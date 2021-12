El blooper de Miguel Ángel Cherutti en el casamiento de su hija Antonella

La cita era a las 15. Pero a las 15, Miguel Ángel Cherutti estaba hablando muy tranquilo con la prensa presente en el lugar. De impecable traje negro, emocionado y muy feliz, el cómico frenó unos instantes para compartir unas palabras con los periodistas de Intrusos sobre el casamiento de su hija Antonella. Tanta ansiedad causó su demora que Rodrigo Lussich, desde el piso del ciclo de América TV, terminó de cerrar la nota y mandó a Cherutti a reunirse con su familia de una buena vez.

La primera en salir al aire en vivo con el programa de espectáculos fue la novia. Vestida de blanco, con un short sastrero y un top con las mangas de tul, Antonella bromeó: “¿Dónde está Miguel Ángel? Que salga en todos los medios que lo estamos buscando”. El cronista le respondió que había hablado con él, pero que estaba llegando tarde por culpa del tráfico. “Llega tarde a todos lados, hasta al casamiento de su hija”, sentenció ella luego entre risas, mientras las chicas en el piso gritaban “pobre” al unísono. Luego reconoció que haber elegido casarse en el centro y no más cerca de su barrio, Villa Urquiza, no fue quizá la mejor opción, pero que ese era el registro civil más lindo y emblemático para un día tan especial.

Cherutti junto a su hija mayor, Antonella Gerardo Viercovich - LA NACION

“Como Miguel no llegó te preguntamos a vos. ¿Cómo está viviendo él este momento?”, le consultó Adrián Pallares. “Yo te hablo como re hablaría él, que es siempre muy correcto”, retrucó la novia. “Está muy feliz, muy emocionado. Seguramente si le hablás un poquito más se pone a llorar, porque siempre llora en la televisión”, expresó, y luego dijo que no es un padre celoso, que es muy presente y que también es muy sensible. Luego de repasar su look y pedir disculpas porque ya tenía que entrar al registro civil, agradeció al programa por estar y repitió que su papá está muy feliz. “Necesitaba esta felicidad”, agregó luego. De vuelta al piso, recordaron el duro año que pasó Cherutti por su divorcio de Fabiola Alonso, luego de 23 años de casados.

Los recién casados posaron con la libreta de familia Gerardo Viercovich - LA NACION

Cinco minutos después del final del móvil, la imagen volvió al Registro Civil de la calle Paraguay. Mientras se ponía el saco negro, el humorista aprovechó para charlar unos minutos con Intrusos. “Cherutti, tarde hasta para el casamiento de la nena”, le espetó el movilero. Luego de pedir disculpas y excusarse por el tránsito, habló del evento. “Feliz porque es mi hija mayor, la segunda que se me casa. Y me vienen muchas cosas a la cabeza en este momento de cosas hermosas que hemos vivido con Antonella, con la familia. Es lindo ver a una hija que se casa feliz, que es lo más importante y lo más bello”. Luego, destacó que su hija se casa muy enamorada y que Franco, su yerno, “es un gran tipo”.

Cherutti contó también que Antonella es su mano derecha, que trabaja con él, y el cronista le contó que tan bien lo hace que ya había incluso pasado el chivo de la obra. “Es una piba que es un soldado total, que me acompaña en todo, y en esta producción que vamos a hacer en Mar del Plata junto a Torry tuvo mucho que ver ella”, explicó en relación a Cherutti 40 años, la obra que estrena este verano y en donde va a repasar sus cuatro décadas de trayectoria sobre las tablas.

Cherutti rodeado de sus hijos y de su flamante yerno Gerardo Viercovich - LA NACION

Mientras dentro del Registro esperaban por su presencia, Cherutti hablaba y hablaba con el móvil de Intrusos. Hasta que Rodrigo Lussich interrumpió su discurso. “Miguel, en realidad queríamos saludarte, charlar un poco más distendido, pero te están esperando para que empiece la ceremonia y nos sentimos culpables”. Luego de un breve intercambio más, el cómico saludó y se fue a presenciar uno de los momentos más lindos para su familia.

Un año difícil

Fabiola Alonso y Miguel Ángel Cherutti decidieron divorciarse después de casi 23 años de casados y dos hijos en común. En octubre del año pasado, el capocómico aprovechó su participación en Cantando por un sueño para hablar sobre los cambios en su vida, tanto a nivel personal como laboral, y fue entonces cuando decidió hacer el inesperado anuncio . El matrimonio había llegado a su fin “en buenos términos” y había optado por tomar caminos separados.

Luego de la repercusión que tuvieron sus palabras, Cherutti habló con LA NACION y contó que la separación se debía a que se había terminado “el amor de pareja”. El actor se puso a trabajar en sus proyectos y en los últimos meses se lo vio defender a su hija Bianca, quien fue duramente criticada por su participación en La Voz Argentina.