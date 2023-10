escuchar

Una de las concursantes de la quinta temporada del reality de Netflix El amor es ciego presentó una demanda contra las productoras del programa alegando “encarcelamiento ilegal y negligencias” durante el rodaje. Se trata de Tran Dang, quien asegura que su exprometido dentro del ciclo de citas a ciegas, Thomas Smith, la agredió sexualmente en el set y no se tomaron las medidas pertinentes ni en el momento ni luego del suceso .

El programa intenta darle una vuelta de tuerca a los clásicos programas de citas. En él, grupos de mujeres y hombres se conocen, pared de por medio, y buscan una conexión más allá de lo físico. En una segunda etapa, si alguna pareja decide dar el gran paso, se comprometen y, al salir del encierro que propone el ciclo, comienzan a convivir con sus prometidos, a espera del día de la boda. En ese momento tendrán la posibilidad de abandonar a su supuesto amado en el altar o encarar una nueva vida en pareja, ahora sí alejados de las cámaras.

Tran, que apareció durante la fase de grupos de la quinta temporada del ciclo, pudo encontrar una conexión con uno de los participantes, pero curiosamente su historia no fue mostrada por las cámaras, como sí ocurrió con el resto. En su demanda, la concursante alega que Smith, el hombre con el que llegó a comprometerse en el programa, la agredió sexualmente el 3 de mayo de 2022, durante el viaje de vacaciones a México.

“ Sin el consentimiento de la señora Dang, Smith la manoseó por la fuerza, se expuso desnudo y repetidamente tuvo contacto sexual a pesar de las expresas objeciones de ella ”, se informa en la denuncia judicial. Y se explica: “Debido a la vigilancia [de Kinetic Content y Delirium TV] las 24 horas a los miembros del elenco, la mayoría o todos estos actos traumáticos probablemente fueron grabados por las cámaras”.

Sin conocimiento de la situación

Además, Dang alega que Smith la acosó durante una llamada telefónica el 14 de mayo de 2022, y que luego llamó a los productores para quejarse de que ella lo denunció. Dang afirma que intentó notificar a los productores varias veces y decidió renunciar, pero se vio obligada a filmar una escena final. También, que se le “prohibió salir de su habitación de hotel sin tener un permiso expreso” .

Consultado por Variety, el creador y director ejecutivo de Kinetic Content, Chris Coelen, negó las acusaciones e insistió en que nunca se informó a la producción que se sentía insegura. “Si alguien alguna vez viniera a nosotros y dijera que se sentía inseguro de alguna manera, lo sacaríamos inmediatamente del experimento, hablaríamos con él y trataríamos de llegar al fondo del asunto”, dijo. Y afirmó: “ Desafortunadamente, en este caso, ese tipo de sentimiento nunca fue dirigido a nosotros de ninguna manera, ni nunca se nos informó sobre ninguna supuesta irregularidad ”.

Con respecto al encierro, Coelen señaló en el pasado que se trata de una herramienta para “proteger la integridad del experimento”. Durante una entrevista publicada por Variety el 27 de septiembre, el productior respondió a una acusación similar hecha por Nick Thompson, indicando que existen reglas para evitar que los miembros del elenco se vean con otros antes de lo debido, y que hay empleados disponibles en todo momento por si el elenco necesita cualquier algo.

Además, las productoras aludidas hicieron llegar a la prensa un comunicado en el que niegan las acusaciones de Dang. “Apoyamos y acompañamos a las víctimas de agresión sexual, pero las afirmaciones de la señora Dang contra los productores carecen de fundamento. Documentamos las elecciones independientes de adultos que se ofrecen como voluntarios para participar en un experimento social. Su viaje no está guionado ni filmado las 24 horas del día. No tenemos conocimiento ni control sobre lo que ocurre en espacios privados cuando no estamos filmando, y los participantes pueden optar por finalizar su viaje en cualquier momento ”, dijeron las compañías.

Las participantes de la quinta temporada de El amor es ciego Prensa Netflix - LoveIsBlind_MB_501_00637

“Nos tomamos en serio todas y cada una de las preocupaciones de nuestros participantes y priorizamos su bienestar. Obviamente, no podemos abordar inquietudes no reveladas, y durante todo el tiempo que la Sra. Dang estuvo involucrada en la producción de El amor es ciego, nunca informó a los productores de ninguna supuesta irregularidad de ningún tipo. Tampoco decidió poner fin a su participación en el experimento. En cambio, la Sra. Dang continuó con el experimento durante semanas después del momento en que sus abogados ahora afirman que ocurrió un incidente. Negamos y defenderemos enérgicamente las acusaciones en nuestra contra”, aseguraron.

Acusaciones cruzadas

Coelen negó esta afirmación a People y anteriormente le dijo a Variety en respuesta a acusaciones anteriores hechas por concursantes de que no están filmando las 24 horas del día. “Están viviendo sus vidas. Tienen muchos momentos en los que no están siendo documentados”, dijo. “ No montamos cámaras en los dormitorios ni en los baños. Saben cuando estamos cerca. Como verdadero creyente en estas relaciones reales, quiero que sepan cómo es estar con su pareja ”.

En relación con el hecho de que la historia de Dang y Smith no haya sido retratada en el programa, a pesar de haber conseguido una conexión y de haberse comprometido, Coelen señaló que en cada temporada hay varias parejas que se comprometen y no son seguidas. “Cada temporada hay muchas historias que no contamos, independientemente de si las parejas se comprometen o no. A algunos de ellos incluso los seguiremos por un tiempo y no mostraremos su historia en el programa. Es un poco una cuestión de criterio”, aseguró.

LA NACION