó sus dolencias al facultativo, le recetó un medicamento que retarda la descomposición de la dopamina en el cerebro. Casi inmediatamente después de tomarla, Newman dejó de sentir todos los síntomas que lo habían aquejado en el último tiempo. Feliz, volvió a ver a su médico, pensando que habían dado con la cura. Pero la respuesta del doctor lo dejó perplejo: no habían encontrado la cura, sino un diagnóstico seguro.

Sin anestesia, el médico le explicó que en realidad no era bueno que la píldora lo hubiese ayudado a sentirse mejor, porque eso significaba que tenía la enfermedad de Parkinson. “Todo cambió a partir de ese momento” , le contó Newman a People. “Todas esas cosas que pensaba que iba a hacer con mis hijos y nietos, las fotos que iba a tomar, todos los planes que tenía… Se terminaron”, explicó.

El actor fue ganando protagonismo dentro de la serie por ser el único guardavidas profesional en el elenco

Uno de los planes que quedaron truncos fue la idea que compartía desde siempre junto con su esposa, de vivir su retiro en Hawái. Incluso, habían construido allí la casa de sus sueños para instalarse una vez que se jubilaran. La mansión, claro, incluía una piscina olímpica para que pudiera seguir realizando una de sus actividades favoritas: nadar. Sin embargo, debieron quedarse en Los Ángeles con sus dos hijos, para que pudiera continuar con su tratamiento.

Un regreso posible

El actor decidió ahora hablar -accedió a que le hicieran una entrevista vía zoom, comenta el medio- por una razón bien clara: su regreso a la televisión. Newman participará de Baywatch, The American Dream, una serie de cuatro partes que analiza el impacto cultural del emblemático programa. El proyecto cuenta con la dirección de Matt Felker, quien desde un primer momento se mostró muy interesado en contar con su presencia.

“Me di cuenta incluso en nuestras redes sociales de que Mike, sorprendentemente, tenía una base de fans más grande que casi cualquier otro actor, probablemente al mismo nivel que Pamela Anderson y David Hasselhoff”, le contó el director a People. “Todos amaban a este tipo”, agregó.

Newman fue diagnosticado en 2006 y desde entonces se mantuvo alejado de los medios

A diferencia de las chicas y los muchachos que se volvían estrellas con solo participar de algunos capítulos, la exposición de Newman siempre fue mucho más modesta. A pesar de ser uno de los actores que participó en más capítulos de la serie, su nombre ni siquiera aparecía en los créditos iniciales. Pero los fanáticos de la serie sabían que, a diferencia de los demás protagonistas, el personaje que le tocaba representar era bastante parecido a Newman, con quien compartía hasta el nombre, y además lo veían como un ser “de carne y hueso” que no solo se limitaba a mostrar su cuerpo. Eso bastó para que fuera cosechando un importante número de fanáticos que defendían a rajatabla su participación.

Al ser el único guardavidas profesional, el actor se convirtió en una pieza fundamental: era el único que podía realizar acrobacias en el agua y asesorar a los guionistas sobre temas puntuales referidos a la profesión . Además, debido a que compartía con Hasselhoff el hecho de tener las piernas muy delgadas, se convirtió en su doble de riesgo en varias escenas. Como contrapartida por todos esos aportes, el actor fue consiguiendo que le agregaran cada vez más diálogos a su personaje. “Era demasiado útil para que se deshicieran de mí”, reconoce ahora, entre risas. “Básicamente, comencé como doble de riesgo. Y después de siete años de estar fuera de los créditos iniciales, finalmente fui ungido y me permitieron estar al frente del programa”, recuerda.

Newman junto a David Hasselhoff, a quien reemplazó en varias escenas de riesgo

Actualmente, Newman no tiene temblores, uno de los síntomas más relacionados con la enfermedad de Parkinson, pero sus problemas para caminar fueron recrudeciendo con el paso de los años. De vez en cuando, también, parece perdido en sus propios pensamientos. Al principio, cuando recibió la propuesta de participar de la nueva serie, lo dudó: no estaba seguro de hablar abiertamente sobre su diagnóstico porque no quería que ser “el tipo que tiene Parkinson”. Sin embargo, después de hablar con el director, decidió hacerlo. Como condición, pidió que la producción ayudara a la fundación creada por Michael J. Fox, que recauda fondos para fomentar la investigación y buscar la cura de la enfermedad. “Es posible que esto no me ayude, pero ayudará a alguien en el futuro”, explicó.

A pesar de sus problemas de movilidad, Newman nunca dejó de ejercitarse: diariamente cumple con su rutina de kayak y corre por la arena. Según explicó, el mejor tratamiento para el Parkinson es el ejercicio, al menos 45 minutos diarios de cardio intenso. “He estado entrenando para esto”, contó, refiriéndose a su pasión de toda la vida por la actividad física. “Una persona de 65 años que no sea atlética, si recibiera la noticia de que tiene Parkinson, no lo llevaría tan bien”, reflexionó. “La mayoría de quienes tienen la enfermedad no sobreviven tanto tiempo. Es un proceso lento. El Parkinson no te espera; sigue arrasando tu cuerpo. Los síntomas avanzan tan lentamente que apenas se nota que están cambiando”, indicó.

