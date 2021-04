Mientras se prepara para ser jurado de “La Academia”, Hernán Piquín apuntó contra Yanina Latorre por un viejo enfrentamiento

Recién llegado al país, Hernán Piquín se suma a “La Academia”, el nuevo segmento de ShowMatch con el que Marcelo Tinelli vuelve a la televisión en los próximos días. Si bien el bailarín es un asiduo participante de los realities del conductor, esta vez brillará en un rol de diferente: será parte del jurado junto a Ángel De Brito, Pampita Ardohain y Jimena Barón. Esta mañana, el artista habló de sus expectativas y adelantó qué evaluará en los participantes.

“Llegué hace unos 10 días, siempre se extraña la familia, los amigos, el país”, comentó desde el móvil de LAM, tras estar fuera del país durante un año y cinco meses. Luego de explicar los motivos por los cuales decidió instalarse en el continente europeo, Piquín contó cómo fue su experiencia laboral en el exterior. “Me fui por el episodio de inseguridad que sufrí en 2019, aunque siempre tuve la idea de irme. No sabía si irme a Estados Unidos o a España, y como una compañía española me había invitado a bailar me fui a probar unos meses allá y me quedé. Además tengo familia en Bilbao y Sevilla”, contó.

“Después pasó lo de la pandemia y los primeros cuatro meses me los tomé relajado, venía con mucho laburo así que me lo tomé para descansar. Después estuve bailando en algunos programas de TV”, agregó.

En cuanto a cómo le llegó la propuesta para ser parte de este nuevo formato de eltrece, aseguró que no tuvo que pensarlo demasiado. “Fede Hoppe me dejo un mensaje con la propuesta. Me dijo que lo piense porque era volverme a la Argentina y saber que hasta diciembre no podía regresar a España. Pero enseguida acepté”, señaló quien aprovechará para hacer gira con su espectáculo Freddie a partir de mayo.

“¿Por qué no nos contestabas los mensajes?”, lanzó De Brito, increpando a su futuro compañero de estrado. Enseguida, el bailarín advirtió cuál fue el verdadero problema: “Porque vos me escribías al teléfono argentino y yo estoy usando el español”, indicó quien ya está en el grupo de WhatsApp interno, bautizado “Locademia”.

En cuanto a cómo será su rol en el jurado, aclaró que será muy crítico. “Yo estuve del otro lado y sé el sacrificio que es quizá para la gente que no baila. Es increíble las disciplinas que vamos a ver, va a ser recontra difícil. Me voy a fijar en todo, desde la puesta, las luces, la escenografía, la danza, la técnica. Uno tiene el ojo agudizado con el tema del baile, así que me voy a dar cuenta si están robando o se perdieron. Voy a ser muy crítico. Si me gustó, me gustó; si no, no”, señaló.

Con respecto a cómo se lleva con sus compañeros de jurado, habló de su buena onda con Pampita y Jimena Barón: “Con Pampita bailamos en Chile y la tuve de jurado acá. Con Jimena compartimos un ‘Bailando’, es muy divertida. Me llevo bien con todos, menos con vos”, bromeó en referencia a De Brito. Ante el asombro del conductor, Piquín aclaró: “Sabés que no te odio, te quiero. Igual nos vamos a sentar bien lejos para que no te copies de mis cosas”.

Una pelea de vecinos

Antes de terminar la entrevista, De Brito le preguntó por un viejo conflicto que tuvo con Yanina Latorre en el country donde son vecinos. Al parecer, hace unos días la panelista contó que el bailarín iba en rollers y no quiso frenar para devolverle la pelota a Dieguito, que se encontraba jugando a la pelota con sus amigos. “Si el hijo me dijo a mí ‘viejo amargado’, lo que debe decir de la madre que es más grande que yo”, arremetió el artista, de 47 años.

Y enseguida, relató como fue el hecho ocurrido en 2015 con lujo de detalles. “Fue en el 2015, no hubo denuncia pero hay un email a la intendencia del country. Mi casa da al fondo de las canchas de fútbol y tenis de su barrio. Había unos chicos tomando cerveza, pasé y me dijeron de todo, me insultaron. Muy lindos los amigos del hijo de la señora”, ironizó.

Al ver que el testimonio de Piquín era totalmente diferente al de Latorre, las panelistas pidieron más detalles. “Ese día pedí hablar con el intendente del barrio, pero los de seguridad no me dieron ni pelota. Volví a mi casa y a las 2 de la mañana empezaron a gritar de nuevo y me tiraron una botella de cerveza en mi balcón”, agregó. La respuesta de Yanina tendrá que esperar hasta mañana porque este jueves no estuvo en el programa.

LA NACION