And Just Like That: un ritual que por momentos empuja a sentir verguenza ajena, pero que se celebra a pesar de todo

El monólogo interno funciona más o menos así: “Es interesante, pero no es para mí; está muy bien hecha, pero no es un género que me guste mucho; es excelente, pero ahora no tengo ganas de ver eso”. Casi como un mantra diario, el recorrido mental de las razones por las que uno elige ver una serie y no otra de entre las tantas que ofrece el superpoblado universo de la ficción televisiva no suele estar demasiado relacionado con la calidad de las propuestas. Al menos es así cuando estar al día con la mayor cantidad de estrenos posibles es parte de la rutina laboral. Vocación o sacrificio, eso depende de lo que toque ver esa hora, ese día, esa semana. Algo que para la mayoría de los espectadores es ocio, momento de relajar tensiones propias para sumirse en los conflictos de mentira ajenos o contemplación artística, para otros, como quien escribe, es trabajo. Y entonces, cuando el día laboral se termina, muchas veces la serie elegida como distracción y entretenimiento no pasa ninguna evaluación cualitativa seria. Porque a veces, eso no es lo que importa. A veces el placer culposo es placer sin ninguna culpa y no resiste análisis. Como la nueva encarnación de Sex and the City, And Just Like That , disponible en HBO Max .

And Just Like That... tráiler oficial

Más de una vez, mirando los tres primeros episodios de la “nueva” serie, lo que sucede en pantalla da vergüenza ajena . Las escenas de Carrie como columnista de un podcast -que se parece demasiado a un programa de radio de hace veinte años-, en donde suena una bocina cuando alguien dice algo inapropiado para los tiempos de cancelación pública express están fuera de toda verosimilitud y tan mal actuadas que hasta parece hecho a propósito. Pero eso no es todo: la insistencia de los guionistas por hacerle aclarar explícitamente a la protagonista que sus tacos altos son cómodos para ella- “mis zapatillas”, explica en el tercer episodio para justificar que su manía por recorrer Manhattan a pie no le quita lo elegante ni lo elevado-, sobra. Nadie necesita que Carrie Bradshaw explique su afición por los zapatos elegantes e incómodos para el resto del planeta y cuando se ve obligada a defender sus elecciones estéticas, el personaje y el programa pierden algo de ese lustre de fantasía que los sostiene en pie. Y aun así, seguimos mirando.

Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, de regreso en Nueva York Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

Cuando el relato es ostensiblemente desprolijo y subrayado, como el telegrafiado alcoholismo de Miranda o el casual y accidentado encuentro de Carrie con Natasha, la exesposa de Big, lo toleramos. Cuando la resolución de la ausencia de Samantha resulta en una suerte de vendetta metadiscursiva y destrucción retroactiva del acervo emocional de un personaje, suspiramos y seguimos adelante. Cuando el fallecimiento del actor Willie Garson, uno de los favoritos de la saga, sobrevuela cada una de las apariciones en pantalla de su Stanford, lagrimeamos y continuamos. Cuando Steve, el marido de Miranda, es presentado con los modos de un hombre de ochenta años solo para que encaje con la narrativa de un matrimonio a la deriva, no cuestionamos la lógica del relato y seguimos. Y, cuando en medio del duelo por la muerte de Big, con montaje emotivo y velorio avant- garde incluidos, las noticias se llenan de acusaciones de abuso sexual contra el actor que lo interpretaba, nos confundimos, por unos segundos, persona con personaje y confirmamos que él nunca fue bueno para nuestra Carrie, el equipo Aidan vuelve a enarbolar sus banderas, y aun así, le damos Play al próximo episodio.

Parker en un alto de la grabación del nuevo programa Splash News/The Grosby Group